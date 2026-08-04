FiiO SNOWSKY ECHO Nano - muzyka w kieszonkowym wydaniu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Muzyka w telefonie jest wygodna, ale coraz więcej osób szuka urządzenia stworzonego wyłącznie do słuchania. FiiO odpowiada na ten trend prezentując ECHO NANO – niezwykle kompaktowy odtwarzacz muzyczny Hi-Res, który łączy stylistykę kultowych odtwarzaczy MP3 z nowoczesnymi rozwiązaniami audio i wysokiej klasy przetwornikiem cyfrowo-analogowym. To propozycja dla osób, które chcą ponownie odkryć przyjemność świadomego słuchania muzyki – bez rozpraszających powiadomień, aplikacji i ciągłego sięgania po smartfon







Muzyka Hi-Res w paluszku

ECHO NANO nawiązuje stylistyką do przenośnych odtwarzaczy, które na początku XXI wieku zmieniły sposób słuchania muzyki. Charakterystyczna metalowa obudowa, mechaniczne pokrętło sterujące oraz minimalistyczny ekran OLED tworzą urządzenie, które przywołuje wspomnienia, jednocześnie oferując jakość dźwięku odpowiadającą współczesnym standardom Hi-Fi. Sercem odtwarzacza jest ceniony przetwornik Cirrus Logic CS43131, zapewniający wysoką dynamikę, niski poziom szumów oraz naturalne, detaliczne brzmienie. Urządzenie obsługuje szeroką gamę formatów audio, w tym: DSD do DSD256, FLAC, WAV, APE, MP3, M4A, OGG.Dzięki temu użytkownik może cieszyć się muzyką w jakości znacznie przewyższającej możliwości typowych odtwarzaczy mobilnych.



Wszechstronność i intuicja

ECHO NANO może pełnić również funkcję zewnętrznego przetwornika USB DAC. Po podłączeniu do komputera, tabletu lub smartfona urządzenie przejmuje proces konwersji sygnału audio, pozwalając wykorzystać wysokiej klasy układ DAC również podczas słuchania muzyki z serwisów streamingowych czy oglądania filmów. W trybie UAC możliwe jest również wyłączenie ładowania urządzenia, co ogranicza zużycie energii smartfona. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów ECHO NANO jest metalowe wielofunkcyjne pokrętło umieszczone na górnej krawędzi obudowy. Pozwala ono wygodnie sterować głośnością, odtwarzaniem oraz podstawowymi funkcjami urządzenia jedną ręką. Dodatkowo odtwarzacz współpracuje z pilotami umieszczonymi na przewodach słuchawek zgodnymi ze standardem CTIA.



Mały rozmiar, duże możliwości

Pomimo wymiarów zaledwie 81 × 20 × 11 mm oraz masy około 33,5 g, ECHO NANO oferuje pełnoprawne funkcje odtwarzacza Hi-Res. Jest mniejszy niż zapalniczka, co czyni go idealnym towarzyszem w podróży, na spacerze czy podczas treningu. Mimo swoich niewielkich rozmiarów, urządzenie kryje w sobie potężne komponenty, zapewniające niezrównaną jakość dźwięku. ECHO NANO posiada certyfikat Hi-Res Audio, potwierdzający zgodność z wymaganiami Japan Audio Society. Zastosowanie dedykowanego oscylatora audio oraz wysokiej klasy przetwornika DAC przekłada się na precyzyjne obrazowanie sceny dźwiękowej, wysoką szczegółowość oraz naturalne brzmienie.



Urządzenie wyposażono w kolorowy wyświetlacz OLED, obsługę kart microSD o pojemności do 256 GB oraz klasyczne wyjście słuchawkowe 3,5 mm o mocy 2 × 120 mW przy 32 Ω, pozwalające napędzić szeroką gamę słuchawek przewodowych. Z wbudowaną baterią o pojemności 300mAh, FiiO Echo Nano oferuje do 7 godzin ciągłego odtwarzania muzyki, co jest imponującym wynikiem jak na tak małe urządzenie.



FiiO ECHO NANO właśnie trafia do sprzedaży w cenie 319 PLN z VAT. Urządzenie jest dostępne w kilku atrakcyjnych kolorach, z metalową obudową i minimalistycznym designem, Echo Nano to nie tylko sprzęt audio, ale także modny gadżet, który wyróżnia się z tłumu.





Najważniejsze cechy

• przetwornik DAC Cirrus Logic CS43131

• funkcja USB DAC

• obsługa DSD256 oraz PCM do 24 bit / 192 kHz,

• kolorowy wyświetlacz OLED 0.91"

• aluminiowo-magnezowa obudowa obrabiana CNC

• obsługa kart microSD do 256 GB

• wyjście słuchawkowe 3.5 mm

• czas do 7 godzin

• kompatybilność z pilotami CTIA

• masa około 33.5 g.

• wymiary: 82 x 20 x 11 mm,

• moc wyjściowa 120mW przy 32Ω

• Zniekształcenia THD+N <1%

• stosunek sygnał/szum ≥127dB



















źródło: Info Prasowe - FiiO