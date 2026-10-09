FiiO Snowsky BEATBOX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W polskich domach leżą miliony płyt kompaktowych: kolekcje budowane przez dwie dekady, wydawnictwa z autografami, albumy, których nie ma w serwisach streamingowych. Zniknęły natomiast urządzenia, na których można ich posłuchać. Płyty CD miały odejść do historii. Tymczasem coraz więcej osób ponownie sięga po fizyczne nośniki, kolekcjonuje albumy i odkrywa na nowo przyjemność słuchania muzyki, której nie rozpoczyna się od przewijania ekranu smartfona. FiiO odpowiada na ten trend modelem SNOWSKY BeatBox – nietypowym, przenośnym systemem muzycznym, który łączy klasyczny odtwarzacz CD z rozwiązaniami znacznie bardziej współczesnymi.







BeatBox ma własny system głośników stereo z dedykowaną sekcją niskotonową, wyjście słuchawkowe 3.5 mm, Bluetooth z kodekiem LDAC, radio FM, odtwarzanie z pamięci USB i wejście AUX. Potrafi również zgrywać muzykę z płyt CD bezpośrednio do plików WAV, a dzięki wymiennemu akumulatorowi nie musi być na stałe podłączony do gniazdka. To jednak nie wszystko. Użytkownik może nawet zmienić wygląd urządzenia, wymieniając jego przedni panel na własny projekt. BeatBox jest więc trochę odtwarzaczem CD, trochę bezprzewodowym głośnikiem, trochę radiem, a trochę urządzeniem lifestyle’owym. Przede wszystkim ma jednak sprawić, żeby kolekcja płyt CD znowu przestała zbierać kurz.



SNOWSKY BeatBox wpisuje się w szerszy kierunek widoczny w ostatnich produktach FiiO – ponowne zainteresowanie fizycznymi nośnikami i urządzeniami, które przywracają słuchaniu muzyki bardziej namacalny charakter. Nie chodzi przy tym o odrzucenie współczesnych technologii. BeatBox robi coś dokładnie odwrotnego: łączy rytuał korzystania z płyty CD z wygodą, do której przyzwyczaiły nas współczesne urządzenia przenośne. Dla jednych może stać się sposobem na ponowne odkrycie kolekcji płyt leżącej od lat na półce. Dla innych – pierwszym urządzeniem, dzięki któremu fizyczny album stanie się czymś więcej niż przedmiotem kolekcjonerskim.



Włóż płytę i naciśnij PLAY

Idea BeatBox jest świadomie prosta. Nie trzeba podłączać dodatkowych urządzeń, uruchamiać aplikacji, logować się do serwisu ani zastanawiać się, czego posłuchać spośród kilkudziesięciu milionów dostępnych utworów. BEATBOX rozwiązuje ten problem w najprostszy możliwy sposób: jest jednocześnie odtwarzaczem i systemem głośnikowym. Nie wymaga wzmacniacza, kolumn, kabli ani komputera — wystarczy włożyć płytę i nacisnąć przycisk. Przy masie 615 gramów i grubości 36,5 mm mieści się w plecaku, a dzięki wymiennej baterii gra tam, gdzie nie ma gniazdka. Może być niewielkim systemem muzycznym stojącym na półce z kolekcją płyt, może znaleźć się na stoliku nocnym, może być systemem audio w kawiarni, księgarni lub pracowni. Jakby było tego mało, w zestawie znajduje się pilot na podczerwień, dzięki czemu podstawowymi funkcjami można sterować bez podchodzenia do urządzenia. FiiO podkreśla, że projektując BeatBox chciało przywrócić charakterystyczne dla fizycznych nośników oczekiwanie towarzyszące rozpoczęciu odtwarzania albumu - Wybieramy album. Wkładamy płytę. Naciskamy PLAY. Jednocześnie BeatBox nie próbuje udawać sprzętu z lat 90. Pod stylistyką inspirowaną fizycznym formatem kryje się urządzenie zaprojektowane według współczesnych oczekiwań.



