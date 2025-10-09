Ferrari Elettrica

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ferrari wybrało Capital Markets Day 2025 jako okazję do zaprezentowania swojego nowego samochodu elektrycznego – pierwszego w pełni elektrycznego modelu w historii marki – oraz do ujawnienia jego głównych komponentów i podwozia. Model ten jest kamieniem milowym w strategii wieloenergetycznej marki, obejmującej silniki spalinowe, układy napędowe HEV i PHEV, a teraz także napęd w pełni elektryczny. Będące owocem radykalnie nowego i innowacyjnego podejścia, nowe elektryczne Ferrari łączy w sobie najnowocześniejszą technologię z doskonałymi osiągami i niezwykłą przyjemnością z jazdy, wyróżniającą każdy model Ferrari. Zachowując wierność inżynieryjnym i rzemieślniczym tradycjom marki, każdy z głównych komponentów pojazdu został opracowany i wykonany we własnym zakresie, by zapewnić wyjątkową, niepowtarzalną jakość i osiągi, z jakich Ferrari słynie.







Samochód ten można uznać za zwieńczenie ponad dwudziestoletnich badań nad elektryfikacją, zapoczątkowanych pierwszymi rozwiązaniami hybrydowymi inspirowanymi Formułą 1. Od prototypu 599 HY-KERS z 2010 roku, poprzez LaFerrari z 2013 roku, aż po SF90 Stradale – pierwszą hybrydę typu plug-in marki z Maranello – oraz 296 GTB i niedawno zaprezentowany model 849 Testarossa, firma Ferrari konsekwentnie budowała i konsolidowała know-how niezbędne do stworzenia samochodu elektrycznego zdolnego do osiągnięcia doskonałości w każdym wymiarze.



Strategia, która doprowadziła Ferrari do stworzenia pierwszego elektrycznego modelu w historii firmy, była od początku jasno określona: taki samochód miał zostać wprowadzony dopiero wtedy, gdy dostępna technologia będzie w stanie zapewnić osiągi i autentyczne wrażenia z jazdy zgodne z wartościami marki. Projekt jest obecnie gotowy do produkcji i obejmuje ponad 60 opatentowanych, autorskich rozwiązań technologicznych. Po raz pierwszy zarówno podwozie, jak i nadwozie wykonano w 75% z aluminium pochodzącego z recyklingu, co pozwala zaoszczędzić aż 6.7 tony emisji CO2 na każdy wyprodukowany egzemplarz.



Konstrukcja pojazdu cechuje się krótkimi zwisami, niską pozycją kierowcy blisko osi przedniej i w pełni zintegrowanym z podłogą akumulatorem. Moduły są zainstalowane między przednią i tylną osią, przy czym 85% z nich jest skoncentrowanych w najniższej możliwej pozycji, aby obniżyć środek ciężkości i poprawić dynamikę jazdy. W rezultacie elektryczny Ferrari zyskuje przewagę dynamiczną dzięki środkowi ciężkości niższemu o 80 mm w porównaniu z odpowiednikiem spalinowym. Z tyłu Ferrari zastosowało po raz pierwszy w historii marki tłumioną ramę pomocniczą, zaprojektowaną w celu redukcji hałasu i wibracji w kabinie, przy zachowaniu sztywności i dynamiki prowadzenia charakterystycznej dla pojazdów z Maranello. Trzecia generacja aktywnego zawieszenia 48 V, po raz pierwszy użyta w modelu Purosangue i rozwinięta w F80, zapewnia jeszcze większy komfort i kontrolę dzięki optymalnemu rozłożeniu sił boczne na cztery koła podczas pokonywania zakrętów.



