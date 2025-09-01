Wargaming prezentuje World of Tanks: HEAT

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Studio Wargaming, nagradzany twórca i wydawca serii World of Tanks i World of Warships, z dumą prezentuje World of Tanks: HEAT – nową grę opartą na bitwach pojazdów w modelu free-to-play. Akcja HEAT dzieje się w alternatywnej rzeczywistości po II wojnie światowej, gdzie gracze dowodzą czołgami kierowanymi przez bohaterów w dynamicznych bitwach 10v10. World of Tanks: HEAT przenosi znaną z serii taktyczną walkę czołgów na znacznie szybszy, dynamiczny i bardziej wybuchowy poziom. Gracze poprowadzą eksperymentalne pojazdy, każdy z własnymi zdolnościami, możliwością zaawansowanej rozbudowy oraz arsenałem pozwalającym zdominować pole bitwy.







Czołgi mogą zostać wyposażone w zaawansowane systemy ofensywne, moduły pancerza, elementy ozdobne oraz wyposażenie zdolne odmienić losy starcia. Jako elitarni Agenci wyszkoleni w dowodzeniu tymi potężnymi machinami wojennymi, czołgiści dostosują każdy ze swoich pojazdów pod własny styl gry. World of Tanks: HEAT zostało oparte o nowy, autorski silnik studia Wargaming. Gra będzie dostępna na PC (na platformach Wargaming Game Center i Steam), PlayStation®5, Xbox Series X|S oraz na Steam Deck. Jest to też pierwszy w historii studia tytuł w pełni cross-platformowy i z cross-progresją.



Główne cechy HEAT:

• Heroiczna walka czołgami – wyspecjalizowane pojazdy pełnią unikalne role na polu bitwy, a Agenci dodają rozgrywce głębi wykorzystując taktyczne zdolności i bojowy arsenał.

• W dążeniu do doskonałości – wszystkie czołgi inspirowane są prawdziwymi projektami i stanowią kreatywną reinterpretację pojazdów z okresu po II wojnie światowej. Przez połączenie autentycznych czołgów i technologii z tamtej epoki, gracze mogą stworzyć prawdziwie unikatowe maszyny. Każdy z pojazdów może zostać rozbudowany o zaawansowane systemy ofensywne, moduły pancerza, elementy ozdobne oraz wyposażenie zdolne odmienić przebieg bitwy.

• Tryby gry w HEAT – w grze zaadoptowano i przebudowano klasyczne tryby rozgrywki znane z gier FPS (dominacja, podbój, kill confirmed) na potrzebę dynamicznych starć czołgów.

• Nowy poziom grafiki – oparta na nowym, autorskim silniku studia Wargaming, gra prezentuje niepowtarzalną jakość grafiki, immersyjne otoczenia i spektakularne efekty walki.

• Rozgrywka cross-platformowa z cross-progresją – pierwsza w historii studia premiera na wielu platformach jednocześnie pozwoli graczom korzystających z różnych urządzeń dołączyć do rozgrywki (Wargaming Game Center, Steam, PlayStation®5, Xbox Series X|S oraz Steam Deck).

• Free-to-Win – tytuł zaprojektowany został w oparciu o długotrwałe zaangażowanie graczy, gdzie sukces osiąga się jedynie swoimi umiejętnościami. Monetyzacja oparta będzie o elementy kosmetyczne, przepustki bitewne i metody oszczędzenia czasu.



Już wkrótce czeka więcej ekscytujących ogłoszeń. World of Tanks: HEAT można już teraz dodać do listy życzeń:

• Steam

• PlayStation Store

• Xbox Store





















źródło: Info Prasowe - Wargaming