Dźwięk: trzy głośniki, komora basowa i sprzętowa zwrotnica

Jedną z największych różnic względem klasycznych przenośnych odtwarzaczy CD jest możliwość słuchania BeatBoxa bez podłączania czegokolwiek więcej. W obudowie znalazł się kompletny, wielogłośnikowy system stereo. Konstrukcja akustyczna jest tym, co odróżnia BEATBOX od typowych przenośnych odtwarzaczy CD. Zamiast pary miniaturowych przetworników zastosowano układ trzech głośników: dwa średnio-wysokotonowe o mocy 3 W pracujące w rozdzielonych, symetrycznych komorach oraz osobny głośnik niskotonowy 5 W z własną komorą basową i portem bas-refleks. Podział pasma realizuje sprzętowa zwrotnica, a nie korekcja programowa — dzięki temu każdy przetwornik odtwarza zakres, do którego został zaprojektowany. W praktyce oznacza to bas, który słychać i czuć, czytelne średnie tony oraz szeroką scenę stereo, czego nie da się uzyskać z pojedynczego głośnika pełnopasmowego.



Producent deklaruje, że właśnie takie rozwiązanie ma zapewnić nie tylko mocniejszy i głębszy bas, ale także wyraźniejszy efekt stereo oraz szerszą przestrzeń niż w typowym niewielkim głośniku przenośnym. Kiedy natomiast chcemy posłuchać muzyki prywatnie, wystarczy podłączyć słuchawki do klasycznego wyjścia 3,5 mm ze zniekształceniami na poziomie 0,02% i szumem własnym poniżej 5,5 µV.



Płyty mają być odtwarzane, a nie rysowane

Sporo uwagi poświęcono samemu mechanizmowi CD. Odtwarzacze przenośne mają dwie reputacyjne słabości: przeskakują przy ruchu i rysują płyty. BeatBox wykorzystuje dedykowany napęd zaprojektowany z myślą o stabilnym odczycie płyt oraz rozwiązanie ze sprężynującymi stalowymi elementami prowadzącymi, znane również z FiiO DM15. Konstrukcja ma ułatwiać wkładanie i wyjmowanie płyty, jednocześnie ograniczając ryzyko jej przypadkowego porysowania. To szczególnie istotne w przypadku urządzenia kierowanego także do osób posiadających kolekcje płyt budowane przez wiele lat. BeatBox nie traktuje CD jako stylistycznego dodatku. Fizyczny nośnik jest tutaj centralnym elementem całej koncepcji.



A jeśli chcesz zabrać swoją płytę… bez płyty?

Tutaj FiiO połączyło dwa muzyczne światy w wyjątkowo praktyczny sposób. Dlatego Beatbox to również urządzenie przejściowe w dobrym tego słowa znaczeniu: pozwala przenieść zawartość płyt do świata cyfrowego, a jednocześnie zachować rytuał wkładania krążka do napędu. BeatBox pozwala zgrywać utwory z płyt CD bezpośrednio do pamięci USB w bezstratnym formacie WAV. Funkcja obsługuje materiał CD-DA oraz nośniki sformatowane w FAT32. Można więc wyjąć z półki ulubiony album, zgrać go bez udziału komputera, a następnie korzystać z cyfrowej kopii np. w samochodzie lub innym odtwarzaczu. To ciekawy paradoks BeatBoxa: urządzenie powstało z miłości do fizycznych nośników, ale jednocześnie bardzo łatwo pozwala przenieść ich zawartość do świata cyfrowego.



