Samsung Galaxy Tab S12 Ultra i S12+ - nowe tablety z Galaxy AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung zaprezentował serię Galaxy Tab S12 – Galaxy Tab S12 Ultra i Galaxy Tab S12+. Nowa seria łączy przełomową wydajność, długi czas pracy na baterii i najnowsze funkcje Galaxy AI z charakterystyczną dla Galaxy Tab niezwykle smukłą konstrukcją. Dzięki temu nawet złożone zadania stają się prostsze – niezależnie od tego, czy chodzi o zdobywanie nowych umiejętności, realizację zawodowych celów czy rozwijanie kreatywnych pasji. Galaxy Tab S12 Ultra i Galaxy Tab S12+ wyposażono w immersyjne wyświetlacze oraz dołączony do zestawu ergonomicznie zaprojektowany rysik S Pen, który ułatwia sporządzanie notatek i precyzyjną edycję treści. Dostęp do profesjonalnych aplikacji i szerokiej gamy akcesoriów pozwala użytkownikom swobodnie rozwijać swoje zainteresowania i realizować kolejne cele. Łącząc mobilność z wydajnością odpowiadającą wymaganiom zaawansowanych użytkowników, seria Galaxy Tab S12 zapewnia dostęp do rozbudowanych możliwości zawsze wtedy, gdy pojawi się nowy pomysł lub inspiracja.







Galaxy Tab S12 – wydajność, bateria i smukła konstrukcja

Seria Galaxy Tab S12 łączy wysoką wydajność i długi czas pracy na baterii ze smukłą i lekką konstrukcją, pomagając użytkownikom realizować kolejne cele niezależnie od tego, dokąd prowadzą ich ambicje. Galaxy Tab S12 Ultra ma zaledwie 5,1 mm grubości, dzięki czemu jest najsmuklejszym tabletem Galaxy, a jednocześnie oferuje najwyższą wydajność spośród wszystkich dotychczasowych modeli Galaxy Tab. Dzięki temu może towarzyszyć użytkownikom w produktywnej pracy przez cały dzień.



Do 23 godzin odtwarzania wideo i ładowanie 45 W

Oba modele zostały zaprojektowane z myślą o długim czasie działania, aby użytkownicy mogli pracować i tworzyć bez niepotrzebnych przerw. Na jednym ładowaniu Galaxy Tab S12 Ultra zapewnia do 23 godzin odtwarzania wideo, a Galaxy Tab S12+ – do 21 godzin. Gdy bateria wymaga uzupełnienia energii, przy użyciu zasilacza 45 W można naładować ją od 0% do 100% w około 95 minut, ograniczając czas potrzebny na przerwę.



Procesor 3 nm – wzrost wydajności CPU, GPU i NPU

Za wysoką wydajność serii Galaxy Tab S12 odpowiada zaawansowany procesor wykonany w technologii 3 nm. W porównaniu z Galaxy Tab S11 Ultra zapewnia on do 61% szybsze przetwarzanie przez NPU, o 19% wyższą wydajność CPU i o 17% wyższą wydajność GPU. Pozwala to sprawniej wykonywać bardziej wymagające zadania – od renderowania złożonych projektów kreatywnych po jednoczesne oglądanie wykładu, sporządzanie notatek i korzystanie z AI do wyjaśniania omawianych zagadnień. Urządzenie zachowuje przy tym płynność i responsywność, pomagając użytkownikowi utrzymać koncentrację.



Komora parowa 3D i odporność IP68

Nowo zaprojektowana komora parowa 3D skuteczniej odprowadza ciepło, wspierając stabilną wydajność podczas wymagających zadań, takich jak wielogodzinna edycja wideo czy projektowanie grafiki. Galaxy Tab S12 Ultra i Galaxy Tab S12+ oraz dołączony rysik S Pen oferują również odporność na wodę i kurz na poziomie IP68, zwiększając trwałość urządzeń podczas codziennego użytkowania.



