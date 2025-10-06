HUAWEI WATCH Ultimate 2 debiutuje w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na polskim rynku pojawił się długo wyczekiwany HUAWEI WATCH Ultimate 2, który łączy ekskluzywny design z wysoką funkcjonalnością. Koperta z płynnego metalu na bazie cyrkonu, nanoceramiczny bezel i ultrajasny ekran ze szkła szafirowego gwarantują ekstremalną odporność na uszkodzenia. Z zegarkiem można nurkować nawet do 150 metrów, a nowością, która nie była obecna w poprzedniej generacji, jest komunikacja sonarowa, umożliwiająca porozumiewanie się z partnerami nurkowymi pod wodą, bez konieczności użycia gestów czy sygnałów świetlnych. Do tego smartwatch został wyposażony w precyzyjny GPS, rozbudowane funkcje zdrowotne, połączenia eSIM bez użycia telefonu oraz płatności zbliżeniowe. HUAWEI WATCH Ultimate 2 można sparować zarówno z urządzeniami z systemem Android, jak i iOS.







Wytrzymałość wpisana w DNA

Elitarny design HUAWEI WATCH Ultimate 2 to nie tylko uosobienie unikatowego stylu, który sprawdzi się zarówno na spotkaniu biznesowym, jak i podczas ekspedycji. To również symbol ponadprzeciętnej odporności w nawet najbardziej ekstremalnych warunkach. Charakterystyczna, ośmiokątna koperta została wykonana z płynnego metalu na bazie cyrkonu, dzięki czemu konstrukcja jest niezwykle gładkai bez skazy. Całość uzupełnia nanoceramiczny bezel z subtelnie szlifowanymi krawędziami oraz ekran ze szkła szafirowego, cechujący się olbrzymią wytrzymałością na uszkodzenia. HUAWEI WATCH Ultimate 2 jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych (w zależności od kanału sprzedaży), które można z łatwością dopasować do swojego stylu. Wersja z dwukolorowym, biało‑niebieskim bezelem połączona została z niebieskim paskiem z nieuczulającego fluoroelastomeru o przyjemnej w dotyku, falistej fakturze. W zestawie znajduje się także dodatkowa, tytanowa bransoleta w kolorze srebrnym. Z kolei wersja z czarnym bezelem dostępna jest z czarnym, przewiewnym paskiem z nieuczulającego fluoroelastomeru.



Towarzysz głębinowych ekspedycji

Ultrawytrzymała konstrukcja HUAWEI WATCH Ultimate 2 dotyczy także niezwykłej wodoodporności, pozwalającej nurkować do 150 metrów. Natomiast najważniejszą nowością dla nurków jest możliwość porozumiewania się pod wodą bez użycia gestów czy sygnałów świetlnych dzięki komunikacji opartej na mini-sonarze. Po stworzeniu listy odbiorców i ustawieniu komunikatów, można z powodzeniem kontaktować się z partnerem nurkowym, znajdującym się w odległości do 30 metrów. Dodatkowo w sytuacjach zagrożenia, istnieje możliwość wysłania sygnału SOS, który może zostać przekazany nawet do 60 metrów. W oparciu o algorytm Bühlmanna ZHL-16C99, zegarek dostarcza także wskazówek nurkowych i ostrzega w ponad 20 sytuacjach, m.in. przy zbyt szybkim wynurzaniu. Umożliwia również wybór trybu nurkowego: rekreacyjnego, technicznego, swobodnego lub z akwalungiem, precyzyjnie rejestrując dane, które po zakończeniu aktywności są dostępne w aplikacji HUAWEI Zdrowie.



Kompan górskich wypraw

HUAWEI WATCH Ultimate 2 sprawdzi się też podczas wymagających wypraw górskich. Oferuje możliwość importu tras i map offline bezpośrednio do pamięci zegarka, co pozwala bezpiecznie poruszać się nawet tam, gdzie nie ma zasięgu. Kluczowym atutem jest zaawansowany system pozycjonowania HUAWEI Sunflower, który pracuje w trybie dwuczęstotliwościowym oraz pięciokanałowym. Oznacza to, że zegarek jednocześnie odbiera sygnały z pięciu globalnych systemów satelitarnych (m.in. GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS), a dzięki obsłudze dwóch częstotliwości jest w stanie skutecznie redukować zakłócenia spowodowane np. wysokimi górami, gęstym lasem czy odbiciami sygnału od skał i zabudowań. Zegarek posiada także funkcję wykrywania upadków (z wysyłką SOS po potwierdzeniu) oraz ostrzega przed objawami choroby wysokościowej. Dodatkową atrakcją jest możliwość sterowania kamerami sportowymi DJI czy Insta360 bezpośrednio z nadgarstka i uzupełniania nagrań o nakładki z danymi treningowymi z aplikacji HUAWEI Zdrowie, takimi jak prędkość czy tętno podczas całej wyprawy. Dodatkowo, zegarek posiada ponad 100 trybów sportowych, wśród których jest m.in. bieganie, kolarstwo, a nawet tryb golfowy z trójwymiarowymi mapami ponad 17 000 pól golfowych na całym świecie.



