Inteligentne okulary - krok w kierunku nowego interfejsu mobilnej AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas tegorocznego wydarzenia Galaxy Unpacked 2026 Samsung Electronics zaprezentował inteligentne okulary1 jako pierwszy krok w kierunku kolejnego interfejsu dla mobilnej sztucznej inteligencji. Inteligentne okulary, oparte na wieloletnim doświadczeniu w inżynierii urządzeń mobilnych, projektowaniu sprzętu i tworzeniu produktów, łączą w sobie codzienny komfort z możliwościami mobilnej AI oraz płynną łącznością w ekosystemie Galaxy. Samsung Newsroom rozmawiał z Jamesem Choi, Wiceprezesem Wykonawczym i Dyrektorem Zespołu Badawczo-Rozwojowego XR w dziale Mobile eXperience w Samsung Electronics, aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu inteligentnych okularów, rozwiązaniach inżynieryjnych stojących za ich konstrukcją oraz długoterminowej wizji marki Samsung dotyczącej kategorii okularów AI.







P. Dlaczego Samsung wprowadza inteligentne okulary właśnie teraz i dlaczego uważa, że okulary AI staną się kolejnym interfejsem dla mobilnej sztucznej inteligencji?

Okulary AI staną się rozwiązaniem powszechnym tylko wtedy, gdy ludzie będą naprawdę chcieli nosić je każdego dnia. Osiągnięcie takiego poziomu komfortu użytkowania wymaga nie tylko zaawansowanej sztucznej inteligencji, ale także szerokiej wiedzy inżynieryjnej, technologii mobilnych oraz zrozumienia tego, jak ludzie korzystają z technologii w codziennym życiu. Samsung, czerpiąc z wieloletniej pozycji lidera rynku urządzeń mobilnych, ma odpowiednie kompetencje, aby połączyć wszystkie te elementy i przyczynić się do dalszego rozwoju tej kategorii.



Okulary AI „rozumieją” to, co użytkownicy widzą, słyszą i czego doświadczają wokół siebie, umożliwiając bardziej kontekstowe, naturalne i płynniejsze interakcje, wprowadzając sztuczną inteligencję do najważniejszych momentów codziennego życia. Naszym celem nie jest zastąpienie smartfonów, lecz stworzenie okularów AI, które pomogą ludziom rzadziej sięgać po telefon, jednocześnie czerpiąc większą wartość z mobilnych doświadczeń, na których polegają. Dzięki nowym inteligentnym okularom Samsung tworzy fundamenty tej wizji, rozszerzając możliwości mobilnej AI poza ekran.



P. Jakie są najważniejsze priorytety inżynieryjne podczas opracowywania okularów AI?

Nasza droga rozpoczęła się od urządzenia Galaxy XR. Dzięki doświadczeniom zdobytym podczas jego opracowywania nauczyliśmy się projektować technologie, które użytkownicy mogą wygodnie nosić. Wykorzystaliśmy zdobytą wiedzę przy tworzeniu inteligentnych okularów, podporządkowując każdą decyzję inżynieryjną wygodzie, dopasowaniu i codziennemu użytkowaniu. Możliwość wygodnego noszenia nie jest wyłącznie wyzwaniem projektowym, to przede wszystkim wyzwanie inżynieryjne. W przypadku okularów znaczenie ma nawet jedna dziesiąta milimetra. Dlatego zastosowaliśmy kompleksowe podejście, starannie analizując wagę, materiały, system zarządzania temperaturą oraz wydajność baterii.



Inteligentne okulary wykorzystują opatentowane smukłe zawiasy, zaawansowaną technologię formowania cienkościennych elementów, lekkie materiały oraz zoptymalizowane komponenty sprzętowe, dzięki czemu są lekkie i wygodne do noszenia na co dzień. Konstrukcja zawiasów zapobiega korozji i wytrzymuje wymagania codziennego użytkowania, natomiast opatentowana konstrukcja zauszników zwiększa sztywność całej konstrukcji. Grafitowy materiał termiczny umieszczony po lewej stronie okularów pomaga również zapobiegać przenoszeniu ciepła generowanego przez procesor aplikacyjny (AP) na twarz użytkownika. Ponieważ każda twarz jest inna, wykorzystaliśmy projektowanie obliczeniowe oraz ściśle współpracowaliśmy z naszymi partnerami specjalizującymi się w produkcji okularów, aby dopracować dopasowanie w kluczowych punktach kontaktu, takich jak czoło, kości policzkowe oraz obszar za uszami. Równocześnie wyważyliśmy ciężar po obu stronach oprawek, dzięki czemu użytkownicy praktycznie nie odczuwają różnicy w rozłożeniu masy.



Firma Samsung złożyła około 200 zgłoszeń patentowych w tej kategorii, co odzwierciedla jej długoterminowe inwestycje w rozwój inteligentnych okularów. Ostatecznie wszystkie te rozwiązania inżynieryjne mają pozostać niewidoczne dla użytkownika, sprawiając, że okulary nosi się równie naturalnie jak zwykłą parę okularów.



