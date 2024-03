Fractal North XL

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Przedstawiamy nowy, większy dodatek do naszej serii North, oferujący użytkownikom ten sam rewolucyjny design, co oryginał, w rozszerzonym formacie. Podobnie jak w przypadku swojego mniejszego kuzyna, North XL łączy materiały konstrukcyjne z inżynierią przepływu powietrza, dzięki czemu gaming o wysokiej wydajności jest stylowym dodatkiem do przestrzeni mieszkalnej. Wewnątrz oferuje więcej miejsca na zaspokojenie ambitnych aspiracji konstrukcyjnych, w tym miejsce na radiator montowany z przodu 420 mm, radiator górny 360 mm i obsługę kart graficznych o wielkości do 413 mm. Jej przestronny, elastyczny i intuicyjny układ wnętrza został zaprojektowany tak, aby umożliwić użytkownikom maksymalne wykorzystanie możliwości konstruowania i grania.



















Źródło: Info Prasowe - Fractal