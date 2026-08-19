FiiO JadeAudio JN3

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jeszcze do niedawna aktywna redukcja hałasu, kodek LDAC czy ponad stukrotna żywotność baterii były domeną znacznie droższych słuchawek. FiiO udowadnia jednak, że nowoczesne technologie nie muszą oznaczać wysokiej ceny. Najnowszy model JadeAudio JN3 to bezprzewodowe słuchawki wokółuszne, które łączą bogate wyposażenie, komfort użytkowania oraz zaskakująco długi czas pracy, oferując rozwiązania dotychczas spotykane głównie w urządzeniach z wyższego segmentu. JN3 powstały z myślą o użytkownikach poszukujących uniwersalnych słuchawek do codziennego użytku – zarówno podczas podróży, pracy, grania, nauki, jak i relaksu przy muzyce czy filmach, bez konieczności kompromisu w zakresie jakości dźwięku.







Pomimo bardzo atrakcyjnej ceny producent wyposażył je w technologie, które jeszcze niedawno były zarezerwowane dla znacznie droższych modeli. Znajdziemy tu między innymi Bluetooth 6.0, obsługę wysokiej jakości kodeka LDAC, możliwość jednoczesnego połączenia z dwoma urządzeniami oraz hybrydową aktywną redukcję hałasu (ANC).



Hybrydowe ANC – więcej muzyki, mniej hałasu

JadeAudio JN3 wykorzystują system aktywnej redukcji hałasu oparty na mikrofonach typu feedforward oraz feedback, ograniczając hałas otoczenia nawet o 35 dB, najskuteczniej w zakresie niskich, monotonnych częstotliwości – szumu silników w samolocie, stukotu kół pociągu czy gwaru open space’u. Tryb transparentności pozwala jednym przyciskiem przepuścić dźwięki z zewnątrz, bez zdejmowania słuchawek z głowy – przydatne przy zapowiedziach na dworcu, w kasie sklepu czy podczas krótkiej rozmowy. Podczas podróży, pracy w biurze czy codziennych dojazdów pozwala to lepiej skupić się na muzyce, podcastach lub rozmowach telefonicznych, jednocześnie zwiększając komfort słuchania przy niższym poziomie głośności.



Bateria, o której można zapomnieć

Jednym z największych atutów modelu JN3 jest wyjątkowo długi czas pracy. Dzięki akumulatorowi o pojemności 1000 mAh słuchawki oferują nawet 115 godzin odtwarzania muzyki z wyłączonym ANC lub około 65 godzin przy aktywnej redukcji hałasu. Dla przeciętnego użytkownika oznacza to tygodnie pracy bez sięgania po ładowarkę. Pełne naładowanie zajmuje około dwóch godzin, a funkcja szybkiego ładowania dostarcza do sześciu godzin odtwarzania po zaledwie pięciu minutach podłączenia do zasilania. Gdy bateria całkowicie się wyczerpie, słuchawek nadal można używać w trybie przewodowym – przez port USB-C lub dołączoną przejściówkę USB-C na 3.5 mm.



Dynamiczny dźwięk z tytanową membraną

Za reprodukcję dźwięku odpowiada nowo opracowany 40-milimetrowy przetwornik dynamiczny z membraną PET pokrytą warstwą nano-tytanu. Połączenie mocnych magnesów N52, lekkiej cewki CCAW oraz sztywnej membrany pozwala uzyskać dynamiczne, energetyczne brzmienie z mocnym basem, dobrą szczegółowością oraz niskim poziomem zniekształceń. Niska impedancja 32 Ω i skuteczność 98 dB sprawiają, że słuchawki grają głośno i dynamicznie zarówno bezprzewodowo, jak i po podłączeniu kablem.



LDAC I Bluetooth 6.0 - bezprzewodowo w jakości Hi-Res

JN3 obsługują kodek LDAC, który pozwala przesyłać strumień o przepływności wielokrotnie wyższej niż standardowy SBC – to warunek odsłuchu materiałów Hi-Res z serwisów streamingowych bez utraty detali. Za stabilność i zasięg połączenia odpowiada moduł Bluetooth 6.0, najnowsza generacja standardu, zapewniająca szybsze parowanie i mniejszą podatność na zakłócenia w zatłoczonym eterze.

• Multipoint – jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami, np. laptopem i smartfonem, z automatycznym przełączaniem na przychodzące połączenie.

• Tryb gry o niskim opóźnieniu – ok. 60 ms, czyli synchronizacja obrazu i dźwięku wystarczająca do dynamicznych tytułów mobilnych i konsolowych.

• Spatial Audio ze śledzeniem ruchów głowy – scena dźwiękowa pozostaje zakotwiczona w ekranie, gdy użytkownik obraca głowę.



Komfort i mobilność każdego dnia

Przy masie około 265 g JN3 pozostają lekkie jak na konstrukcję nauszną z ANC. Owalne, obszerne muszle z miękkimi nausznikami obejmują małżowinę zamiast ją uciskać, a regulowany, wyściełany pałąk równomiernie rozkłada nacisk podczas wielogodzinnych sesji. Muszle obracają się i składają do wnętrza pałąka, co ułatwia transport w plecaku. Sterowanie oparto na fizycznych przyciskach na prawej muszli – obsługa odtwarzania, głośności i trybów ANC działa po omacku, także w rękawiczkach. W zestawie znajduje się również przewód USB-C – 3.5 mm, dzięki czemu model może pracować również przewodowo, oferując większą elastyczność podczas korzystania z komputerów, konsol czy urządzeń mobilnych.



FiiO JadeAudio JN3 właśnie wchodzą do sprzedaży u autoryzowanych partnerów marki FiiO w Polsce. Słuchawki dostępne są w wersji czarnej oraz jasnej (Apricot White) w cenie 249 PLN z VAT.





Najważniejsze cechy

• Bluetooth 6.0

• obsługa kodeków LDAC i SBC

• hybrydowa aktywna redukcja hałasu do 35 dB

• 40-milimetrowy przetwornik dynamiczny z membraną pokrytą nano-tytanem

• magnesy N52

• połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie (Multipoint)

• nawet 115 godzin pracy bez ANC

• szybkie ładowanie USB-C

• możliwość pracy przewodowej

• składana konstrukcja ułatwiająca transport.

























źródło: Info Prasowe - FiiO