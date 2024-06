Fender i Teufel prezentują głośniki ROCKSTER

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Legendarny producent gitar i wzmacniaczy Fender Musical Instruments Corporation oraz producent głośników Teufel przedstawiają wspólną kolekcję głośników Fender x Teufel ROCKSTER. W jej skład wchodzą trzy głośniki Bluetooth: ROCKSTER AIR 2, ROCKSTER CROSS i ROCKSTER GO 2, które grają potężnym dźwiękiem zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Firma Fender powstała w 1946 roku i z biegiem lat ugruntowała swoją pozycję lidera innowacji akustycznych. Od przełomowych wzmacniaczy i gitar hawajskich (ang. lap steel guitar) po wydanie kultowych modeli gitar Telecaster i Stratocaster, założyciel Leo Fender na zawsze zmienił muzyczny krajobraz. W tym roku Fender świętuje 70. rocznicę powstania modelu Stratocaster.







Firma Lautsprecher Teufel została założona w Berlinie w 1979 roku i początkowo zajmowała się sprzedażą zestawów głośnikowych. Dziś marka Teufel jest znana daleko poza granicami Niemiec dzięki wzornictwu swoich produktów i jakości dźwięku. Pod hasłem „Here to be Heard", dwie marki połączyły siły, aby stworzyć kolekcję głośników, które atrakcyjnie wyglądają i brzmią. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie firmy Teufel w projektowaniu głośników łączy się z klasycznym amerykańskim wzornictwem gitar i wzmacniaczy Fender.



Vintage w nowoczesnym wydaniu

Głośniki ROCKSTER AIR 2, ROCKSTER CROSS i ROCKSTER GO 2 sprawdzą się zarówno w domu, jak i w podróży: od gotowego na nagłośnienie sceny głośnika ROCKSTER AIR 2 po przenośny i wodoodporny głośnik ROCKSTER GO 2. To, co je łączy, to wyraźny i mocny dźwięk Teufel oraz styl vintage dzięki klasycznemu chromowanemu logo i dołączonej kostce gitarowej Fender.

Fender x Teufel ROCKSTER AIR 2 to głośnik imprezowy stworzony z myślą o występach na żywo na scenie. Bateria o dużej pojemności umożliwia wielogodzinne odtwarzanie przy maksymalnej głośności. Fender x Teufel ROCKSTER CROSS został wyposażony w najlepszą technologię audio i wydajną baterię. Jest on odporny na zachlapania i oferuje wyważone połączenie przenośności i potężnego dźwięku stereo. Technologia Dynamore firmy Teufel zapewnia wyjątkowo szeroką scenę dźwiękową. Oryginalny pasek gitarowy Fender ułatwia transport.



Fender x Teufel ROCKSTER GO 2 jest najmniejszym głośnikiem z serii ROCKSTER. Dzięki odpornej na wstrząsy obudowie jest dobrze przygotowany na każdą przygodę. Jego przetworniki generują potężne basy oraz szeroką sceną dźwiękową, wykorzystując technologię Dynamore. Fender x Teufel ROCKSTER GO 2 jest chroniony przed kurzem i wodą zgodnie z normą IP67. Przetrwa zarówno deszcz, jak i zanurzenie pod wodą.



Ceny i dostępność

Nowe głośniki Fender x Teufel są już dostępne na stronie teufelaudio.pl w cenach:

• Fender x Teufel ROCKSTER AIR 2 – 3299 PLN

• Fender x Teufel ROCKSTER CROSS – 1649 PLN

• Fender x Teufel ROCKSTER GO 2 – 689 PLN









































źródło: Info Prasowe - Teufel