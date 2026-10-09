Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka GENESIS prezentuje Zircon 606 – gamingową mysz zaprojektowaną z myślą o graczach, dla których szybkość reakcji, precyzja i swoboda ruchów mają kluczowe znaczenie. Sensor PAW3395, raportowanie z częstotliwością 8000 Hz, optyczne przełączniki Kailh oraz lekka konstrukcja tworzą zestaw rozwiązań odpowiadających na potrzeby nawet najbardziej dynamicznej rozgrywki. Potrójny system łączności dodatkowo zwiększa uniwersalność urządzenia, pozwalając korzystać z niego zarówno podczas grania, jak i pracy z innymi kompatybilnymi urządzeniami.







Jednym z najważniejszych atutów GENESIS Zircon 606 jest bardzo wysoka responsywność. Częstotliwość raportowania sięgająca 8000 Hz umożliwia bardzo szybkie przekazywanie informacji o położeniu myszy do komputera, co przekłada się na płynniejsze odwzorowanie każdego ruchu. Rozwiązanie to szczególnie dobrze sprawdzi się w dynamicznych grach FPS oraz w połączeniu z monitorami oferującymi częstotliwość odświeżania od 180 do 360 Hz.



Dodatkowo za śledzenie manewrowania odpowiada topowy sensor PAW3395. Jego możliwości pozwalają zachować kontrolę nad kursorem nawet podczas szybkich i zdecydowanych manewrów. Ma to znaczenie zwłaszcza w sytuacjach wymagających sprawnego prowadzenia celownika i błyskawicznej zmiany kierunku, gdy precyzja może bezpośrednio wpłynąć na przebieg starcia.

Szybką reakcję na polecenia użytkownika wspierają również optyczne przełączniki Kailh najnowszej generacji. Ich konstrukcja pozwala rejestrować kolejne kliknięcia z minimalnym opóźnieniem. Przełączniki wyróżniają się także wysoką żywotnością, dzięki czemu Zircon 606 jest przygotowany na długotrwałe użytkowanie.



Mysz cechuje także lekka konstrukcja, która ułatwia wykonywanie dynamicznych ruchów i częste zmiany kierunku. Mniejsza masa oznacza mniejsze obciążenie nadgarstka, co docenią szczególnie osoby spędzające przy komputerze długie godziny. Ergonomiczna obudowa dla praworęcznych użytkowników została zoptymalizowana przede wszystkim pod chwyt Claw Grip, a jej kształt sprawdzi się również przy chwycie Palm w przypadku osób o mniejszych dłoniach.



GENESIS Zircon 606 oferuje także trzy sposoby połączenia. Szybka łączność 2.4 GHz sprawdzi się podczas wymagającej rozgrywki, Bluetooth pozwala wygodnie korzystać z myszy z kompatybilnymi urządzeniami, natomiast przewodowe połączenie USB stanowi doskonałe rozwiązanie dla sytuacji, w których liczy się najlepsza stabilność połączenia. Dzięki temu użytkownik może łatwo dopasować sposób korzystania z gryzonia do aktualnych potrzeb.



Na uwagę zasługują również praktyczne dodatki i detale wykończenia. Zastosowana po raz pierwszy w produktach GENESIS powłoka Anti Fingerprint ogranicza widoczność odcisków palców i smug, pomagając zachować jej estetyczny wygląd. W zestawie z myszą znajdują się także taśmy Grip Tape zwiększający pewność chwytu oraz zapasowe ślizgacze, które – dzięki szybkiej wymianie – pozwalają utrzymać płynność ruchów również po długim czasie użytkowania.



GENESIS Zircon 606 łączy zarówno sprawdzone, jak i nowe rozwiązania stworzone z myślą o dynamicznym graniu z uniwersalnością przydatną na co dzień. Wysoka częstotliwość raportowania, precyzyjny sensor, optyczne przełączniki, lekka konstrukcja oraz trzy tryby łączności sprawiają, że mysz może być wszechstronnym elementem stanowiska zarówno podczas rywalizacji, jak i codziennego korzystania z komputera.



PRZEWIDYWANA CENA BRUTTO DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 269 PLN.





Najważniejsze cechy:

• Bezkompromisowa responsywność dzięki raportowaniu 8000 Hz (8K), które minimalizuje opóźnienia i pozwala płynnie odwzorować każdy ruch myszy.

• Precyzja i błyskawiczna reakcja za sprawą sensora PAW3395 oraz optycznych przełączników Kailh najnowszej generacji.

• Większa swoboda ruchów podczas długich sesji dzięki lekkiej konstrukcji i ergonomicznemu profilowi przystosowanemu do chwytu Claw Grip, a także dłoni osób preferujących chwyt typu Palm.

• Pełna elastyczność użytkowania dzięki potrójnej łączności obejmującej 2.4 GHz, Bluetooth i USB.

• Estetyczny wygląd myszy na dłużej za sprawą powłoki Anti-Fingerprint, która ogranicza widoczność odcisków palców i smug, oraz praktycznych dodatków w postaci Grip Tape i zapasowych ślizgaczy.































źródło: Info Prasowe - Genesis