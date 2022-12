Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Obudowa Fractal North na nowo tworzy komputer do gier, wprowadzając naturalne materiały i detale na zamówienie, aby gry stały się stylowym dodatkiem do Twojej przestrzeni życiowej. Łącząc konstrukcję i technologię przepływu powietrza, obudowa ma wentylację z drobnej siatki i otwarty przód z panelami z prawdziwego orzecha lub dębu. Uzupełnieniem projektu są eleganckie mosiężne lub stalowe detale oraz zintegrowana klapka zapewniająca łatwy dostęp do górnej części obudowy. Wewnątrz North oferuje intuicyjny układ wnętrza i dużą kompatybilność.







Cechy obudowy Fractal North:

- Popraw wygląd swojego komputera do gier dzięki eleganckim detalom z drewna i stopów

- Obudowa zaprojektowana do płyt głównych ATX / mATX / ITX

- Ciesz się naturalną wentylacją dzięki otwartemu przodowi i stylowo zintegrowanej siatce.

- Wybierz kartę graficzną do 355 mm lub do 300 mm z przednim radiatorem 360 mm

- Łatwo rozpocznij budowę dzięki dwóm dołączonym wentylatorom 140 mm Aspect PWM.

- Zdejmij panele boczne, odepnij front i odepnij panel górny za pomocą zintegrowanej wypustki.

- Wykorzystaj w pełni swoje doświadczenie konstruowania dzięki intuicyjnemu układowi wnętrza

- Ciesz się wyrafinowanym wyglądem obudowy, która bez trudu wkomponuje się w Twoją przestrzeń życiową



























Źródło: Info Prasowe / Fractal Design