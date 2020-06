Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

W Polsce jest już dostępny nowy aparat dect FRITZ!Fon C6 niemieckiej firmy AVM. Jest wszechstronny: posłuży do komfortowej telefonii i do sterowania smart home. Telefon zapewnia telefonię HD, obsługę automatycznej sekretarki i wielu książek telefonicznych, możesz na nim słuchać radia internetowego, odebrać e-maile, włączyć go jako nianię czy budzik. Dzięki najnowszej wersji systemu FRITZ!OS 7 na aparacie wyświetlają się nazwy miast i państw w połączeniach przychodzących i wychodzących. Możliwe jest także sterowanie aplikacjami inteligentnego domu FRITZ!. Telefon C6 jest wyposażony w akumulator o bardzo dużej pojemności, co w połączeniu z inteligentnym zarządzaniem energią oznacza do 16 godzin rozmów oraz do 12 dni w stanie czuwania.







Aparat FRITZ Fon C6 to synonim doskonałej jakości dźwięku w czasie rozmowy, dzięki obsłudze połączeń głosowych w jakości HD i trybowi głośnomówiącemu z pełnym dupleksem. Telefon posiada również funkcje komfortowe: połączenia oczekujące, rejestr połączeń, elektroniczną nianię, przekazywanie rozmów, przełączanie, trójstronne połączenia konferencyjne, szybkie wybieranie, blokowanie numerów, przekierowanie połączeń, alarm i wiele innych. Informacje o odebranych połączeniach, wiadomościach na automatycznej sekretarce, poczcie elektronicznej, itp. pokazują się na wyświetlaczu oraz za pomocą sygnalizatora (MWI), a dostęp do nich wymaga jedynie naciśnięcia jednego przycisku. Akumulator telefonu jest tak pojemny, że rozmowy telefoniczne można prowadzić nawet przez 16 godzin. Czujniki oświetlenia i sensory zbliżeniowe wydłużają czas pracy baterii, dostosowując iluminację wyświetlacza i klawiatury do warunków otoczenia. Wbudowany czujnik ruchu wybudza słuchawkę z trybu uśpienia, gdy użytkownik bierze ją do ręki. Całkowity czas oczekiwania w trybie gotowości może wynosić nawet 12 dni.



FRITZ!Fon C6 posłuży także jako pilot do wielu aplikacji inteligentnego domu w sieci domowej zarządzanej przez routery FRITZ!Box. Za pomocą nowej słuchawki można na przykład sterować inteligentnymi gniazdkami czy termostatem FRITZ!. Ponadto FRITZ!Fon C6 może odbierać na żywo obrazy z wideofonu, a po odebraniu połączenia można także za jego pomocą otworzyć drzwi. Inne ciekawe usługi telefonu to np. odbiór wiadomości e-mail, radia internetowego i podcastów.



Dostępność w Polsce

FRITZ!Fon C6 jest dostępny w: oficjalnym sklepie FRITZ! na Allegro oraz w Sklepie Patronackim FRITZBox.com.pl. Sugerowana cena detaliczna, to 279 PLN.





FRITZ!Fon C6 – najważniejsze funkcje w skrócie:

• Telefon bezprzewodowy DECT z wieloma funkcjami komfortowymi i obsługą Smart Home;

• Najwyższa jakość głosu dzięki telefonii HD, tryb głośnomówiący z pełnym dupleksem;

• Radio internetowe, odczyt maili, elektroniczna niania, budzik, przełączanie się pomiędzy rozmowami, konferencyjne połączenie trójstronne;

• Kolorowy ekran o wysokiej rozdzielczości, podświetlana klawiatura, gniazdo słuchawkowe jack;

• Szyfrowana transmisja połączeń telefonicznych w standardzie, w celu zwiększenia bezpieczeństwa;

• Książka telefoniczna mieszcząca 300 wpisów, kontaktów internetowych oraz automatyczne sekretarki;

• Zarządzanie funkcjami routera FRITZ!Box, takimi jak punkt dostępu bezprzewodowej sieci LAN, aplikacje Smart Home, odtwarzanie z serwera multimediów;

• Wyświetlanie obrazów na żywo z kamer internetowych lub systemów wideofonu, wraz z funkcją otwierania drzwi;

• 16 godzin rozmów, do 12 dni w trybie gotowości;

• Czujnik jasności, sensor zbliżeniowy i ruchu zapewniające energooszczędną pracę wyświetlacza;

• Przyciski regulacji głośności z boku słuchawki.



















Źródło: Info Prasowe / AVM