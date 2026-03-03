Epson Lifestudio Flex Special Lux Edition - EF-73

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Bazując na sukcesie projektora Lifestudio EF-72, firma Epson wprowadza na rynek projektor Lifestudio Flex Special Lux Edition EF-73 - Night black, dopracowany projektor lifestyle’owy, zaprojektowany by wzbogacał codzienne życie i przekształcał dom w centrum rozrywki, łączności i kreatywności. Dodatkowo w maju 2026 roku Epson wprowadzi aplikację Epson Projection Studio, która uwalnia pełen potencjał zgodnych z nią projektorów Epson Lifestudio ułatwiając tworzenie, udostępnianie i cieszenie się spersonalizowanymi wrażeniami bezpośrednio z urządzenia mobilnego. Ponieważ dzisiejsze domy stają się miejscami, gdzie dzielimy się przeżyciami, odpoczywamy i świętujemy, EF-73 został zaprojektowany tak, aby każda chwila mogła stać się wyjątkowa, niezależnie od tego, czy jest to wieczór filmowy, ważny mecz, sesja gier, czy po prostu nastrojowy wieczór.







Lifestudio Flex Special Lux Edition EF-73: kompaktowy rozmiar, wyjątkowy klimat

EF-73 Special Lux Edition w kolorze Night Black, to urządzenie zbudowane z materiałów najwyższej jakości, wykończone hartowanym szkłem, zamszem i złoceniami. Zaprojektowany z myślą o stylu życia, w którym technologia i wystrój harmonijnie współgrają, jego kompaktowa, stylowa konstrukcja naturalnie wpisuje się w stylistykę współczesnych wnętrz. Dzięki funkcji Intelligent Instant Setup projektor automatycznie dostosowuje ostrość i wyrównanie obrazu. Rozdzielczość 4K PRO-UHD, technologia Sound by Bose oraz elastyczny zakres projekcji od 30 do 150 cali pozwalają zmienić każdą ścianę w zachwycający ekran – do filmów, treningów, dekoracji świetlnych czy spontanicznej rozrywki rodzinnej. Dyskretne podświetlenie LED i zintegrowana bezprzewodowa ładowarka do telefonów sprawiają, że EF-73 staje się naturalnym centrum salonu, sypialni czy przestrzeni wspólnych, sprawdzając się równie dobrze o poranku, jak i podczas wieczornego spotkania z przyjaciółmi.



Technologia zaprojektowana dla naszego stylu życia

EF-73 łączy zaawansowaną projekcję z designem odpowiadającym nowoczesnym nawykom użytkowników. Cicha praca wentylatora, długowieczne źródło światła, inteligentna ochrona oczu oraz tryby oszczędzania energii zapewniają komfort i bezpieczeństwo codziennego użytkowania. Projektor wpisuje się w zaangażowanie Epson w odpowiedzialne projektowanie – dostarczany jest w opakowaniu nadającym się do recyklingu, zużywa mniej energii i objęty jest pięcioletnią gwarancją.



Aplikacja Epson Projection Studio

Projection Studio ułatwia tworzenie angażujących wydarzeń oraz spotkań, wykorzystując interaktywne funkcje, takie jak komentarze, emotikony czy udostępnianie zdjęć. Wbudowana funkcja zdalnego sterowania umożliwia również płynną obsługę projektora z telefonu.



Dostępność

Lifestudio Flex Special Lux Edition EF-73 będzie dostępny od kwietnia 2026 roku. Aplikacja Projection Studio będzie dostępna od maja 2026 roku.

























źródło: Info Prasowe - Epson