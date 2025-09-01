Ulefone wprowadza cztery nowe smartfony do Polski

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Producent smartfonów Ulefone rozszerza swoją rodzinę produktów w Polsce i wprowadza na rynek aż cztery nowe wytrzymałe urządzenia. Modele Armor 29 Ultra 5G, Armor 33 Pro 5G, Armor X16 oraz Armor X16 Pro 5G debiutują na półkach sklepów. Smartfon, który nie boi się żadnego wyzwania – od trudnego terenu po ekstremalne warunki pogodowe – to właśnie seria Ulefone Armor. Nowe, wzmocnione modele łączą wytrzymałość, niezawodność i nowoczesny design, oferując rozwiązania zarówno dla osób szukających budżetowej opcji, jak i dla wymagających użytkowników segmentu premium.







Ulefone Armor 29 Ultra 5G - terenowy mistrz

Ulefone Armor 29 Ultra to wytrzymały smartfon, zbudowany z myślą o ekstremalnych warunkach. Sprzęt napędzany jest topowym procesorem MediaTek Dimensity 9300+ z iGPU Immortalis-G720 wraz z 16 GB RAM LPDDR5X i aż 1 TB pamięci UFS 4.0. Urządzenie oferuje 6.67-calowy wyświetlacz AMOLED 120 Hz z jasnością do 2200 nitów oraz dodatkowy tylny ekran 1.04″, który pozwala na wyświetlanie tarczy zegara w wybranym przez nas stylu. Pojemna bateria 21200 mAh z ładowaniem do 120W pozwala nawet na 7-dniowa pracę bez ładowarki. Na plecach terenowego mistrza znajdziemy potrójny zestaw aparatów - główny 50 Mpix Sony IMX989, 64 Mpix z noktowizją NightElf 3.0 oraz 50 Mpix ultraszerokokątny/makro. Za niską temperaturę w trakcie pracy Ulefone Armor 29 Ultra 5G odpowiada zaawansowany system chłodzenia, wykorzystujący grafen. Posiada certyfikat odporność IP68, IP69K i MIL-STD-810H oraz oświetlenie awaryjne LED 1000 lm z funkcją ostrzegania.

















źródło: Info Prasowe - Ulefone

Model Armor 33 Pro to średniobudżetowa propozycja od Ulefone, która masz aż dwa wyświetlacze i jest nie do zdarcia. Główny 6.95-calowy wyświetlacz FHD+ 120 Hz oraz dodatkowy 3.4-calowy na pleckach, wzmocnione szkłem Gorilla Glass 5. Smartfon zaskakuje baterią o pojemności aż 25500 mAh (obsługuje szybkie ładowanie do 66 W oraz zwrotne do 10 W). Z kolei sercem urządzenia jest układ MediaTek Dimensity 7300X z 16 GB pamięci RAM LPDDR5 i 512 GB pamięci UFS 3.1 (rozszerzalnej do 2 TB), z inteligentnymi funkcjami AI wspieranymi przez Google Gemini. Sprzęt wyposażono w zaawansowany system aparatów - główny ma 50 Mpix, obiektyw z trybem noktowizji 64 Mpix NightElf 3.0 oraz ultraszerokokątny/makro - również 50 Mpix. Warto wspomnieć o potężnym głośniku 118 dB „halo sound”, który po prostu brzmi świetnie, z kolei podświetlenie Infinite Halo 2.0 sprawia, że smartfon można odnaleźć bez trudu w ciemności. Armor 33 Pro odporny jest na zachlapania, kurz i upadki, co potwierdzają certyfikaty IP68/IP69K i MIL-STD-810H.Ulefone Armor X16 to równie wytrzymały, ale zdecydowanie najbardziej przystępny cenowo przedstawiciel rodziny Ulefone. Wyposażony w pojemną baterię 10 360 mAh, obsługującą szybkie ładowanie do 33 W i funkcję ładowania zwrotnego do 5 W. Za wydajną pracę odpowiada MediaTek Helio G91, który współpracuje z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej (rozszerzalnej do 2 TB). Ekran 6.56 cala IPS (90 Hz) ze szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 5 i jasnością do 910 nitów gwarantuje dobrą widoczność także w pełnym słońcu. Z tyłu znajdziemy trzy aparaty - główny 48 Mpix, obiektyw 20 Mpix z trybem noktowizyjnym oraz soczewkę makro 2 Mpix i latarkę. Urządzenie jest idealne do zadań w terenie, a to dzięki jego odporności na zachlapania, kurz i upadki, co potwierdzają certyfikaty IP68/IP69K i MIL-STD-810H. Model dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: Sand Dune i Wasteland Shadow.Ulefone Armor X16 Pro 5G stanowi rozwinięcie podstawowego modelu X16 - zachowuje niską cenę, a jednocześnie zapewnia lepsze parametry i wzmocnioną konstrukcję. Procesor otrzymał ulepszenie w postaci MediaTeka Dimensity 6300 we wsparciu 8 GB RAM i 256 GB pamięci (rozszerzalnej do 2 TB). 6,56-calowy ekran IPS o odświeżaniu 120 Hz i jasności do 910 nitów, chroniony szkłem Gorilla Glass 5, gwarantuje czytelność nawet w pełnym słońcu. Bateria 10 360 mAh z ładowaniem do 33 W (i wstecznym do 5 W) umożliwia długie działanie w terenie. Podrasowany został także system potrójnych aparatów: główny 64 Mpix (Sony IMX682), czujnik z noktowizorem 25 Mpix i obiektyw makro 2 Mpix. Smartfon bez problemu Sznosi wodę, kurz czy upadki – potwierdzają to normy IP68/IP69K oraz wojskowy certyfikat MIL-STD-810H. Dodatkowo na jego pokładzie mamy najnowszego Androida 15 z asystentem Google Gemini, wsparcie Widevine L1 do streamingu w najlepszej jakości i mocną latarkę Glare Flashlight. To solidny zestaw dla osób, które chcą mieć mocny i odporny telefon w rozsądnej cenie.Smartfon Ulefone Armor 29 Ultra 5G - 16GB/1TB -Ulefone Armor 33 Pro 5G - 16/512GB -Ulefone Armor X16 (Wasteland Shadow/Sand Dune) - 8/128GB -Ulefone Armor X16 Pro 5G (Wasteland Shadow/Sand Dune) - 8/256GB -