Dynamic AMOLED 2X – duża przestrzeń robocza i wysoka jasność

Seria Galaxy Tab S12 oferuje także dużą przestrzeń roboczą, która pozwala wygodniej pracować z treściami i rozwijać pomysły. Galaxy Tab S12 Ultra wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 14.6 cala, ułatwiający pracę z rozbudowanymi materiałami i jednoczesne wyświetlanie wielu treści. Galaxy Tab S12+ otrzymał większy niż jego poprzednik ekran o przekątnej 12.6 cala oraz smuklejsze ramki, zapewniając więcej przestrzeni roboczej bez rezygnowania z mobilności. Oba modele wyposażono w wyświetlacze Dynamic AMOLED 2X osiągające szczytową jasność do 1600 nitów, które zapewniają wyraźny i żywy obraz zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Udoskonalona funkcja Vision Booster automatycznie dostosowuje jasność ekranu w czasie rzeczywistym do warunków oświetleniowych, zwiększając komfort oglądania. Ulepszono również możliwości audio. Czterokanałowy dźwięk przestrzenny, z dwukrotnie większą liczbą kanałów niż w poprzedniej generacji, zapewnia bogatsze i bardziej immersyjne wrażenia podczas oglądania treści, korzystania z materiałów instruktażowych czy edycji.



Galaxy AI i wielozadaniowość – wsparcie w pracy i nauce

Bazując na zaawansowanej platformie sprzętowej, seria Galaxy Tab S12 wykorzystuje duży ekran jako elastyczną przestrzeń roboczą, która ułatwia sprawne wykonywanie wielu zadań. Dzięki Androidowi 17 z One UI 9 oraz najnowszym funkcjom Galaxy AI użytkownicy mogą w jednym miejscu wyszukiwać informacje, sporządzać notatki, tworzyć treści i korzystać ze wsparcia AI. Pozwala to swobodniej rozwijać nowe pomysły, zapisywać najważniejsze informacje i wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce.



Wiele okien, S Pen i Asystent Notatek

Duży ekran serii Galaxy Tab S12 można podzielić na maksymalnie trzy sekcje w układzie Wiele okien. Użytkownik może np. robić notatki w Samsung Notes, jednocześnie oglądać wykład i korzystać z asystenta AI. Najważniejsze informacje i pojawiające się pytania można od razu zapisywać za pomocą S Pen, a funkcja Asystent Notatek pomoże podsumować sporządzone notatki – bez konieczności przerywania oglądanego materiału. Oba modele są wyposażone w ergonomiczny rysik S Pen, który zapewnia precyzyjną i intuicyjną obsługę podczas sporządzania notatek, dodawania adnotacji czy szkicowania pomysłów. Użytkownicy, którzy chcą stworzyć bardziej rozbudowane stanowisko pracy, mogą sięgnąć po Pro Keyboard z aluminiowym wykończeniem i klawiszem Galaxy AI Key, zapewniającym szybki dostęp do asystentów AI. Z kolei Book Cover Keyboard Slim oferuje wygodne kąty ustawienia ekranu i komfortowe pisanie.



Google AI Pro, Gemini i Samsung Browser

Seria Galaxy Tab S12 pomaga również łączyć informacje z różnych źródeł i korzystać ze wsparcia AI wtedy, gdy pojawia się potrzeba szybkiego znalezienia odpowiedzi lub lepszego zrozumienia danego zagadnienia. Do urządzeń dołączony jest sześciomiesięczny okres próbny Google AI Pro, zapewniający rozszerzony dostęp do najbardziej zaawansowanych modeli AI Google. Użytkownicy mogą zwrócić się do Gemini, gdy potrzebują wyjaśnienia lub wykorzystać AI do dalszego zgłębiania interesującego ich tematu. Dzięki Gemini Notebook mogą natomiast gromadzić notatki, obrazy, nagrania i pliki w jednym miejscu, a następnie tworzyć na ich podstawie podsumowania, podcasty czy quizy ułatwiające przyswajanie najważniejszych informacji. Gdy potrzebna jest pogłębiona analiza informacji, Przeglądarka Samsung Internet pomaga zachować porządek i łatwiej wrócić do wcześniej znalezionych materiałów. Dzięki temu użytkownik może poświęcić mniej czasu na ponowne wyszukiwanie materiałów, a więcej na analizowanie i wykorzystywanie najważniejszych informacji.



Aplikacje kreatywne i profesjonalne na Galaxy Tab S12

Seria Galaxy Tab S12 tworzy przestrzeń, w której użytkownicy mogą wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. Dostęp do profesjonalnych aplikacji oraz korzyści o łącznej wartości około 600 dolarów pomaga rozwijać umiejętności i realizować kolejne pomysły.



