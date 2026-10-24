FRITZ!OS 8.50 - filtrowanie DNS, Smart Check i inne...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FRITZ! rozpoczyna wdrażanie FRITZ!OS 8.50. Aktualizacja jest już dostępna dla routerów FRITZ!Box 7690, 5690 i 5630, a w najbliższych tygodniach będzie stopniowo udostępniana dla kolejnych modeli FRITZ!Box i FRITZ!Repeater. Nowa wersja zwiększa bezpieczeństwo i stabilność domowej sieci, wprowadzając m.in. filtrowanie DNS, funkcję Smart Check, rozwiązanie Failsafe, automatyczną priorytetyzację gier i wideorozmów oraz nowe możliwości smart home. Z nowych funkcji skorzystają użytkownicy podczas codziennego korzystania z internetu, pracy zdalnej, grania online i zarządzania urządzeniami smart home. FRITZ!OS 8.50 zainstaluje się automatycznie jeśli użytkownik ma włączoną funkcję automatycznych aktualizacji.







Nowe filtry DNS: FRITZ!Box chroni przed niechcianymi treściami

Wraz z FRITZ!OS 8.50 routery FRITZ!Box zyskują możliwość blokowania urządzeniom w sieci domowej (smartfonom czy komputerom) dostępu do wybranych domen. FRITZ!Box obsługuje przy tym popularne standardy umożliwiające wczytywanie i przetwarzanie list nazw niechcianych domen. Użytkownicy mogą również korzystać z publicznie dostępnych list filtrów DNS, aby blokować reklamy, elementy śledzące aktywność w internecie (trackery) oraz dostęp do niebezpiecznych stron internetowych. Przykładem jest Lista Ostrzeżeń CERT Polska, zawierająca domeny wykorzystywane m.in. do ataków phishingowych i wyłudzania danych. Funkcja ta będzie stopniowo udostępniana dla kolejnych wybranych modeli w ramach wdrażania aktualizacji. Jak to działa? Gdy urządzenie w sieci domowej próbuje otworzyć zablokowany adres, router FRITZ!Box automatycznie blokuje to żądanie.



Nowy „Smart Check”: podgląd stanu sieci domowej i jeszcze lepszy serwis

Dzięki nowej funkcji Smart Check aplikacja MyFRITZ!App wyświetla aktualny stan FRITZ!Box bezpośrednio na ekranie startowym. Użytkownicy produktów FRITZ! otrzymują w ten sposób pomocne zalecenia, wskazówki i ostrzeżenia z różnych kategorii tematycznych: bezpieczeństwo, internet, telefonia, sieć domowa, Wi-Fi, LAN, USB i Smart Home - każdorazowo z konkretnymi wskazówkami umożliwiającymi szybkie wdrożenie rozwiązania. Smart Check informuje na przykład o braku połączenia Mesh z repeaterem lub podpowiada, jak zablokować niechciane połączenia na numery specjalne. Na ekranie głównym aplikacji wyświetlany jest aktualny status Smart Check. Po dotknięciu tej sekcji użytkownik uzyskuje dostęp do szczegółowej diagnostyki oraz zaleceń.



Płynne wideorozmowy i granie online bez zakłóceń – dzięki automatycznemu nadawaniu priorytetu połączeniom

Koniec z opóźnieniami podczas ważnych wideokonferencji w pracy zdalnej czy gamingu: jako uzupełnienie dotychczasowej priorytetyzacji urządzeń aktualizacja FRITZ!OS 8.50 umożliwia teraz także automatyczną priorytetyzację aplikacji działających w czasie rzeczywistym. FRITZ!Box automatycznie rozpoznaje aplikacje, takie jak gry czy wideokonferencje i w pełni automatycznie nadaje im priorytet w sieci domowej, dzięki czemu połączenie pozostaje stabilne. Gdy automatyczna priorytetyzacja jest aktywna, informacja o jej działaniu pojawia się w interfejsie FRITZ!OS przy odpowiednim urządzeniu sieciowym. Historię priorytetyzacji można sprawdzić również przez kolejne 24 godziny. Funkcja będzie udostępniana dla wybranych modeli routerów FRITZ!Box w nadchodzących tygodniach.



Ochrona przed awarią także dla routerów FRITZ!Box 4G i 5G

Dzięki funkcji FRITZ! Failsafe, czyli ochronie FRITZ!Box przed awarią, użytkownicy FRITZ! już dziś pozostają online. Od aktualizacji FRITZ!OS 8.50 tę funkcję zyskują także routery 4G i 5G. Modele FRITZ!Box 4G i 5G po raz pierwszy umożliwiają również dostęp do internetu przez port LAN, np. za pośrednictwem terminala ONT podłączonego do sieci światłowodowej. Dzięki funkcji FRITZ! Failsafe, w przypadku awarii łącza stacjonarnego router automatycznie przełącza się na połączenie komórkowe, zapewniając tym samym ciągłość dostępu do internetu w sieci domowej.



FRITZ!Fon bardziej intuicyjny: nowy tryb upraszcza telefonowanie i połączenia alarmowe

Aktualizacja FRITZ!OS 8.50 przynosi także ciekawe udogodnienia dla słuchawek FRITZ!Fon: np. nowy „Tryb prosty” ogranicza menu do tego, co najważniejsze i maksymalnie ułatwia obsługę telefonu. Po aktywacji, przyciski wyboru można wykorzystać jako przyciski szybkiego wybierania, przy czym każdemu przyciskowi można przypisać numer telefonu lub funkcję. Szczególną funkcją zwiększającą bezpieczeństwo i komfort są zintegrowane połączenia SOS: można zapisać do czterech kontaktów alarmowych, z którymi telefon w razie potrzeby automatycznie łączy się kolejno. Dzięki elastycznej konfiguracji odstępów między połączeniami w sytuacjach awaryjnych oszczędza się cenny czas. Ta funkcja jest szczególnie przydatna dla użytkowników, którym zależy na dostępnej i prostej obsłudze telefonu, np. dla seniorów.



Więcej funkcji oszczędzania energii i nowe automatyzacje w Smart Home

Od wersji FRITZ!OS 8.50 inteligentne gniazdka FRITZ!Smart Energy 200 i 210 oraz nowy model FRITZ!Smart Energy 201, który wkrótce trafi do sprzedaży, mogą automatycznie wyłączać zasilanie po przekroczeniu określonego poziomu poboru mocy przez ustalony czas. Funkcja ta zwiększa bezpieczeństwo użytkowania podłączonych urządzeń. Predefiniowane automatyzacje, takie jak „Wyjście z domu”, „Powrót do domu” czy „Urlop”, można utworzyć kilkoma kliknięciami i uruchamiać je za pomocą stref (geofences) skonfigurowanych wcześniej w aplikacji FRITZ!App Smart Home. Ponadto dzięki następnej aktualizacji w rutynach będzie można łączyć kilka wyzwalaczy, w tym strefy zdefiniowane na smartfonie. Można na przykład ustawić, że rutyna aktywuje się dopiero wtedy, gdy wszyscy domownicy opuszczą dom. Ponadto FRITZ!Box 5690 Pro może być teraz używany jako most Matter (Matter Bridge). Dzięki temu wszystkie urządzenia FRITZ! Smart Home oraz kompatybilne urządzenia Smart Home innych producentów, zarejestrowane w FRITZ!Box 5690 Pro, można zintegrować z istniejącą siecią Matter w Apple Home, Google Home lub Amazon Alexa. Użytkownicy korzystają tu również ze sterowania głosowego.























źródło: Info Prasowe - FRITZ!