Pierwszy w pełni elektryczny samochód Ferrari wyposażono w dwa napędy osiowe opracowane i zbudowane całkowicie we własnym zakresie, złożone z pary synchronicznych silników z magnesami trwałymi i wirnikami w układzie Halbacha – technologii zaczerpniętej z Formuły 1, dostosowanej do seryjnej produkcji. Przednia oś charakteryzuje się gęstością mocy 3,23 kW/kg i sprawnością na poziomie 93% przy mocy szczytowej, natomiast oś tylna osiąga gęstość mocy 4.8 kW/kg przy identycznej sprawności. Przedni falownik, zdolny do generowania mocy do 300 kW, jest w pełni zintegrowany z osią i waży zaledwie 9 kg. Zaprojektowany i zmontowany w Maranello akumulator cechuje się gęstością energii wynoszącą niemal 195 Wh/l – najwyższą spośród wszystkich samochodów elektrycznych – oraz systemem chłodzenia zoptymalizowanym pod kątem efektywnego rozprowadzania ciepła i maksymalizacji osiągów.



Dostępne są trzy tryby jazdy – Range, Tour i Performance – które determinują sposób zarządzania energią, mocą i trakcją. Manetki za kierownicą umożliwiają kierowcy wybór spośród pięciu progresywnie wyższych poziomów momentu obrotowego i mocy, zapewniając wrażenie stopniowego przyspieszania i większego zaangażowania w prowadzenie. Parametry dynamiczne pozyskiwane przez jednostkę sterującą pojazdu są aktualizowane 200 razy na sekundę, co pozwala predykcyjnie zarządzać zawieszeniem, trakcją i układem kierowniczym, gwarantując niezrównaną zwinność, stabilność i precyzję prowadzenia.



Dźwięk – nieodłączny element każdego Ferrari – został opracowany tak, by podkreślać unikalne cechy elektrycznego układu napędowego. Precyzyjny czujnik rejestruje mechaniczne drgania komponentów układu napędowego, które następnie są wzmacniane, tworząc autentyczne doświadczenie akustyczne odzwierciedlające dynamikę jazdy i dostarczające kierowcy bezpośredniej informacji zwrotnej w formie dźwięku.



Odsłonięcie nowego elektrycznego Ferrari będzie miało swoją kontynuację w 2026 roku – wtedy marka zaprezentuje technologie i rozwiązania wnętrza. Kulminacją wydarzenia, w pierwszej połowie roku, będzie ujawnienie nazwy oraz finalnego designu nadwozia.



Innowacje w zakresie podwozia i bezpieczeństwa

Konstrukcja podwozia, inspirowana modelami Ferrari z silnikiem umieszczonym centralnie lub z tyłu (berlinetta), pozycjonuje kierowcę blisko przednich kół, co zapewnia lepsze wyczucie dynamiki pojazdu i wyższy komfort prowadzenia. Takie rozwiązanie wiązało się jednak z istotnymi wyzwaniami inżynieryjnymi, zwłaszcza w zakresie pochłaniania energii podczas potencjalnych kolizji, z uwagi na większą masę samochodów elektrycznych. Ferrari opracowało innowacyjny sposób wykorzystania przednich wież amortyzatorów jako elementów pochłaniających energię uderzenia, a także strategicznie rozmieszczonych silników elektrycznych i falowników, które pomagają rozpraszać siłę zderzenia, maksymalizując bezpieczeństwo i integralność strukturalną. Akumulator, zintegrowany z podwoziem i płytą podłogową, przyczynia się do ograniczenia masy oraz zwiększenia sztywności konstrukcji. System ochrony zapewnia absorpcję energii w przypadku uderzeń bocznych, a centralne rozmieszczenie modułów akumulatora gwarantuje ich odporność przy kolizjach czołowych i tylnych.



Rewolucyjna tylna oś i zawieszenie

Ferrari opracowało swoją pierwszą elastyczną, mechaniczną ramę pomocniczą, która rozwiązuje problem redukcji hałasu i wibracji bez uszczerbku dla osiągów dynamicznych. Ta innowacja, inspirowana konstrukcjami z wydrążonych odlewów podwozia, zaowocowała powstaniem największego jednoczęściowego pustego odlewu, jaki kiedykolwiek wyprodukowało Ferrari. Pomimo złożonej integracji komponentów udało się zachować łatwy dostęp serwisowy oraz wysoką efektywność masową konstrukcji bez kompromisów.



