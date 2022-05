FRITZ!Box 4060 - trójzakresowy router z Wi-Fi 6, DECT i mesh

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AVM, niemiecki producent urządzeń sieciowych, wprowadza na polski rynek FRITZ!Box 4060 - pierwszy trójpasmowy router bezprzewodowy z obsługą Wi-Fi 6. Dzięki obsłudze Wi-Fi 6, najnowszym technologiom w dziedzinie sieci mesh firmy AVM, trzem modułom radiowym i łącznie 12 antenom, można uzyskać sumaryczną przepływność danych Wi-Fi rzędu 6 Gbit/s. Trójzakresowy FRITZ!Box 4060 pozwala skorzystać z zalet smartfonów i innych urządzeń mobilnych najnowszej generacji. Ponadto FRITZ!Box 4060 obsługuje DECT, dzięki czemu użytkownicy biznesowi mogą korzystać z wydajnego routera bezprzewodowego, który pełni również rolę stacji bazowej telefonii VoIP. Z nowym routerem bezprzewodowym użytkownicy mogą łączyć swoje urządzenia inteligentnego domu marki FRITZ! lub innych producentów za pośrednictwem standardu DECT ULE.







Nowy router FRITZ!Box 4060 kryje w sobie potężną platformę sprzętową, zapewniającą skokowy przyrost wydajności. W przypadku transmisji VPN i USB, limit gigabitowej przepustowości może zostać znacznie przekroczony. Wysoka przepustowość tuneli VPN jest szczególnie ważna dla użytkowników pracujących w domu, którzy potrzebują szybkiego połączenia z siecią firmową, a prędkości łącza USB są już porównywalne z tymi osiąganymi przez dedykowane systemy NAS. Oprócz portu USB 3.0 router FRITZ!Box 4060 jest wyposażony w port sieci WAN o przepustowości 2.5 Gb/s oraz trzy dodatkowe, gigabitowe porty LAN, które można wykorzystać do integracji z siecią domową wielu różnych urządzeń, takich jak dyski sieciowe, drukarki, telewizory smart TV lub konsole do gier. Do dyspozycji są także inne funkcjonalności znane użytkownikom routerów FRITZ!Box, takie jak: rozbudowana kontrola rodzicielska, serwer multimediów do współdzielenia zdjęć, muzyki i filmów, a także wydzielony dostęp Wi-Fi dla gości i zdalny dostęp za pośrednictwem serwisu MyFRITZ!.



Trójzakresowe Duo dla Wi-Fi w każdym zakątku: FRITZ!Box 4060 i FRITZ!Repeater 6000

Ponieważ FRITZ!Box 4060, tak jak pozostałe produkty FRITZ!, wspiera sieć Wi-Fi o topologii mesh i obsługuje nowy standard Wi-Fi 6, znacznie więcej zgodnych urządzeń Wi-Fi może szybko uzyskać stabilne połączenie z siecią domową. W przypadku większych mieszkań, czy domów, nowy router FRITZ!Box 4060 i nowy wzmacniacz sygnału FRITZ!Repeater 6000, który miał swoją premierę w Polsce kilka tygodni temu, mogą stworzyć idealny trójpasmowy duet zapewniający realizację sieci Wi-Fi pokrywającej zasięgiem dużą powierzchnię i to za naciśnięciem jednego przycisku. Urządzenia mobilne będą zawsze łączyły się z tym urządzeniem FRITZ!, które zapewni najlepsze połączenie, bez konieczności ingerencji w konfigurację ze strony użytkownika.



Sugerowana cena: 268 Euro. Gwarancja producenta: 5 lat.





Najważniejsze funkcje w skrócie:

· Bezprzewodowy router z trzema interfejsami radiowymi, obsługujący topologię mesh, ze wsparciem standardu Wi-Fi 6

· Idealny do podłączenia modemów światłowodowych, kablowych lub DSL

· Trzy moduły radiowe, 4 x 4 Wi-Fi 6 z maks. 2.400 Mbit/s + 2.400 Mbit/s w paśmie 5 GHz i maks. 1.200 Mbit/s w zakresie 2.4 GHz

· Baza DECT dla nawet 6 telefonów bezprzewodowych i urządzeń inteligentnego domu Smart Home

· Wszechstronny Smart Home oparty na technologii DECT ULE/HAN

· 1 x 2.5 Gb/s WAN, 3 x gigabit LAN dla komputerów PC i urządzeń sieciowych

· 1 port USB 3.0 dla drukarek i dysków sieciowych (NAS)

· FRITZ!OS: kontrola rodzicielska, serwer multimedialny, dysk sieciowy FRITZ!NAS, dostęp do sieci bezprzewodowej dla gości, usługa MyFRITZ! i więcej



























Źródło: Info Prasowe / AVM