Epic Games - możliwości silnika Unreal Engine 5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Epic Games zaprezentowało próbkę piątej wersji swojego silnika graficznego Unreal Engine. Demo o nazwie "Lumen in the Land of Nanite" naprawdę wyrywa z butów swoją dbałością o szczegóły oświetlenia. Jest to zasługą nowej technologi Nanite, która automatycznie przetwarza (skaluje) geometrię budowy obrazu, znacznie redukując ograniczenia w budowaniu wielokątów i eliminując w ten sposób potrzebę opracowywania poziomów LOD dla poszczególnych elementów. Drugim ważnym elementem, jest silnik globalnego oświetlenia Lumen, który oszczędza programistom konieczności ręcznego opracowywania map świetlnych w scenach, dbając o każdą drobną zmianę oświetlenia sceny z "automatu". Zwiastun możliwości nowego silnika, możecie zobaczyć w rozwinięciu newsa i pamiętajci, że wszystko to działało w czasie rzeczywistym na konsoli PlayStation 5 opartej o nowe układy CPU/GPU AMD...























Źródło: TechPowerUP