CD dzisiaj, LDAC jutro

BeatBox nie ogranicza się jednak do srebrnych krążków. Po przełączeniu źródła urządzenie staje się bezprzewodowym systemem głośnikowym obsługującym Bluetooth z kodekiem LDAC. Można więc przesyłać do niego muzykę ze smartfona, tabletu czy innego kompatybilnego urządzenia. Jest także radio FM, możliwość odtwarzania muzyki z USB oraz analogowe wejście AUX, dzięki któremu BeatBox może pracować jako zewnętrzny system głośnikowy np. dla komputera lub innego źródła. Z pamięci USB obsługiwane są pliki MP3 i WMA, a także WAV i FLAC do 48 kHz. Do dyspozycji użytkownika przygotowano również zestaw gotowych charakterystyk brzmienia przeznaczonych m.in. do popu, jazzu, rocka, hip-hopu, muzyki tanecznej czy klasycznej. Materiały FiiO wymieniają osiem profili EQ dostępnych w urządzeniu.



Twój BeatBox nie musi wyglądać jak BeatBox sąsiada

Jednym z najbardziej nietypowych elementów urządzenia jest wymienny panel przedni. Użytkownik może zmieniać jego wygląd, wykorzystując własne grafiki, okładki ulubionych albumów, ilustracje czy autorskie projekty. FiiO współpracowało również ze społecznością SSPAI przy stworzeniu dodatkowych designerskich paneli. BeatBox może dzięki temu stać się elementem wystroju pokoju, biura, kawiarni czy sklepu – albo po prostu urządzeniem, które wygląda inaczej niż wszystkie pozostałe egzemplarze. Co więcej, tylny panel jest magnetyczny. BeatBox można więc umieścić na odpowiedniej metalowej powierzchni – np. lodówce, regale czy tablicy typu pegboard. W czasach, kiedy większość elektroniki użytkowej wygląda niemal identycznie, możliwość nadania urządzeniu własnego charakteru jest czymś więcej niż tylko gadżetem.



Wymienny akumulator – rozwiązanie, które warto było przypomnieć

BeatBox ma wymiary około 190 × 190 × 36.5 mm i waży około 615 gramów, dlatego bez problemu można przenosić go pomiędzy pokojami albo zabrać ze sobą poza dom. Jeszcze ciekawsze jest jednak podejście FiiO do zasilania. Zamiast trwale zamkniętego akumulatora zastosowano wymienną baterię 18650 o pojemności 3350 mAh z dedykowanym układem zabezpieczającym. Można ją naładować, a w razie potrzeby zastąpić drugim akumulatorem. Sam BeatBox może również działać z zewnętrznego zasilania po wyjęciu baterii. Czas pracy zależy od trybu. Przy odtwarzaniu CD producent podaje ponad 8 godzin, natomiast w trybie Bluetooth nawet około 17 godzin przy korzystaniu z wbudowanych głośników i do 26 godzin przy słuchawkach. Pełne naładowanie przez port USB-C zajmuje około dwóch godzin.



Urządzenie trafia właśnie do sprzedaży w cenie detalicznej 499 PLN.





Najważniejsze cechy FiiO SNOWSKY BeatBox

• odtwarzacz CD z wbudowanym systemem głośników stereo

• oddzielna sekcja niskotonowa z komorą i portem basowym

• sprzętowa zwrotnica i oddzielone kanały L/R

• wyjście słuchawkowe 3,5 mm

• Bluetooth z obsługą LDAC i SBC

• radio FM

• odtwarzanie muzyki z USB

• analogowe wejście AUX

• zgrywanie CD-DA bezpośrednio do WAV na pamięć USB

• wymienne, personalizowane panele przednie

• magnetyczny panel tylny

• wymienny akumulator 3350 mAh

• możliwość pracy z zewnętrznego zasilania bez akumulatora

• osiem ustawień EQ

• funkcja Sleep Timer

• pilot na podczerwień w zestawie

• ekran LED

• zasilanie i ładowanie przez USB-C

• wymiary ok. 190 × 190 × 36.5 mm

• masa ok. 615 g

• wersje kolorystyczne: czarna i biała oraz wersje limitowane































źródło: Info Prasowe - FiiO