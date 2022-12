System parkowania bez kierowcy firm Bosch i Mercedes-Benz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

System automatycznego parkowania samochodu (ang. Automated Valet Parking) firm Bosch i Mercedes-Benz, jest pierwszą na świecie wysoce zautomatyzowaną funkcją parkowania bez kierowcy, spełniającą wymagania normy SAE Level 4, która została oficjalnie dopuszczona do użytku komercyjnego. Funkcja wkrótce będzie dostępna dla wybranych wersji Mercedesów Klasy S i EQS wyposażonych w „INTELLIGENT PARK PILOT“. Parking P6 obsługiwany przez APCOA na lotnisku w Stuttgarcie będzie pierwszym na świecie, który umożliwi komercyjne wykorzystanie systemu parkowania bez kierowcy.







Wjedź na parking, wysiądź z auta i przy użyciu aplikacji w smartfonie skieruj pojazd na miejsce parkingowe – usługa automatycznego parkowania, nazywana również Automated Valet Parking, nie potrzebuje kierowcy. Po opuszczeniu parkingu przez kierowcę, który zaoszczędzony czas może przeznaczyć na coś innego, pojazd sam dojeżdża na wyznaczone miejsce i parkuje. Później pojazd wraca do punktu odbioru dokładnie w ten sam sposób. Proces ten opiera się na interakcji między inteligentną infrastrukturą dostarczoną przez firmę Bosch, która jest zainstalowana na parkingu, a techniką motoryzacyjną Mercedes-Benz. Czujniki Bosch na parkingu monitorują korytarz jazdy i jego otoczenie oraz dostarczają informacji potrzebnych do prowadzenia pojazdu. Technologia w pojeździe przetwarza informacje otrzymywane z infrastruktury na manewry podczas jazdy. W ten sposób pojazdy mogą same wjeżdżać i zjeżdżać nawet po rampach, aby przemieszczać się między piętrami parkingu. Jeśli czujniki infrastruktury wykryją przeszkodę, pojazd hamuje i bezpiecznie się zatrzymuje. Dopiero gdy trasa jest wolna, jedzie dalej.



Już w 2019 roku Bosch i Mercedes-Benz uzyskały pierwsze na świecie specjalne zezwolenie na usługę Automated Valet Parking z wykorzystaniem samochodów testowych bez nadzoru człowieka w codziennej eksploatacji parkingu Muzeum Mercedes-Benz w Stuttgarcie. Wydane obecnie zezwolenie wykracza poza ten zakres, umożliwiając komercyjne korzystanie przez prywatne pojazdy na parkingu P6 na lotnisku w Stuttgarcie. Podstawą dopuszczenia jest ustawa, która weszła w życie w Niemczech w lipcu 2021 r., zezwalająca na jazdę bez kierowcy zgodnie z SAE Level 4 dla pojazdów silnikowych. Zastosowanie tego prawa do systemu parkingowego zostało zrealizowane w ścisłej współpracy z niemieckim Federalnym Ministerstwem Cyfryzacji i Transportu (BMDV) oraz KBA. AFGBV (dyrektywa o autonomicznej jeździe), uchwalona przez wyższą izbę niemieckiego parlamentu 20 maja 2022 r., jasno określa kryteria niemieckiej ustawy o ruchu drogowym, które muszą spełniać pojazdy poziomu 4.



Firmy planują stopniowe wprowadzanie usługi parkowania bez kierowcy na parkingu P6 na lotnisku w Stuttgarcie. Od pierwszego dnia udostępnienia tej usługi pierwsi użytkownicy Mercedesów Klas S i EQS wyprodukowanych po lipcu 2022 roku i wyposażonych w INTELIGENTNY PARK PILOT w ramach Mercedes me connect, którzy aktywowali tę usługę, będą mogli skorzystać z funkcji na parkingu P6. Po tym jak kierowca za pomocą aplikacji Mercedes me zarezerwuje miejsce parkingowe, może zostawić swój pojazd w ustalonej wcześniej strefie parkowania drop-off-area. Gdy wszyscy pasażerowie opuszczą pojazd, aplikacja rozpocznie manewr parkowania. System parkingowy sprawdza, czy droga do zarezerwowanego miejsca parkingowego jest wolna i czy spełnione zostały wszystkie inne wymagania techniczne. Jeśli tak jest, kierowca otrzymuje w aplikacji powiadomienie potwierdzające, że inteligentna infrastruktura przejęła kontrolę nad pojazdem. Może wtedy opuścić parking. Pojazd uruchamia się automatycznie i sam znajduje drogę do swojego miejsca parkingowego. Gdy kierowca chce odebrać swój samochód z parkingu, może go przywołać za pomocą polecenia ze smartfona. Pojazd sam dojeżdża do ustalonego wcześniej miejsca odbioru.



Gdy tylko INTELLIGENT PARK PILOT będzie dostępny dla konkretnego pojazdu, usługa pojawi się w menu aplikacji Mercedes me, gotowa do aktywacji. Aby korzystać z usług zawartych w Mercedes me connect, użytkownicy potrzebują osobistego identyfikatora Mercedes me ID i muszą wyrazić zgodę na warunki korzystania z usług Mercedes me connect. Ponadto dany pojazd musi być zarejestrowany na koncie użytkownika. Po upływie okresu początkowego użytkownicy mogą bezpłatnie przedłużać usługi, o ile pozostają dostępne dla danego pojazdu. Pierwsza aktywacja usług jest możliwa w ciągu 1 roku od pierwszej rejestracji pojazdu lub użytkowania przez klienta, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.





























Źródło: Info Prasowe / Bosch