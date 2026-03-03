MSI - karty graficzne RTX 5070 w edycjach World of Warcraft: Midnight
W wyniku wyjątkowej współpracy MSI z Blizzard Entertainment do sprzedaży trafiają dwie limitowane edycje karty graficznej GeForce RTX 5070 12G inspirowane rozszerzeniem do World of Warcraft o tytule Midnight. Edycje VOID EDITION OC i LIGHT EDITION OC to połączenie najwyższej klasy wydajności GPU z unikalnym wzornictwem wprost z Azeroth. Karty dostępne są w dwóch odrębnych stylizacjach odzwierciedlających konflikty rządzące światem kultowego MMO. Projekt VOID EDITION inspirowany jest mroczną stroną Azeroth. Wyraźne, ostre linie i warstwowe podświetlenie prześwitujące przez matowe powierzchnie zadowolą każdego fana. LIGHT EDITION czerpie za to z jasnego dziedzictwa tej fantastycznej krainy. Ozdobne wzory i oświetlenie idealnie dopasowuje się do powierzchni karty.
Wydajność nowej ery
Obie edycje bazują na architekturze NVIDIA GeForce RTX 5070 z 6144 rdzeniami CUDA i 12 GB pamięci GDDR7 o szybkości 28 Gbps. Dzięki magistrali 192-bit i interfejsowi PCI Express Gen 5 x16 karty zapewniają płynne doświadczenia w grach AAA, w tym w World of Warcraft: Midnight. Wersja OC działa z zegarem Extreme Performance na poziomie 2625 MHz oraz boostem 2610 MHz. Przy poborze mocy 250 W i rekomendowanym zasilaczu 650 W karty oferują świetną relację wydajności do zużycia energii.
Chłodzenie TRI FROZR 4 - gwarantowana cisza i chłód
System chłodzenia TRI FROZR 4 zaprojektowano z myślą o maksymalnym odprowadzeniu ciepła przy minimalnym poziomie hałasu. Każdy jego element ma konkretny wpływ na temperaturę i komfort pracy:
- Wentylatory STORMFORCE FAN: siedem łopat zapewnia optymalny przepływ powietrza przy minimalnym hałasie
- Niklowana podstawa miedziana: błyskawicznie przejmuje ciepło z GPU i pamięci, zapewniając szybki transport termiczny
- Core Pipes z kwadratowym przekrojem: maksymalizują kontakt z podstawą GPU dla optymalnego zarządzania cieplnego
- WAVE CURVED 4.0: faliste krawędzie wzmacniają przepływ powietrza przez radiator
- AIR ANTEGRADE FIN 2.0: nacięcia w kształcie litery V optymalizują efektywność przepływu
- ZERO FROZR: wentylatory automatycznie zatrzymują się przy niskim obciążeniu, eliminując hałas podczas pracy biurowej
Trwałość komponentów
Karty wyposażone są w moduły zasilania DrMOS, które zapewniają wysoką sprawność energetyczną przy niskich stratach mocy i precyzyjnej kontroli napięcia. Dodatkowe bezpieczniki w niestandardowym PCB tworzą warstwy ochrony przed uszkodzeniami elektrycznymi. Metalowy backplate z podkładkami termicznymi wzmacnia konstrukcję karty i aktywnie uczestniczy w odprowadzaniu ciepła. Załączaną podstawkę (Bundle Stand) można także przymocować do obudowy komputera, by stabilizować kartę pod własnym ciężarem.
Akcesoria w zestawie
- Kabel przejściowy 16-pin do 2x 8-pin: umożliwia podłączenie do starszych zasilaczy ATX
Metalowa podstawka podpora (Bundle Stand): stabilizuje kartę wewnątrz obudowy PC
- Naklejka World of Warcraft: Midnight: kolekcjonerski dodatek dla fanów
- Ekskluzywne pudełko Void / Light Edition: zaprojektowane jako element kolekcji
Oprogramowanie
Karty obsługiwane są przez ekosystem oprogramowania MSI: MSI Center do monitorowania parametrów pracy i zarządzania podświetleniem LEDoraz legendarny MSI Afterburner - jedno z najpopularniejszych narzędzi do overclockingu na rynku.
Specyfikacja techniczna
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 5070
- Pamięć: 12 GB GDDR7
- Szybkość pamięci: 28 Gbps
- Magistrala pamięci: 192-bit
- Rdzenie CUDA: 6144 jednostki
- Takt Extreme Performance (OC): 2625 MHz
- Takt Boost (OC): 2610 MHz
- Interfejs: PCI Express Gen 5 x16
- Wyjścia wideo: 3x DisplayPort 2.1b + 1x HDMI 2.1b
- Pobór mocy: 250 W
- Złącze zasilania: 16-pin x1
- Rekomendowany zasilacz: 650 W
- Wymiary karty: 338 x 140 x 50 mm
- Masa karty: 1187 g
- Modele: G507012WMVEC (Void) / G507012WMLEC (Light)