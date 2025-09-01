Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung przedstawia Galaxy Tab S10 Lite zaprojektowany, by sprostać codziennym wyzwaniom – od pracy i nauki, po twórczą rozrywkę. Wyposażony w duży, immersyjny ekran zapewnia wciągające wrażenia podczas oglądania, a rysik S Pen pozwala swobodnie szkicować, notować i realizować pomysły. Smukła, nowoczesna konstrukcja łączy mobilność z wszechstronnością, a inteligentne funkcje Samsung wspierają organizację zadań i rozwój kreatywności. Integracja z ekosystemem Galaxy pozwala płynnie zarządzać treściami, projektami i obowiązkami w każdym miejscu.







Wyświetlacz stworzony do gier i rozrywki

Galaxy Tab S10 Lite to nowe spojrzenie na codzienną rozrywkę. 10.9-calowy ekran sprawia, że filmy, seriale i gry stają się bardziej realistyczne, a obraz pozostaje wyraźny w każdych warunkach – w domui w plenerze. Vision Booster dba o żywe kolory, jasność 600 nitów radzi sobie w słońcu, a redukcja niebieskiego światła pozwala dłużej cieszyć się komfortem podczas oglądania i nadrabiania najnowszych seriali.



Tablet został zaprojektowany z myślą o wydajności. Zmodernizowany procesor i większa pamięć pozwalają bez trudu obsługiwać wiele zadań jednocześnie, od pracy w wymagających aplikacjach po płynne przełączanie się między nimi. Bateria 8000 mAh z funkcją superszybkiego ładowania zapewnia długą pracę na jednym ładowaniu, eliminując konieczność częstego podłączania urządzenia do zasilania.



Produktywność na nowym poziomie

Galaxy Tab S10 Lite to wsparcie dla kreatywności i produktywności przez cały dzień. Inteligentne funkcje pozwalają szybko zapisywać pomysły, tworzyć treści w ruchu i łatwo organizować zadania. Efekt – większy porządek, mniej rozpraszaczy i więcej przestrzeni na działanie.

- S Pen w zestawie: reaguje natychmiast, zapewniając płynność i precyzję – od szybkich notatek podczas spotkania po szkicowanie projektów w drodze na uczelnię. Tworzenie w czasie rzeczywistym staje się naturalne i elastyczne.

Samsung Notes: porządkuje codzienne myśli i zadania. Funkcja Handwriting Help zmienia odręczne pismo w czytelny tekst, Solve Math błyskawicznie rozwiązuje równania, a praca na plikach PDF – od adnotacji po eksport – odbywa się bez przełączania aplikacji, a funkcja Split View pozwala jednocześnie korzystać z materiałów źródłowych, robić notatki i tworzyć ilustracje.

- Inteligentny towarzysz AI: Circle to Search we współpracy z Google umożliwia szybkie wyszukiwanie i tłumaczenie w dowolnym miejscu na ekranie, a przycisk Galaxy AI na etui Book Cover z klawiaturą daje natychmiastowy dostęp do wsparcia – od pomocy w pracy po inspirację podczas burzy mózgów.

- Ekosystem aplikacji: Galaxy Tab S10 Lite zapewnia dostęp do szerokiej gamy aplikacji innych firm, wspierających różne style pracy i tworzenia. Wśród starannie dobranych, wstępnie zainstalowanych narzędzi znajdują się m.in. Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion i Notion, a także popularne aplikacje, takie jak Noteshelf 3, ArcSite, Sketchbook czy Picsart. Dzięki nim użytkownicy mogą płynnie przechodzić od pomysłu do realizacji.



Wiele z tych narzędzi dostępnych jest w ramach ekskluzywnych ofert, które zachęcają do eksperymentowania i ułatwiają utrzymanie produktywności. Pakiet obejmuje m.in. rok pełnej wersji Goodnotes bez opłat, sześciomiesięczny darmowy okres próbny Clip Studio Paint z 20% zniżką na pierwszą subskrypcję, 66% rabatu na LumaFusion z miesięcznym dostępem do Creator Pass oraz miesięczny okres próbny planu Plus w Notion AI.



Dostępność

Galaxy Tab S10 Lite będzie dostępny od 5 września w trzech kolorach: szarym, srebrnym i koralowym.

























źródło: Info Prasowe - SAMSUNG