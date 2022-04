Xiaomi Watch S1 Active - smartwatch dla aktywnych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ruszyła sprzedaż nowego inteligentnego zegarka sportowego Xiaomi dla aktywnych. Model Xiaomi Watch S1 Active oferuje żywe kolory i możliwość dostosowania sportowej stylizacji przy zachowaniu maksymalnego komfortu. Jego zawsze włączony, duży wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,43 cala ułatwia obsługę, a sama obudowa zegarka dostępna jest w trzech kolorach: czarnym Space Black, białym Moon White i granatowym Ocean Blue. Konfigurowalny interfejs użytkownika pozwala na wybór ponad 200 tarcz zegarka. Xiaomi Watch 1S Active pracuje do 12 dni5, a także umożliwia płatności zbliżeniowe.







Monitoring trybów sportowych i parametrów zdrowotnych

Xiaomi Watch 1S Active obsługuje 117 trybów sportowych m.in. bieganie, jazda na rowerze, chodzenie, pływanie, ale też bardziej wyszukane dyscypliny np. jogę, trekking, tenis. Smartwatch rejestruje najważniejsze parametry zdrowotne m.in. nasycenie krwi tlenem (SpO2), tętno, poziom stresu. Dodatkowo analizuje jakość snu użytkownika, a także informuje o czasie niezbędnym do pełnej regeneracji po ostatniej jednostce treningowej. Zegarek jest lekki. Waży 36.3 g.



Długi czas pracy na jednym ładowaniu baterii

Dwuzakresowy GPS sprawia, że zegarek zawsze pozostaje w kontakcie z systemami nawigacji dla śledzenia tras treningów na dworze, a wodoodporność do 5 atmosfer (5 ATM) oznacza, że przypadkowe zachlapanie, pot czy zanurzenie w wodzie nie mogą mu zaszkodzić. Przy pełnym naładowaniu, bateria wystarcza na 12 dni typowego użytkowania lub do 24 dni w trybie obniżonego zużycia energii. Stworzony do aktywności, Xiaomi Watch S1 Active obsługuje połączenia Bluetooth, płatności zbliżeniowe NFC (dzięki współpracy z Mastercard) oraz oferuje wsparcie asystenta głosowego Amazon Alexa.



Współpraca z aplikacjami Mi Fitness i Strava

Xiaomi Watch S1 Active działa z aplikacją mobilną Mi Fitness, która do niedawna funkcjonowała jako Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite6 i zastąpiła jednocześnie Xiaomi Health. Ale najnowszy smartwatch współpracuje także z platformami Strava i Apple Health. Dane treningowe migrowane są do obu platform automatycznie przez aplikację Mi Fitness. Obecnie Mi Fitness jest trzecią najpopularniejszą bezpłatną aplikacją w Google Play w kategorii Zdrowie i fitness (ponad 5 mln pobrań).



Xiaomi Watch S1 Active jest dostępny w sprzedaży w Polsce od początku kwietnia, w cenie detalicznej 799 PLN brutto.



































Źródło: Info Prasowe / Xiaomi