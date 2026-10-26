War Thunder gotowy na NVIDIA RTX Spark

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Gaijin Entertainment ogłasza, że gra War Thunder od samego początku w pełni obsługuje urządzenia NVIDIA RTX Spark, dzięki czemu gracze mogą przejąć dowództwo nad tysiącami realistycznie odtworzonych maszyn wojskowych. Osobna wersja dla Arm jest już dostępna zarówno dla wersji War Thunder na Steamie, jak i na Gaijin.Net. Nowe urządzenia łączą procesor graficzny NVIDIA Blackwell RTX i procesor NVIDIA Grace w smukłych laptopach oraz kompaktowych komputerach stacjonarnych zaprojektowanych z myślą o zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją, tworzeniu treści i graniu. Ich użytkownicy mogą teraz od razu rzucić się w wir wielkich bitew powietrznych, lądowych i morskich, dołączając do istniejącej już społeczności graczy na PC i konsolach.







Systemy antycheatowe War Thunder – BattlEye i Viking – również obsługują nową platformę, pomagając zapewnić uczciwe środowisko gry wieloosobowej. War Thunder z ustawieniami grafiki Wysoka Jakość i rozdzielczości 3K działa na karcie NVIDIA RTX Spark (wersja 32 GB) z natywną liczbą klatek na sekundę wynoszącą 60 FPS, a przy włączonym skalowaniu wydajności – 120 FPS. Systemy antycheatowe War Thunder – BattlEye i Viking – również obsługują nową platformę, pomagając zapewnić uczciwe środowisko gry wieloosobowej. War Thunder z ustawieniami grafiki Wysoka Jakość i rozdzielczości 3K działa na karcie NVIDIA RTX Spark (wersja 32 GB) z natywną liczbą klatek na sekundę wynoszącą 60 FPS, a przy włączonym skalowaniu wydajności – 120 FPS.



„Kiedy po raz pierwszy mieliśmy okazję wypróbować RTX Spark, byliśmy zachwyceni jego możliwościami” – mówi Anton Judincew, założyciel Gaijin Entertainment. „Zawsze staramy się, żeby nasze gry były dostępne już w dniu premiery każdej większej platformy, i bardzo cieszymy się, że możemy być częścią premiery RTX Spark”.

















źródło: Info Prasowe - Gaijin Entertai