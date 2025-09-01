Samsung 9100 PRO 8 TB - nowy dysk SSD PCIe 5.0

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

9100 PRO to najnowszy produkt w ofercie dysków SSD firmy Samsung Electronics przeznaczonych dla ogółu użytkowników. Dzięki interfejsowi PCIe 5.0 model ten oferuje zaawansowaną wydajność i płynną wielozadaniowość. Jednocześnie zapewnia szeroką kompatybilność z laptopami, komputerami gamingowymi i konsolami. Od teraz dostępny będzie również w wersji o pojemności do 8 TB. W efekcie oferuje jeszcze większą pojemność i wysoką wydajność dla wymagających aplikacji i gier nowej generacji. Nowa odsłona o pojemności 8 TB uzupełnia ofertę wysokowydajnych pamięci firmy. Ten SSD dostępny jest w wersji z oraz bez radiatora.







Nowe modele, będące kontynuacją wprowadzonych w marcu wersji o pojemnościach 1 TB, 2 TB i 4 TB, to dyski SSD PCIe o największej jak dotąd pojemności spod znaku Samsung, przeznaczone dla graczy, twórców treści i profesjonalistów wymagających maksymalnej prędkości i niezawodności.



Wersje o pojemności 8 TB oferują wyjątkową wydajność, osiągając prędkość odczytu sekwencyjnego do 14 800 MB/s i prędkość zapisu do 13 400 MB/s. Zapewniają również doskonałą prędkość odczytu i zapisu losowego – odpowiednio do 2 200 K i 2 600 K IOPS. Dzięki temu idealnie nadają się do intensywnych zadań.



Seria 9100 PRO, komunikująca się przez interfejs PCIe 5.0, została zaprojektowana tak, by oferować ultra-niskie opóźnienie i krótszy czas wczytywania danych. Zapewnia to płynną rozgrywkę, nawet w najbardziej wymagających środowiskach. Model wyposażony w radiator zyskał dodatkową warstwę do zarządzania temperaturą, pozwalającą zapobiec spadkowi wydajności podczas długotrwałej pracy. Rozszerzenie portfolio dysków SSD Samsung stanowi kolejne potwierdzenie dbałości firmy o użytkowników. Ci potrzebują najnowocześniejszych rozwiązań pamięci masowej zoptymalizowanych dla dzisiejszych, wciąż ewoluujących komputerów.



Lepsza wydajność i większa pojemność

Nowa opcja pamięci masowej o pojemności 8 TB oferuje zwiększoną pojemność dla dużych bibliotek gier. Dysk ten pomieści około 80 popularnych gier na PC, przy średniej wielkości każdej z nich wynoszącej 90,6 GB; Wartość tę obliczono na podstawie 11 najpopularniejszych tytułów z listy „Najlepszych gier 2024: nowości” serwisu Steam.



9100 PRO został wyposażony w interfejs PCIe 5.0 – dwukrotnie szybszy niż poprzednia generacja PCIe 4.0. Osiąga prędkość odczytu sekwencyjnego do 14800 MB/s i prędkość zapisu do 13400 MB/s, zapewniając wzrost wydajności nawet o 99% w porównaniu z poprzednikiem, modelem 990 PRO. Prędkość odczytu sekwencyjnego odczytu w modelu 9100 PRO 4 TB wynosi 14800 MB/s, a w modelu 990 PRO 4 TB – 7450 MB/s.



Zwiększona wydajność odczytu i zapisu losowego z prędkością odpowiednio do 2 200 i 2 600 K IOPS

Dysk jest o 49% bardziej energooszczędny w porównaniu z poprzednim modelem dzięki zaawansowanemu rozwiązaniu do zarządzania ciepłem. Wydajność energetyczna modelu 9100 PRO 2 TB przy sekwencyjnym odczycie i zapisie wynosi odpowiednio 1822 i 1703 MB/s na wat, zaś w modelu 990 PRO 4 TB odpowiednio 1221 i 1255 MB/s na wat.



Lepsza ochrona przed przegrzaniem, rozszerzona pamięć i szeroka kompatybilność z urządzeniami

Modele o pojemności 1, 2 i 4 TB są wyposażone w radiator o grubości 8.8 mm, który zapewnia lepszą regulację temperatury i zapobiega przegrzaniu. Jest też zgodny ze standardem PCI-SIG D8. Nawet w przypadku modelu PCIe 5.0 o pojemności 8 TB, radiator o wysokości 11.25 mm został specjalnie zaprojektowany, by dysk był kompatybilny z konsolą PlayStation 5.











źródło: Info Prasowe - SAMSUNG