Epson rusza z cashbackiem na projektory Lifestudio

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Duży ekran w domu nie musi oznaczać stałej instalacji ani zajmowania całej ściany telewizorem. Projektory Lifestudio powstały z myślą o użytkownikach, którzy chcą swobodnie korzystać z kina, streamingu czy gier na dużym obrazie, a jednocześnie zależy im na mobilności i prostej obsłudze. W ramach promocji osoby, które między 1 października 2026 r. a 31 stycznia 2027 r. kupią model EF-62B, EF-62N lub EF-72, mogą otrzymać 425 zł zwrotu. Wniosek należy złożyć w ciągu 30 dni od zakupu, dołączając dowód zakupu oraz zdjęcie kodu kreskowego z numerem seryjnym wyciętego z opakowania. Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 2 marca 2027 r.







Seria Lifestudio – duży obraz i swoboda ustawienia

Modele EF-62B i EF-62N to dwa warianty kolorystyczne (czerń i granat) kompaktowego projektora oferującego obraz 4K PRO-UHD do 150 cali i jasność 700 lumenów. Niewielkie rozmiary ułatwiają przenoszenie urządzenia między pomieszczeniami lub zabranie go na wyjazd. Intelligent Instant Setup automatycznie ustawia ostrość i geometrię obrazu, Google TV zapewnia dostęp do serwisów streamingowych, a system Sound by Bose pozwala obyć się bez dodatkowego zestawu audio.



Lifestudio Flex Plus EF-72 oferuje podobny zestaw funkcji, ale dodaje regulowaną podstawę, większą jasność 1000 lumenów oraz zintegrowane oświetlenie otoczenia. Dzięki temu łatwiej ustawić obraz w wybranym miejscu i dopasować projektor do sposobu korzystania z pomieszczenia.



Promocja obejmuje produkty kupione na epson.pl oraz u autoryzowanych sprzedawców uczestniczących w akcji. Na jedno gospodarstwo domowe przypada maksymalnie jedno zgłoszenie, a promocja nie obejmuje urządzeń używanych ani regenerowanych i nie łączy się z innymi promocjami Epson.



Szczegóły promocji i formularz zgłoszeniowy: www.epson.pl/promocja

















źródło: Info Prasowe - Epson