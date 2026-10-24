CORSAIR wprowadza zasilacz RM1200e

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR ogłasza premierę ulepszonego zasilacza RM1200e o sprawności klasy Platinum — nowego flagowego modelu popularnej rodziny zasilaczy RMe. Model ten dołącza do nowej generacji zasilaczy z serii RMe jako wysokowydajna opcja dla konstruktorów komputerów, którzy cenią niezawodność i funkcje oferowane przez serię RMe. RM1200e to także pierwszy zasilacz CORSAIR wyposażony w natywne złącze 12V-2x6 z funkcją PinProtect zapewniającą ochronę nadprądową (OCP) każdego pinu. Zaprojektowana z myślą o ochronie zaawansowanych kart graficznych technologia PinProtect monitoruje w czasie rzeczywistym natężenie prądu przepływającego przez każdy pin zasilania.







Jeśli prąd zbyt długo przekracza ustalony próg, technologia ogranicza zasilanie złącza, co powoduje ochronne wyłączenie karty graficznej. W takim przypadku należy całkowicie wyłączyć zestaw komputerowy, sprawdzić prawidłowość połączeń i dopiero wtedy uruchomić komputer ponownie. Pomaga to zmniejszyć ryzyko uszkodzeń spowodowanych nadmiernym natężeniem prądu. RM1200e wprowadza również nową, trójwymiarową osłonę wentylatora ze wzorem Y, zoptymalizowaną pod kątem intensywnego przepływu powietrza i cichej pracy. Całość uzupełniają wysokiej jakości kable z wytłoczonymi oznaczeniami oraz niskoprofilowe grzebienie do kabli, zapewniające schludny i uporządkowany wygląd zestawu. Dzięki certyfikacji Cybenetics Platinum i Intel ATX 3.1, gotowości na PCIe 5.1 oraz 10-letniej gwarancji RM1200e zapewnia moc, sprawność i funkcje potrzebne współczesnym wysokowydajnym komputerom oraz ich przyszłym zmodernizowanym wersjom.



OCHRONA KARTY GRAFICZNEJ PINPROTECT

Wbudowana bezpośrednio w RM1200e funkcja PinProtect działa automatycznie po włączeniu zasilania karty graficznej, bez konfiguracji i ingerencji użytkownika. Jeśli natężenie prądu na którymkolwiek z sześciu pinów doprowadzających zasilanie 12 V do karty graficznej będzie przez dłuższy czas przekraczać ustalony próg, funkcja PinProtect ograniczy moc dostarczaną do karty graficznej, powodując jej wyłączenie, aby zapobiec potencjalnym uszkodzeniom. Technologia ta jest podobna do rozwiązania zastosowanego w popularnym kablu CORSAIR ThermalProtect PCIe 5.1 600 W 12V-2x6 zaprezentowanym na początku tego roku i może być używana z kablem 12V-2x6 dołączonym do zasilacza RM1200e. Ciągłe monitorowanie każdego pinu dodatkowo chroni zaawansowane karty graficzne, zapewniając większe poczucie spokoju bez komplikowania konfiguracji zestawu.



SPRAWNOŚĆ PLATINUM I NIEZAWODNE ZASILANIE

Zasilacz RM1200e ma certyfikat Cybenetics Platinum i zapewnia sprawność sięgającą 91%, co przekłada się na mniejsze zużycie energii i wydzielanie ciepła. Model ten ma również certyfikat zgodności z Intel ATX 3.1 i jest gotowy na PCIe 5.1, zapewniając obsługę najnowszych podzespołów PC oraz spełnienie wymagań w zakresie zasilania. Wewnątrz zastosowano wysokiej jakości japońskie kondensatory przystosowane do pracy w temperaturze 105°C, zapewniające wysoką odporność termiczną oraz stabilne, niezawodne zasilanie i parametry elektryczne.



ESTETYCZNE I ELASTYCZNE PROWADZENIE PRZEWODÓW

W pełni modułowa konstrukcja zasilacza RM1200e umożliwia podłączanie tylko potrzebnych przewodów, ograniczając plątaninę kabli i poprawiając przepływ powietrza, aby nadać komputerowi bardziej estetyczny wygląd. Kable klasy premium z tłoczonymi napisami są bardziej eleganckie i elastyczne, a niskoprofilowe grzebienie do kabli pomagają utrzymać porządek i ułatwiają montaż, szczególnie w trudno dostępnych miejscach. Mimo mocy 1200 W RM1200e zachowuje kompaktową głębokość 150 mm charakterystyczną dla serii RMe, zapewniając miejsce na uporządkowanie przewodów i ułatwiając montaż w mniejszych obudowach. Dodany w komplecie przewód zasilający do karty graficznej 12V-2x6 wyposażono również w dwukolorowe złącza, które wizualnie potwierdzają prawidłowe podłączenie.



DOSTĘPNY W KOLORZE BIAŁYM I CZARNYM

Zasilacz dostępny jest w wersji czarnej i białej. RM1200e pasuje do różnych stylów zestawów komputerowych, zapewniając wysoką moc i wykończenie dopasowane do posiadanego sprzętu.



Dostępność, gwarancja i cena

CORSAIR RM1200e jest już dostępny w autoryzowanej sieci sklepów i dystrybutorów CORSAIR na całym świecie oraz w sklepie internetowym CORSAIR. Urządzenie jest objęte dziesięcioletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR. Cena - 194.90 EURO.





























źródło: Info Prasowe - CORSAIR