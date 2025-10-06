Elgato wprowadza innowacje audio

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Elgato zaprezentowała dziś Wave Mic Arm MK.2 oraz niezależną wersję Voice Focus—wtyczkę VST opartą na sztucznej inteligencji, która w czasie rzeczywistym oczyszcza sygnał mikrofonowy, oferując dźwięk o jakości studyjnej. Razem usuwają typowe bariery na drodze do świetnego brzmienia i sprawiają, że profesjonalny dźwięk staje się prosty i dostępny. Wave Mic Arm MK.2 to kolejny krok w rozwoju oryginalnego ramienia mikrofonowego Elgato. Bazując na projekcie Wave Mic Arm, nowa wersja oferuje lepsze materiały, płynniejszy ruch i większą elastyczność. To nie tylko odświeżenie, ale kompletnie przemyślana konstrukcja tego, czym może być ramię do mikrofonu.







Wykonane z wysokiej klasy metalu i zaprojektowane z dbałością o estetykę, Mic Arm MK.2 łączy cichy ruch z szerokim zakresem regulacji. Ramię obraca się o 360° i pozostaje dokładnie tam, gdzie je ustawisz–bez skrzypienia, trzasków ani sprężynowych odskoków. Niezależnie od tego, czy przechodzi nad dużym monitorem, czy zbliża się z boku—trzyma się swojej pozycji. Zintegrowane kanały kablowe zapewniają czystość wizualną i bezpieczeństwo, a wyściełany zacisk gwarantuje stabilne mocowanie na blatach o grubości do 60 mm. Dołączona przedłużka zwiększa zakres w pionie, co ułatwia ustawienie mikrofonu nad monitorem lub obok niego. Dzięki standardowym adapterom gwintowanym i dużej nośności, Mic Arm MK.2 obsługuje niemal każdy mikrofon lub uchwyt antywstrząsowy. Opcjonalne akcesoria, takie jak płaska podstawa biurkowa czy wymienne zaślepki zawiasów, dają jeszcze większą swobodę i pozwalają dopasować zestaw do stylu twórcy.



Voice Focus – teraz, jako samodzielna wtyczka

Wraz z premierą Mic Arm MK.2, Voice Focus debiutuje jako niezależna wtyczka VST. Kompatybilna z każdą aplikacją DAW lub nagraniową obsługującą VST3 lub AU, wcześniej była dostępna wyłącznie w ramach Wave Link. Stworzona we współpracy z ai|coustics, Voice Focus oferuje izolację głosu w czasie rzeczywistym opartą na AI—zapewniając krystaliczną jakość bez potrzeby adaptacji akustycznej czy drogiego sprzętu nadawczego.



W odróżnieniu od większości narzędzi do czyszczenia audio, Voice Focus działa na żywo: przetwarza sygnał wejściowy w czasie rzeczywistym, znacząco redukuje pogłos, eliminuje dźwięki tła jak szum wentylatora czy klikanie klawiatury oraz niweluje wibracje spowodowane uderzeniami w biurko lub ruchem mikrofonu. Potrafi też rozróżniać i zachować wiele głosów w jednej konfiguracji mikrofonowej, dzięki czemu idealnie nadaje się do podcastów i rozmów grupowych. Niezależnie od tego, czy streamujesz, nagrywasz czy prowadzisz wideorozmowę—poprawia brzmienie głosu od razu, bez potrzeby obróbki. A co najważniejsze: zachowuje naturalną jakość i charakter brzmienia mikrofonu, bez kompresji i zniekształceń typowych dla klasycznych narzędzi do redukcji szumów. Voice Focus obsługuje formaty VST3 i AU na systemach Windows i macOS, płynnie integrując się z popularnymi DAW-ami, takimi jak Logic Pro, Reaper, Cubase, Ableton Live i oczywiście Wave Link. Za pomocą tylko jednego suwaka intensywności uzyskujesz profesjonalne rezultaty—bez przekopywania się przez panele, mierniki czy złożone menu.



Nowe podejście do dźwięku

Od solidnego sprzętu po inteligentne oprogramowanie—Elgato zmienia sposób, w jaki twórcy pracują z dźwiękiem. Mic Arm MK.2 i Voice Focus to początek nowego rozdziału, w którym lepsze brzmienie to nie luksus—tylko codzienność.



Dostępność

Klienci mogą zamówić Wave Mic Arm MK.2 już teraz w cenie 119.99 USD na stronie elgato.com oraz u autoryzowanych sprzedawców w ramach globalnej sieci dystrybucyjnej CORSAIR. Plugin Voice Focus jest wbudowany w oprogramowanie Elgato Wave Link, zapewniając użytkownikom Wave natychmiastowy i bezpłatny dostęp. Dostępny jest również jako samodzielny plugin VST/AU w cenie 49.99 USD, do pobrania z Elgato Marketplace i kompatybilny z aplikacjami obsługującymi pluginy VST3 lub AU na systemach macOS lub Windows.

















źródło: Info Prasowe - CORSAIR