Fresh n Rebel Twins True Wireless

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Koniec z wiecznie plączącym się kablem czy zarzucanym na szyję pałąkiem – z nowymi dousznymi słuchawkami Twins True Wireless można słuchać muzyki, podcastów i rozmawiać całkowicie bezprzewodowo – wkładając jedynie małe, idealnie dopasowane słuchawki do ucha. Od pozostałych dousznych słuchawek marki różni je również 24-godzinny czas odtwarzania oraz możliwość korzystania z asystenta głosowego Google Assistant i Siri. Małe, idealnie dopasowane, dostępne w sześciu unikalnych kolorach marki, słuchawki Twins True Wireless Fresh n Rebel zapewniają krystalicznie czysty i doskonale wyważony dźwięk z głębokim basem, niosąc maksymalną radość z każdego utworu i rytmu. Model został stworzony z myślą o osobach, dla których równie ważna jest zarówno jakość odtwarzanej muzyki, funkcjonalność, jak i design używanego sprzętu.







Dopasowany do ucha kształt słuchawek sprawia, że Twins True Wireless są naprawdę wygodne i zawsze pozostają na swoim miejscu. Produkt dostępny jest w dwóch wersjach – Twins True Wireless (bez silikonowej wkładki) oraz Twins Tip (z silikonową wkładką). W przypadku wyboru drugiej opcji, zestaw zawiera trzy rozmiary miękkich końcówek dousznych. Słuchawki Twins można zabrać na każdy trening – są odporne na pot i umożliwiają maksymalną swobodę ruchu w trakcie ćwiczeń.



Każda z dousznych słuchawek posiada wbudowany mikrofon, można więc używać ich w parze (dźwięki stereo) lub osobno (Dual Master). Reagują zarówno na kontrolę dotykową, jak i głosową. Aby rozpocząć odtwarzanie utworów, należy dotknąć wkładek dousznych, podobnie w przypadku chęci przejścia do następnej piosenki lub jej zatrzymania. Bezprzewodowe słuchawki Twins umożliwiają również korzystanie z asystenta głosowego jak np. Google Assistant czy Siri.



Bezprzewodowe etui ładujące dołączone do słuchawek Twins ma okrągłe krawędzie i gładką powierzchnię, przez co łatwo go wsunąć i wyciągnąć z każdej kieszeni lub torby. Zaraz po wyjęciu z nich słuchawek, w przeciągu kilku sekund rozpoczyna się automatyczne parowanie z urządzeniem odtwarzającym muzykę np. z telefonem. Po ponownym włożeniu ich do pojemnika, rozłączają się i kończą odtwarzanie. Etui ładujące pozwala na pięciokrotne pełne naładowanie słuchawek, za każdym razem na cztery godziny, co daje łącznie 24 godziny odtwarzania muzyki. Kontrolki w środku futerału informują o poziomie akumulatora. Samo etui naładujemy do pełna niespełna w godzinę za pomocą ładowarki bezprzewodowej, kompatybilnej z technologią Qi lub przy użyciu kabla USB-C.



Produkt od sierpnia jest już dostępny w wybranych sklepach z elektroniką m.in. x-kom, Allegro oraz Empik.com. Do wyboru w sześciu kolorach: ciemnogranatowy (Petrol Blue), rubinowy (Ruby Red), różowy (Dusty Pink), miętowy (Misty Mint), jasnoszary (Ice Grey) oraz ciemnoszary (Storm Grey). Koszt słuchawek wynosi 349 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / Fresh n Rebel