Adobe Photoshop na Galaxy Tab S12

Adobe Photoshop jest fabrycznie zainstalowany na urządzeniach z serii Galaxy Tab S12 – po raz pierwszy w przypadku tabletów z systemem Android – zapewniając zaawansowane możliwości edycji obrazu i projektowania bezpośrednio na tablecie. Interfejs aplikacji został zoptymalizowany z myślą o dużym ekranie, a obsługa rysika S Pen pozwala intuicyjnie przenosić pomysły na ekran. Photoshop oferuje również funkcje wykorzystujące AI, w tym AI Assistant oraz narzędzia generatywnej AI oparte na Adobe Firefly, takie jak Generative Fill i Image to Video, które pomagają szybciej i sprawniej tworzyć oraz edytować materiały. Użytkownicy serii Galaxy Tab S12 otrzymają także cztery miesiące bezpłatnego dostępu do mobilnego planu Adobe Photoshop.



Notability, Goodnotes, LumaFusion i inne aplikacje

Notability, po raz pierwszy fabrycznie instalowana na tabletach Galaxy, pomaga zapisywać pomysły, porządkować notatki i efektywniej przyswajać wiedzę dzięki optymalizacji pod kątem rysika S Pen oraz narzędziom wykorzystującym AI. Użytkownicy zyskują dostęp do sześciomiesięcznego bezpłatnego okresu próbnego oraz 20% zniżki na pierwszą subskrypcję. Goodnotes ułatwia tworzenie i organizowanie notatek, oferując rok bezpłatnego dostępu, natomiast LumaFusion zapewnia zaawansowane możliwości edycji wideo i jest dostępny z 66% zniżką. Notion wspiera pisanie, planowanie i organizację pracy, oferując miesiąc bezpłatnego dostępu do planu Plus. Z kolei Clip Studio Paint oferuje precyzyjne narzędzia do rysowania i malowania cyfrowego wraz z sześciomiesięcznym okresem próbnym i 20% zniżką na pierwszą subskrypcję.



Użytkownicy mogą również korzystać z dodatkowych aplikacji odpowiadających na różne potrzeby związane z nauką, tworzeniem i organizacją pracy. MyScript Math rozwiązuje odręcznie zapisane równania i pokazuje kolejne etapy obliczeń, a MyScript Notes pomaga przekształcać odręczne notatki w materiały do nauki, wykorzystując wbudowane funkcje AI do wyjaśniania zagadnień czy tworzenia quizów. Noteshelf 3 oferuje konfigurowalne układy do zapisywania i porządkowania pomysłów, natomiast ArcSite umożliwia przekształcanie wstępnych szkiców wykonanych w terenie w precyzyjne rysunki CAD.



Dostępność i warianty kolorystyczne

Seria Galaxy Tab S12 będzie dostępna od 7 października na wybranych rynkach w dwóch wersjach kolorystycznych – szarej i srebrnej.



Do siedmiu generacji aktualizacji systemu

Galaxy Tab S12 Ultra i Galaxy Tab S12+ zostały zaprojektowane z myślą o długim okresie użytkowania. Oba modele będą obsługiwać do siedmiu generacji aktualizacji systemu operacyjnego oraz aktualizacje zabezpieczeń, pomagając użytkownikom korzystać z urządzeń przez lata.



Samsung Care+ – dodatkowa ochrona i wsparcie

Dodatkową ochronę zapewnia Samsung Care+, oferujący rozwiązania dopasowane do potrzeb użytkowników, w tym szybką naprawę przypadkowych uszkodzeń, przedłużoną gwarancję oraz wsparcie certyfikowanych ekspertów dostępne zarówno w kraju, jak i za granicą. Użytkownicy smartfonów Galaxy z One UI 9 będą mogli również sprawdzić status Samsung Care+ dla swojego Galaxy Tab oraz przystąpić do programu bezpośrednio z poziomu menu Warranty and Care w Ustawieniach. To samo miejsce zapewni szybki dostęp do informacji o gwarancji, diagnostyki urządzenia, możliwości zgłoszenia naprawy oraz zdalnego wsparcia dla połączonych urządzeń – bezpośrednio ze smartfona.

































źródło: Info Prasowe - SAMSUNG