HONOR - pierwszy interfejs oparty na intencjach

George Zhao, prezes HONOR Device Co. wspólnie z liderami branży elektronicznej, wziął udział w panelu dyskusyjnym na temat sztucznej inteligencji. Oprócz niego na scenie pojawili się John Hoffman, prezes GSMA Ltd., oraz Alex Katouzian, dyrektor generalny MCX, Qualcomm Technologies, Inc. W panelu noszącym nazwę „Stawianie użytkowników na pierwszym miejscu w rozwoju sztucznej inteligencji: kluczowe aspekty tworzenia AI dla inteligentnych urządzeń" liderzy branży dyskutowali na temat znaczenia AI przy jednoczesnym zapewnieniu prywatności. Wizja marki HONOR w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji na urządzeniach przenośnych została przedstawiona w nakładce MagicOS 8.0, która w pełni zintegrowała sztuczną inteligencję, wprowadzając pierwszy w branży interfejs użytkownika oparty na intencjach (IUI).







MagicOS 8.0 oferuje również funkcję Magic Portal, która pozwala użytkownikom płynnie przełączać się między aplikacjami i uzyskiwać dostęp do usług za pomocą jednego przeciągnięcia. Obsługuje ona aż 100 najważniejszych aplikacji.



„Wierzymy, że sztuczna inteligencja wpłynie na działanie systemu operacyjnego i zbuduje nasze przyszłe doświadczenia związane ze smartfonami. HONOR będzie rozwijać strategię AI, integrując ją z MagicOS i wszystkimi urządzeniami marki HONOR, zapewniając tym samym rozwiązania opracowane z myślą o ludzkich potrzebach, które zachwycą naszych użytkowników przy każdej interakcji”- stwierdził George Zhao, podkreślając zaangażowanie firmy HONOR w rozwój urządzeń AI.



Strategia AI z myślą o ludzkich potrzebach

Według Zhao, obecna fala przełomów w dziedzinie sztucznej inteligencji jest bezprecedensowa i będzie miała głęboki wpływ na inteligentne urządzenia. Strategicznym celem HONOR jest wprowadzenie AI do systemu MagicOS, prezentując pierwszy w branży interfejs użytkownika oparty na intencjach (IUI). Obejmuje on nowe jądro, nowy interfejs i połączony ekosystem wspierany przez sztuczną inteligencję, który jest dostępny na smartfonach czy komputerach.



„Sztuczna inteligencja na poziomie platformy i LLM1 umożliwiają marce HONOR płynne łączenie urządzeń AI, takich jak komputery czy smartfony, w codziennym życiu użytkowników, tym samym rozumiejąc ich intencje i przewidując ich potrzeby" - powiedział Zhao. Prezes HONOR Device Co., Ltd. dodał też, że im bardziej konsumenci angażują się w korzystanie z urządzenia, tym bardziej staje się ono dostosowane do ich potrzeb i pomocne.



Alex Katouzian wypowiedział się na temat przenoszenia AI z chmury na smartfony i komputery. „Dzięki lepszej kwantyzacji czy zmniejszaniu modeli oraz współpracy z naszymi partnerami, takimi jak HONOR i dostawcami systemów operacyjnych, będziemy w stanie wykorzystać możliwości i dane sztucznej inteligencji zapisane w chmurze, aby przenieść je na urządzenia. Potencjał rozwoju AI na smartfonach czy komputerach jest praktycznie nieograniczony".



Bezpieczeństwo podstawą sztucznej inteligencji

„Sztuczna inteligencja nie może istnieć bez bezpieczeństwa" - oświadczył Zhao, podkreślając zasadę PFAST2 (prywatność, uczciwość i sprawiedliwość, odpowiedzialność, bezpieczeństwo i niezawodność, przejrzystość i możliwość kontrolowania) marki HONOR w rozwoju sztucznej inteligencji. „Wzywamy branżę do współpracy w zakresie zarządzania sztuczną inteligencją w celu zapewnienia większej prywatności i bezpieczeństwa" - zaapelował Zhao. Technologia HONOR MagicGuard i uzyskane certyfikaty prywatności, takie jak ePrivacySeal, są kluczowe w tym zakresie.



Kształtowanie przyszłości dzięki 6G

Standard 6G napędzany szybkim rozwojem sztucznej inteligencji przyniesie nie tylko wiele możliwości, ale również sporo wyzwań. HONOR i GSMA wspólnie zaprezentowały na targach MWC kompendium „6G Terminal Vision". Dokument ten, opracowany we współpracy z partnerami China Unicom, China Mobile, China Telecom, Du, Telstra i Inmarsat, przedstawia wizję inteligentnego świata z kreowanego myślą o ludzkich potrzebach, a także ukształtowanego przez możliwości 6G i sztucznej inteligencji. W kompendium wyszczególniono dziewięć potencjalnych scenariuszy, pięć kluczowych kierunków badań i cztery możliwości terminali 6G.



Prezentując wspomniane kompendium, HONOR i GSMA zrobiły pierwszy krok w kierunku zbadania przyszłości 6G. HONOR zaprasza partnerów branżowych do zjednoczenia sił, zaangażowania się we wspólne badania i dążenia do rozwoju 6G.

















