Epson Lifestudio Flex Plus EF-72

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziesięć miesięcy temu opisywałem Wam moje wrażenia z użytkowania laserowego projektora EPSON EF-61G Sound by BOSE, który okazał się świetnym towarzyszem na filmowe wieczory i po kilku tygodniach jego posiadania w domu, odczułem stratę po oddaniu go z powrotem do agencji opiekującej się marką. Za to z prawdziwą przyjemnością powitałem ponowną propozycję testów kolejnego produktu Epson’a, tym razem z nieco wyższej półki w ofercie, a mianowicie modelu Lifestudio Flex Plus EF-72.





źródło: Klinika IN4

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