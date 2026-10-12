HAMA GaN 100 W Supermini

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Niemiecki producent HAMA ogłosił premierę swojej 100-watowej ładowarki GaN z portem USB-C, Power Delivery i Qualcomm Quick Charge 2.0/3.0. Szczególną uwagę zwracają kompaktowe rozmiary ładowarki, która jest nawet mniejsza od… pudełka zapałek. To następny krok w kierunku miniaturyzacji zasilania. Najnowsza ładowarka sieciowa w formie eleganckiej białej kwadratowej kostki, zbudowana z azotku galu (GaN) zamiast tradycyjnego stosowanego krzemu, zwraca na siebie uwagę wybitnie kompaktowymi wymiarami. Wynoszą one precyzyjnie 36 x 36 x 36 mm. Jeszcze niedawno takie gabaryty charakteryzowały raczej ładowarki o nawet pięciokrotnie mniejszej mocy, co świadczy o niesamowitym postępie miniaturyzacji. Tego typu konstrukcja bez problemu zmieści się do każdej kieszeni spodni czy kurtki, nie wspominając o wolnym miejscu w plecaku czy torbie. Na pewno nie będzie też blokować sąsiednich gniazdek w ścianie. Kolejna jej zaleta to fakt, że praktycznie się nie nagrzewa.







Znajdziemy w niej oznaczone na zielono złącze USB-C. Maksymalna moc ładowarki wynosi aż 100 watów, co oznacza, że poradzi sobie z przywróceniem do energetycznego życia każdy smartfon (do stanu 60 proc. naładowania w zaledwie 30 minut), tablet, powerbank, słuchawki czy głośnik Bluetooth, ale też laptop. Spora w tym zasługa obsługi technologii Qualcomm Quick Charge 2.0/3.0, która gwarantuje wyjątkowo szybkie ładowanie (model Supermini jest kompatybilny z poprzednimi jej wersjami).



W układach scalonych nie mogło zabraknąć również rozwiązania Power Delivery 3.0. W wielkim skrócie polega ono na tym, że inteligentny zestaw czipów sam rozpoznaje ładowane urządzenie i zapewnia bezpieczne ładowanie, dostosowując do sprzętu napięcie oraz natężenie prądu. Dlatego ładowarka Hama gwarantuje ochronę przed przeciążeniem, przepięciem i zwarciem, a także przegrzaniem. Co więcej, tak zoptymalizowany proces „karmienia” energią oszczędza wbudowany akumulator urządzenia i wydłuża jego żywotność.



Prezentowana nowość produktowa właśnie trafiła do sprzedaży. Katalogowa cena ładowarki Hama GaN 100 W Supermini wynosi 171.90 PLN.

























źródło: Info Prasowe - HAMA