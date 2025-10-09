Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Philips Monitors zaprezentował nowy model monitora dla graczy, Philips Evnia 25M2N3200U, stworzony z myślą o entuzjastach produkcji e-sportowych. Philips Evnia 25M2N3200U został wyposażony w 24.5-calową matrycę Fast IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 px (FHD) i odświeżaniu natywnym 300 Hz. Za sprawą trybu Overclock, monitor może odświeżać ekran w 310 Hz, dodatkowo zwiększając przewagę gracza. Czas reakcji panelu w trybie Smart MBR wynosi 0.3 ms, co w połączeniu z technologią Low Input Lag zapewnia płynną reakcję na działania użytkownika.







Ponadto producent zaimplementował szereg funkcji, które mogą znacząco ułatwić rozgrywkę osobom korzystającym z Philips Evnia 25M2N3200U. Technologia Stark ShadowBoost zapewnia obraz o mocniejszym nasyceniu kolorów i wyższym kontraście, poprawiając widoczność zarówno w jasnym, jak i ciemnym otoczeniu. Opcja Smart Image w OSD pozwala na dostosowanie wyświetlania kolorów do konkretnych gatunków gier, a autorska technologia SmartContrast analizuje wyświetlane treści, automatycznie dostosowując kolory i kontrolując intensywność podświetlenia.



Gracze preferujący zabawę w dynamicznych shooterach będą mieli również opcję włączenia funkcji Smart Crosshair lub Smart Sniper. Pierwsza z nich sprawia, że kolor celownika włączonego w OSD monitora, zmieni się na kolor dopełniający dla koloru tła, aby łatwiej było go dostrzec. Smart Sniper pozwala z kolei na przybliżenie wybranego obszaru na ekranie, znacząco ułatwiając celowanie w grach.



Funkcje redukujące zmęczenie oczu pozwalają na długie korzystanie

Dzięki zastosowaniu technologii LowBlue Mode oraz Flicker-Free, Philips Evnia 25M2N3200U redukuje potencjalnie szkodliwy wpływ światła niebieskiego na użytkownika. Dzięki temu oczy osób korzystających z monitora nie są zmęczone i wysuszone, nawet po dłuższych sesjach spędzonych przed ekranem. Ponadto zastosowana podstawka sprawia, że użytkownicy mogą dostosować wysokość, pochylenie oraz obrót panelu do swoich preferencji. Urządzenie jest również kompatybilne z aplikacją Evnia Precision Center, przy pomocy której można kontrolować najważniejsze parametry monitora, bez konieczności korzystania z OSD. Pozwala ona również na włączanie i wyłączanie poszczególnych funkcjonalności, co zwiększa komfort użytkowania.



Cena i dostępność

Monitor Philips Evnia 25M2N3200U będzie dostępny od października, w sugerowanej cenie producenta 886 PLN.





























źródło: Info Prasowe - PHILIPS