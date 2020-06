Nowe efekty graficzne w World of Tanks Blitz!

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

World of Tanks Blitz obchodzi właśnie 6 urodziny. Z tej okazji została wydana aktualizacja 7.0, która dodaje znaczące ulepszenia graficzne, nowe czołgi brytyjskie oraz uroczystości wewnątrz gry. Obchody rocznicowe będą trwały również w lipcu, a wtedy zostanie dodany nowy tryb rozgrywki – Skirmish (Potyczka). World of Tanks Blitz od zawsze dąży do maksymalnego poziomu immersji i aby to osiągnąć zostały dodane nowe efekty graficzne takie jak: animacje odrzutu działa po strzale, dynamiczne cienie, ślady po gąsienicach, różne efekty trafień zależne od typu pocisku czy ulepszone efekty związane z wodą i cząsteczkami.







Kolejnym, istotnym elementem aktualizacji są dodane trzy wysokopoziomowe brytyjskie czołgi: FV 301, Vickers Cruiser, Vickers Light 105. Są to jednostki lekkie, dzięki czemu szybkie na polu walki, a jednocześnie solidnie opancerzone, jak na pojazdy w swojej klasie.



I wreszcie, z okazji 6. Urodzin World of Tanks Blitz startuje specjalne wydarzenie, gdzie czołgiści mają za zadanie upolować specjalny czołg P.43/06 Anniversario. Ci, którzy sprostają tej misji otrzymają kolekcjonerski czołg z unikatowym malowaniem oraz inne, okolicznościowe nagrody. Polowanie trwać będzie od 19.06 do 29.06.



Wisienką na torcie obchodów będzie dodanie nowego, ograniczonego czasowo, trybu gry Potyczka (Skirmish). Dwie drużyny składające się po 5 zawodników każda zmierzą się na mniejszych mapach, co sprzyjać będzie krótszym, bardziej intensywnym i dynamicznym starciom. Potrzebne będą umiejętności i nerwy ze stali w tym trybie, który zostanie dodany 9.07.

















Źródło: Info Prasowe / Wargaming