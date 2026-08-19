Razer - e-sportowa mysz w najlepszym kolorze

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosiła wprowadzenie na rynek myszy Viper V4 Pro Esports Green Edition. Można ją dostać tylko w wybranych miejscach! Kolekcja Esports Green powstała, aby uczcić tożsamość firmy Razer i jej trwałe dziedzictwo w profesjonalnym e-sporcie. To więc naturalne, że Viper V4 Pro, najnowsza mysz e-sportowa firmy Razer, dołącza do grona najbardziej zaufanego sprzętu turniejowego marki – od DeathAdder V4 Pro, Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8 kHz po BlackShark V3 Pro i nie tylko – a wszystko to w kolorze Esports Green. Zaprojektowana z myślą o elitarnej wydajności mysz Viper V4 Pro jest polecana przez Lee „Faker” Sang-Hyeok’a, sześciokrotnego mistrza świata w League of Legends, oraz wielu, wielu innych. Wykończona w kolorze Esports Green, ta najbardziej zaawansowana mysz e-sportowa firmy Razer nosi barwę, która stała się synonimem dziedzictwa doskonałości marki.







Kolor mistrzów

Stworzona z myślą o rywalizacji na najwyższym poziomie mysz Razer Viper V4 Pro kontynuuje dziedzictwo serii Viper, cieszącej się zaufaniem profesjonalistów grających w VALORANT. Według serwisu ProSettings.net ponad 3 na 10 monitorowanych profesjonalistów grających w VALORANT korzysta z myszy Razer Viper, a ogółem prawie połowa używa myszy marki Razer. To zaufanie przełożyło się na rekordowe wyniki i zwycięstwa w mistrzostwach w takich tytułach jak VALORANT, Counter-Strike 2, League of Legends i Rainbow Six Siege, wyznaczając standard, który ma reprezentować kolekcja Esports Green. To odcień, po który sięgają gracze, gdy chcą awansować w rankingu, wygrać kolejkę lub wyjść na scenę. Gdziekolwiek toczą się rozgrywki e-sportowe, Esports Green jest już na miejscu.



Przeniesienie charakterystycznej zieleni Pantone 802C na precyzyjnie zaprojektowaną powierzchnię myszy Viper V4 Pro wymaga tego samego rygorystycznego procesu kalibracji materiałów, który stosuje się w całej kolekcji Esports Green. Efektem jest wykończenie, które na każdej scenie i przy każdym oświetleniu bezbłędnie kojarzy się z marką Razer, wiernie oddając kultowy odcień zieleni, który definiował markę przez dwie dekady rywalizacji e-sportowej.



Wydajność nowej generacji, teraz w kolorze Esports Green

Ciesząca się zaufaniem czołowych graczy na świecie mysz Viper V4 Pro Esports Green Edition zapewnia bezkompromisową precyzję i wydajność na elitarnym poziomie. Jej szybkość, dokładność i niezawodność zyskały powszechne uznanie oraz wiodące w branży wyróżnienia.



Stworzona dla mistrzów mysz Viper V4 Pro Esports Green Edition oferuje:

- Ultralekką konstrukcję o wadze 52 g: większa płynność niż kiedykolwiek. Urządzenie jest lżejsze od poprzedniej generacji, zachowując doskonałą równowagę i zwinność dzięki zaawansowanym optymalizacjom mechanicznym i konstrukcyjnym.

- Razer HyperSpeed Wireless Gen-2: Zapewnia wiodącą w branży prędkość i niezawodność. Teraz o ponad 60% bardziej energooszczędnie, z rzeczywistą częstotliwością odświeżania 8000 Hz i opóźnieniem mniejszym o 55% w porównaniu z poprzednimi generacjami.

- Optyczne kółko przewijania Razer: brak niezamierzonych ruchów, profesjonalna precyzja. Bardziej precyzyjne i trwalsze niż w wersjach mechanicznych śledzenie ruchu oraz niezbędne wyczucie dotykowe wymagane w grach wymagających wysokiej precyzji.

- Optyczny czujnik Razer Focus Pro 50K Gen-3: precyzja na zupełnie nowym poziomie. Wzbogacony o 50K DPI, 930 IPS i 90 G dla niezawodnej dokładności, z technologią Frame Sync

- Do 180 godzin pracy na baterii: Przejdź przez zawody bez przerwy. Ciesz się nawet 180 godzinami gry na wysokich obrotach przy częstotliwości 1000 Hz lub 45 godzinami przy 8000 Hz.

- Przełączniki optyczne Razer Gen-4: Najwyższa wytrzymałość, wyczucie dotykowe i szybkość. Przeprojektowany mechanizm kliknięcia zapewnia oszałamiającą żywotność ponad 100 milionów kliknięć oraz znacznie lepsze wyczucie kliknięcia – wyraźne, responsywne przełączniki, które zostały całkowicie przeprojektowane od podstaw.



Razer nieustannie dąży do tego, by wyposażać graczy nowej generacji w sprzęt, który odzwierciedla ich ambicje i dążenie do zwycięstwa. Stąd właśnie obecność Viper V4 Pro Esports w gronie kolekcji Green Edition. Scena jest gotowa. Kolor zielony w pełnej dominacji, a rywalizacja właśnie się rozpoczyna. Produkt ten będzie dostępny w sprzedaży wyłącznie na stronie Razer.com oraz w wybranych sklepach RazerStore w cenie 189.99 EURO.

























źródło: Info Prasowe - Razer