Precyzja osi napędowej

Osie elektrycznego Ferrari wykorzystują niezależnie opracowane silniki elektryczne zapewniające precyzyjne rozdzielanie momentu obrotowego, co znacząco poprawia dynamikę jazdy. Dzięki płynnej integracji i precyzyjnemu sterowaniu, osie te osiągają wyjątkowe parametry wydajności, z jednoczesnym poszanowaniem aspektów środowiskowych dzięki zastosowaniu wtórnego stopu aluminium.



Zaawansowany rozwój akumulatora i silników

Starannie opracowane silniki osiowe przesunęły granice możliwości technologicznych, oferując osiągi inspirowane sportami motorowymi. Zastosowanie pustych konstrukcji, zaawansowanych materiałów stojana i wirnika oraz wyrafinowanych konfiguracji uzwojeń pozwoliło zoptymalizować gęstość momentu obrotowego i zminimalizować straty, zapewniając silnikom wyjątkową dynamikę oraz wysoką sprawność.



Zintegrowany system akumulatora

System akumulatorowy wykorzystuje ogniwa o wysokiej gęstości energetycznej oraz precyzyjnie zaprojektowaną technikę integracji strukturalnej, co optymalizuje masę, bezpieczeństwo i wydajność. Podejście Ferrari pozwoliło stworzyć jeden z najbardziej efektywnych systemów integracji akumulatora i podwozia na rynku, oparty na autorskiej technologii opracowanej w Maranello. Modułowa konstrukcja umożliwia wymianę komponentów bez wpływu na bezpieczeństwo i osiągi pojazdu.



Wydajna i potężna technologia falowników

Zaprojektowane przez Ferrari falowniki przetwarzają energię prądu stałego z akumulatora na prąd zmienny do pracy silników, i są zintegrowane z przednią osią w celu optymalizacji masy i przestrzeni. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii przełączania oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania ciepłem, falowniki zapewniają wyjątkową precyzję, kontrolę i doskonałe parametry akustyczne, jednocześnie maksymalizując zasięg i osiągi.



Dynamika jazdy i aktywne zawieszenie

Dzięki niższemu środkowi ciężkości elektryczne Ferrari wykorzystuje udoskonalony system aktywnego zawieszenia, który harmonijnie łączy osiągi z komfortem jazdy. Udoskonalone siłowniki kontrolują dynamikę pionową, wzdłużną i poprzeczną, oferując wrażenia z jazdy, które idealnie odzwierciedlają filozofię osiągów Ferrari.



Inżynieria dźwięku

Nacisk Ferrari na rozwijanie innowacji w zakresie akustyki pozwala zachować dynamiczny charakter pojazdu. Zaawansowane systemy elektroniczne i mechaniczne zapewniają autentyczne wrażenia akustyczne, które nawiązują do tradycyjnych modeli spalinowych, a jednocześnie są unikalnie dostosowane do napędu elektrycznego. Dzięki temu kompleksowemu podejściu Ferrari Elettrica stanowi ewolucyjny krok naprzód w zakresie osiągów i innowacji, umacniając dziedzictwo marki w erze rozwijających się technologii elektrycznych. Jako symbol zrównoważonego rozwoju połączonego z niezrównanym kunsztem inżynieryjnym, elektryczne Ferrari wyznacza nowy standard w segmencie luksusowych supersamochodów elektrycznych, udowadniając, że duch Ferrari pozostaje ponadczasowy – nawet w obliczu przyszłości mobilności.



Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie kluczowych aspektów zaangażowania Ferrari w obszar innowacji elektrycznych, z odpowiednim uwzględnieniem zaawansowania technicznego, strategicznego planowania oraz nowoczesnego, przyszłościowego projektu modelu Ferrari Elettrica.

















źródło: Info Prasowe - Ferrari