Trust Ruya Fabric - idealny fotel do gamingu i domowego biura

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Trust prezentuje nowy fotel GXT 723 Ruya Fabric, zaprojektowany z myślą o użytkownikach poszukujących komfortu i elegancji, łączący w sobie wysokiej klasy materiały z wytrzymałą konstrukcją, oferując stabilne wsparcie zarówno w trakcie pracy, jak i podczas rozrywki. Krzesło Ruya Fabric zostało wyposażone w oddychającą tapicerkę z tkaniny, która zapewnia stały przepływ powietrza. Dzięki temu każdy użytkownik może cieszyć się uczuciem komfortu w każdej sytuacji. Ergonomicznie ukształtowane siedzisko oraz oparcie z pianki o wysokiej gęstości gwarantują wygodę i stabilne podparcie, oferując pełny komfort od początku do końca dnia. Co więcej, w zestawie znajdują się regulowane i odpinane poduszki lędźwiowa oraz szyjna, które zwiększają poziom wsparcia, minimalizują napięcie i pomagają utrzymać koncentrację nawet podczas najdłuższych sesji grania czy pracy.







Ruya Fabric to krzesło stworzone z myślą o każdej konfiguracji biurowej i gamingowej, oferujące szeroki zakres regulacji – od idealnej wysokości, przez odchylenie oparcia, po podłokietniki 3D i odchylane siedzisko z mechanizmem blokady. Niezależnie od tego, czy wybierasz swobodną, relaksującą pozycję podczas gry, czy wyprostowaną postawę do pracy, Ruya Fabric bez trudu dopasuje się do Twoich potrzeb.



Nowy fotel marki Trust łączy wytrzymałość z dbałością o środowisko – jego konstrukcja powstała z drewna z certyfikatem FSC. To rozwiązanie pozwala cieszyć się codziennym użytkowaniem, mając pewność, że wspierasz planetę bez kompromisów w kwestii jakości. Solidna budowa oraz podnośnik gazowy klasy 4, przetestowany do obciążenia 150 kg, zapewniają stabilność i długą żywotność.



Fotel Trust GXT 723 Ruya Fabric jest już dostępne w sprzedaży w cenie 999 PLN.













źródło: Info Prasowe - TRUST