Zaawansowane monitorowanie samopoczucia

Dzięki systemowi TruSense w parze z multisensoryczną technologią X-TAP, HUAWEI WATCH Ultimate 2 umożliwia monitorowanie samopoczucia zarówno z nadgarstka, jak i opuszka palca – wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk X-TAP przez 3 sekundy, aby otworzyć aplikację Zdrowie na oku. Raport zawierający do 10 kluczowych wskaźników zdrowotnych zostanie wygenerowany po zaledwie 60 sekundach. Dodatkowo można monitorować stan pracy serca z pomocą analizy EKG oraz analizy fali tętna, zaś w przypadku wykrycia nieprawidłowości, zegarek wysyła powiadomienie. HUAWEI WATCH Ultimate 2 umożliwia także identyfikację aż 12 stanów emocjonalnych i wskazuje, kiedy konieczny jest odpoczynek czy redukcja poziomu stresu, a także rekomenduje plany treningowe i ćwiczenia oddechowe, które mogą pomóc przy obniżonym nastroju.



eSIM, płatności zbliżeniowe i dopasowany czas pracy na baterii

HUAWEI WATCH Ultimate 2 łączy długie działanie baterii z pełną funkcjonalnością na co dzień i w ekstremalnych warunkach. Smartwatch oferuje nawet 18 godzin pracy w trybie nurkowania, 40 godzin w trybie wyprawy czy 22 godziny podczas biegu przełajowego, a przy typowym użytkowaniu działa do 4,5 dnia z Androidem i do 3,5 dnia z iOS. Dzięki trybowi oszczędzania energii można wydłużyć czas pracy do 11 dni, a jego aktywacja zajmuje zaledwie 3 sekundy. Zegarek obsługuje eSIM, płatności NFC i współpracuje ze smartfonami w obu systemach, umożliwiając odbieranie połączeń, odpisywanie na wiadomości czy korzystanie z aplikacji bez telefonu. Do tego pozwala personalizować tarcze, odtwarzać muzykę i audiobooki oraz sterować aplikacjami jednym gestem. HUAWEI WATCH Ultimate 2 został zaprojektowany, by wspierać zarówno w trakcie wypraw, jak i w codziennym życiu.



Dostępność, ceny i promocja premierowa

Rekomendowana cena detaliczna HUAWEI WATCH Ultimate 2 w kolorze niebieskim, z dodatkową, tytanową bransoletą w zestawie, wynosi 3999 PLN, w kolorze czarnym: 3499 PLN, a w wersji Special Edition (dostępnej wyłącznie na huawei.pl), z dodatkowym paskiem ze skóry wegańskiej: 3549 PLN. Smartwatche z serii HUAWEI WATCH Ultimate 2 można nabyć w oficjalnym sklepie huawei.pl, w strefie marki na Allegro oraz u Partnerów Biznesowych firmy – operatorów sieci Play, Plus, Orange i T‑Mobile oraz w sklepach sieci handlowych: Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD oraz x-kom.



W okresie od 6 października do 9 listopada 2025 r., smartwatche dostępne są w ofercie premierowej, w ramach której klienci sieci Plus, Orange i T-Mobile mogą zakupić wybrany model zegarka i otrzymać w prezencie słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 4, zaś klienci sieci Play mają możliwość dokupienia kamery sportowej DJI Osmo Action 5 Pro (Standard Combo) za 500 PLN. Z kolei klienci wymienionych sieci handlowych: Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD oraz x-kom mogą wybrać, czy chcą otrzymać słuchawki, czy dokupić kamerę sportową w obniżonej cenie. Oferta premierowa w sklepie huawei.pl obejmuje prezent w postaci słuchawek HUAWEI FreeBuds Pro 4, a także możliwość zakupu przedłużonej gwarancji 40% taniej oraz dodatkowych pasków, już od 69 PLN. Podane ceny są cenami rekomendowanymi.

































źródło: Info Prasowe - HUAWEI