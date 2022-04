Firma Wargaming ogłasza opuszczenie Rosji i Białorusi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Przez kilka ostatnich tygodni Wargaming przeprowadzał strategiczną rewizję swoich operacji biznesowych na świecie. Efektem jest decyzja, że nie będziemy posiadać, ani prowadzić interesów w Rosji i Białorusi. Efektywnie od 31 marca firma przetransferowała swoje gry w Rosji i w Białorusi do lokalnie zarządzanej firmy Lesta Studio, która nie jest już powiązana z Wargamingiem. Wargaming nie czerpie z tego kroku żadnych korzyści teraz, czy w przyszłości. Co więcej, oczekujemy znaczących strat w związku z tą decyzją. Będziemy finalizować operacyjny transfer tak szybko jak to możliwe pozostając w pełnej zgodzie i poszanowaniu wszelkich praw, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo oraz wsparcie naszym pracownikom.







W okresie przejściowym wszystkie nasze gry pozostaną dostępne w Rosji i Białorusi, operacjami bieżącymi zajmie się nowy właściciel. Wargaming rozpoczął również proces zamykania biura w Mińsku. Odbywa się on w pełnym poszanowaniu prawa. Dyrektorzy produktów i usług spotkają się ze swoim zespołami, aby przedyskutować wpływ decyzji na poszczególne działy.



Zapewniane są odprawy i jak najszersze wsparcie dla pracowników dotkniętych zmianami. Pomimo istoty tej decyzji, Wargaming jest pewny swojej przyszłości i zobowiązujemy się do dostarczania naszym graczom wysokiej jakości gier.











Źródło: Info Prasowe / Wargaming