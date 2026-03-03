MSI - karty graficzne RTX 5070 w edycjach World of Warcraft: Midnight

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W wyniku wyjątkowej współpracy MSI z Blizzard Entertainment do sprzedaży trafiają dwie limitowane edycje karty graficznej GeForce RTX 5070 12G inspirowane rozszerzeniem do World of Warcraft o tytule Midnight. Edycje VOID EDITION OC i LIGHT EDITION OC to połączenie najwyższej klasy wydajności GPU z unikalnym wzornictwem wprost z Azeroth. Karty dostępne są w dwóch odrębnych stylizacjach odzwierciedlających konflikty rządzące światem kultowego MMO. Projekt VOID EDITION inspirowany jest mroczną stroną Azeroth. Wyraźne, ostre linie i warstwowe podświetlenie prześwitujące przez matowe powierzchnie zadowolą każdego fana. LIGHT EDITION czerpie za to z jasnego dziedzictwa tej fantastycznej krainy. Ozdobne wzory i oświetlenie idealnie dopasowuje się do powierzchni karty.







Wydajność nowej ery

Obie edycje bazują na architekturze NVIDIA GeForce RTX 5070 z 6144 rdzeniami CUDA i 12 GB pamięci GDDR7 o szybkości 28 Gbps. Dzięki magistrali 192-bit i interfejsowi PCI Express Gen 5 x16 karty zapewniają płynne doświadczenia w grach AAA, w tym w World of Warcraft: Midnight. Wersja OC działa z zegarem Extreme Performance na poziomie 2625 MHz oraz boostem 2610 MHz. Przy poborze mocy 250 W i rekomendowanym zasilaczu 650 W karty oferują świetną relację wydajności do zużycia energii.



Chłodzenie TRI FROZR 4 - gwarantowana cisza i chłód

System chłodzenia TRI FROZR 4 zaprojektowano z myślą o maksymalnym odprowadzeniu ciepła przy minimalnym poziomie hałasu. Każdy jego element ma konkretny wpływ na temperaturę i komfort pracy:

- Wentylatory STORMFORCE FAN: siedem łopat zapewnia optymalny przepływ powietrza przy minimalnym hałasie

- Niklowana podstawa miedziana: błyskawicznie przejmuje ciepło z GPU i pamięci, zapewniając szybki transport termiczny

- Core Pipes z kwadratowym przekrojem: maksymalizują kontakt z podstawą GPU dla optymalnego zarządzania cieplnego

- WAVE CURVED 4.0: faliste krawędzie wzmacniają przepływ powietrza przez radiator

- AIR ANTEGRADE FIN 2.0: nacięcia w kształcie litery V optymalizują efektywność przepływu

- ZERO FROZR: wentylatory automatycznie zatrzymują się przy niskim obciążeniu, eliminując hałas podczas pracy biurowej



Trwałość komponentów

Karty wyposażone są w moduły zasilania DrMOS, które zapewniają wysoką sprawność energetyczną przy niskich stratach mocy i precyzyjnej kontroli napięcia. Dodatkowe bezpieczniki w niestandardowym PCB tworzą warstwy ochrony przed uszkodzeniami elektrycznymi. Metalowy backplate z podkładkami termicznymi wzmacnia konstrukcję karty i aktywnie uczestniczy w odprowadzaniu ciepła. Załączaną podstawkę (Bundle Stand) można także przymocować do obudowy komputera, by stabilizować kartę pod własnym ciężarem.



Akcesoria w zestawie

- Kabel przejściowy 16-pin do 2x 8-pin: umożliwia podłączenie do starszych zasilaczy ATX

Metalowa podstawka podpora (Bundle Stand): stabilizuje kartę wewnątrz obudowy PC

- Naklejka World of Warcraft: Midnight: kolekcjonerski dodatek dla fanów

- Ekskluzywne pudełko Void / Light Edition: zaprojektowane jako element kolekcji



Oprogramowanie

Karty obsługiwane są przez ekosystem oprogramowania MSI: MSI Center do monitorowania parametrów pracy i zarządzania podświetleniem LEDoraz legendarny MSI Afterburner - jedno z najpopularniejszych narzędzi do overclockingu na rynku.





Specyfikacja techniczna

- GPU: NVIDIA GeForce RTX 5070

- Pamięć: 12 GB GDDR7

- Szybkość pamięci: 28 Gbps

- Magistrala pamięci: 192-bit

- Rdzenie CUDA: 6144 jednostki

- Takt Extreme Performance (OC): 2625 MHz

- Takt Boost (OC): 2610 MHz

- Interfejs: PCI Express Gen 5 x16

- Wyjścia wideo: 3x DisplayPort 2.1b + 1x HDMI 2.1b

- Pobór mocy: 250 W

- Złącze zasilania: 16-pin x1

- Rekomendowany zasilacz: 650 W

- Wymiary karty: 338 x 140 x 50 mm

- Masa karty: 1187 g

- Modele: G507012WMVEC (Void) / G507012WMLEC (Light)



















źródło: Info Prasowe - MSI