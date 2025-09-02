Epson na Festiwalu Marketingu 2025

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Personalizacja, wydajność i ekologia – to hasła, które najlepiej oddają kierunek rozwoju oferty Epson. Podczas Festiwalu Marketingu 2025 firma zaprezentuje zarówno premierowe, jak i sprawdzone rozwiązania, które są odpowiedzią na rosnące potrzeby branży reklamowej i poligraficznej. W centrum uwagi znajdzie się premiera drukarki SureColor SC-G6000, urządzenia Direct-to-Film umożliwiającego elastyczny i prosty proces nanoszenia trwałych, barwnych nadruków na tkaniny i akcesoria. Dzięki atramentom UltraChrome DF i trójetapowemu procesowi pracy, SC-G6000 pozwala w szybki sposób rozszerzyć portfolio usług – od odzieży po gadżety reklamowe.







Nowa generacja ekosolwentu i żywicy

Na stoisku Epson będzie można zobaczyć również nową, 64-calową drukarkę ekosolwentową SureColor SC-S9100, która z powodzeniem zastąpiła flagowy model SC-S8610. Dzięki rozszerzonej przestrzeni barwnej i obsłudze szerokiego zakresu nośników urządzenie sprawdza się w produkcji reklam zewnętrznych, tapet, grafik na pojazdy czy materiałów POS. Uzupełnieniem prezentacji będzie drukarka żywiczna SureColor SC-R5000, ceniona m.in. w branży dekoracji wnętrz i przy zadruku tapet, czyli tam gdzie liczy się trwałość, bezpieczeństwo i odporność na trudne warunki użytkowania.



Bogata ekspozycja i pełne portfolio

Odwiedzający stoisko znajdą także szereg innych rozwiązań – od fotograficznych drukarek SureLab SL-D1000 i SL-D500, po szeroką ofertę urządzeń do druku na tekstyliach z serii SC-F, umożliwiających personalizację koszulek, toreb czy elementów wyposażenia. Całość ekspozycji pokaże, w jaki sposób cyfrowy druk atramentowy pozwala na znaczące oszczędności w krótkich seriach, większą elastyczność produkcji oraz ograniczenie odpadów i zużycia energii w porównaniu z tradycyjnymi technikami.





























źródło: Info Prasowe - Epson