P. W jaki sposób zapewniliście, że inteligentne okulary będą wystarczająco wytrzymałe w codziennym użytkowaniu?

Użytkownicy oczekują jakości charakterystycznej dla produktów Samsung, niezależnie od formy urządzenia. Wykorzystaliśmy doświadczenie produkcyjne oraz rygorystyczne standardy weryfikacji wypracowane przez dziesięciolecia rozwoju urządzeń Galaxy, jednocześnie wprowadzając dodatkowe testy dostosowane do specyfiki inteligentnych okularów. Ponieważ inteligentne okulary są noszone bezpośrednio na twarzy, musiały spełnić standardy obowiązujące zarówno dla urządzeń mobilnych, jak i dla okularów, a nawet je przewyższyć. Przeszły szeroko zakrojone testy trwałości, środowiskowe i bezpieczeństwa, obejmujące między innymi ekspozycję na działanie wysokich temperatur, wilgoci, kremów z filtrem przeciwsłonecznym, kosmetyków i potu, a także testy składania oraz rozszerzania zawiasów. Pomimo zaawansowanych rozwiązań inżynieryjnych zamkniętych w smukłej i lekkiej konstrukcji inteligentne okulary zapewniają bezkompromisową wydajność, w tym długi czas pracy na baterii. Dzięki optymalizacji sprzętu i oprogramowania oferują do dziewięciu godzin aktywnego użytkowania na jednym ładowaniu, nawet podczas wymagających zadań, takich jak korzystanie z Gemini czy nagrywanie filmów. Etui ładujące umożliwia ponad siedem pełnych doładowań, zapewniając możliwość korzystania z urządzenia przez wiele dni.



P. Dlaczego postrzegacie inteligentne okulary jako nowy punkt wejścia do świata mobilnej AI?

Inteligentne okulary oferują naturalniejszy i bardziej intuicyjny sposób korzystania z mobilnej sztucznej inteligencji. Dzięki zdolności rozumienia tego, co użytkownicy widzą, słyszą i czego doświadczają wokół siebie, mogą zapewniać bardziej spersonalizowane i kontekstowe wsparcie dokładnie wtedy, gdy jest ono potrzebne. Inteligentne okulary, wyposażone w wysokiej jakości aparat, mikrofony i głośniki zintegrowane z oprawkami, komunikują się z użytkownikiem za pomocą naturalnej rozmowy, ograniczając potrzebę przerywania wykonywanej czynności i sięgania po telefon. Od wskazówek udzielanych w czasie rzeczywistym i tłumaczeń na żywo po rejestrowanie obrazu z perspektywy użytkownika oraz pomoc uwzględniającą kontekst – wszystkie te funkcje zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić korzystanie z mobilnej AI przy jednoczesnym zachowaniu pełnego skupienia na wykonywanych czynnościach.



P. Jak inteligentne okulary wpisują się w szerszy ekosystem Galaxy?

Inteligentne okulary zostały zaprojektowane jako urządzenie współpracujące z telefonami Galaxy i innymi urządzeniami wearables Galaxy, rozszerzając możliwości mobilnej AI poza ekran poprzez bardziej spersonalizowane doświadczenia. Użytkownicy mogą korzystać z aplikacji i usług, z których już korzystają – od aplikacji Samsung i Google po rozwiązania firm trzecich – za pośrednictwem naturalnego interfejsu niewymagającego użycia rąk. Przykładowo mogą rozpocząć nagrywanie bez użycia rąk za pomocą inteligentnych okularów, wyświetlić podgląd zarejestrowanych materiałów w Now Bar, a następnie uzyskać do nich dostęp w aplikacji Galeria na swoim telefonie.4 Dzięki przetwarzaniu dzielonemu sam proces jest rozdzielony pomiędzy inteligentne okulary i połączony smartfon Galaxy, co pomaga zoptymalizować wydajność. Inteligentne okulary współpracują również z Galaxy Watch i Galaxy Buds. Użytkownicy mogą zarządzać urządzeniem bezpośrednio z poziomu ekranu Galaxy Watch na swoim nadgarstku lub za pomocą intuicyjnych gestów.5 Po podłączeniu Galaxy Buds możliwe jest przełączanie dźwięku bez przerywania korzystania z urządzenia.



P. W jaki sposób uwzględniliście kwestie prywatności i zaufania podczas projektowania inteligentnych okularów?

W miarę jak sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej osobista i zintegrowana z codziennym życiem zaufanie użytkowników nabiera jeszcze większego znaczenia. Dlatego kwestie prywatności zostały uwzględnione w inteligentnych okularach już od początku, a zastosowane zabezpieczenia mają chronić zarówno użytkowników, jak i osoby znajdujące się w ich otoczeniu. Dioda LED widoczna dla osób postronnych oraz wewnętrzna dioda LED jednoznacznie sygnalizują, kiedy trwa nagrywanie. Funkcja wykrywania noszenia automatycznie wyłącza nagrywanie po zdjęciu okularów, natomiast funkcja wykrywania zasłonięcia uniemożliwia nagrywanie, jeśli zewnętrzna dioda LED zostanie zakryta.



Użytkownicy mogą również zarządzać ustawieniami prywatności i personalizacji za pośrednictwem połączonych smartfonów Galaxy. Dane audio, wideo oraz dane udostępniania ekranu nie są wykorzystywane do trenowania modeli AI. Samsung będzie nadal rozwijać funkcje związane z ochroną prywatności, aby zapewnić użytkownikom jeszcze większą przejrzystość i kontrolę.



P. Co inteligentne okulary oznaczają dla długoterminowej wizji marki Samsung?

Samsung od wielu lat pomaga definiować nowe kategorie produktów, w tym składane smartfony, oraz wyznaczać standardy, których konsumenci oczekują od tych urządzeń. Inteligentne okulary są kolejnym krokiem w realizacji wizji, której celem jest uczynienie sztucznej inteligencji bardziej dostępną do noszenia, bardziej osobistą i płynnie zintegrowaną z codziennym życiem. To jednak dopiero początek. Wraz z pierwszą generacją Samsung zamierza ustanowić nowy punkt odniesienia dla rozwijającej się kategorii inteligentnych okularów i konsekwentnie rozwijać ją z każdą kolejną generacją.

















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG