Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Headset Genesis Argon 600 to konstrukcja wokółuszna. Pałąk i sporych rozmiarów muszle wykończono skórą. Producent obiecuje, że jest ona wysokiej jakości, więc nauszniki powinny być miłe w dotyku i sprawdzić się podczas długich sesji gamingowych. Wewnątrz muszle skrywają przetworniki o średnicy 50 milimetrów, które mają zapewnić czysty, szczegółowy i dobrze spozycjonowany dźwięk. Słuchawki gamingowe Genesis Argon 600 posiadają zintegrowany mikrofon. Ma on formę elastycznego ramienia i da się go ukryć w jednym z nauszników. Użytkownik ma zatem możliwość dostosować jego kształt i położenie lub schować go, gdy jest nieużywany.







Z kolei zintegrowany na przewodzie pilot sterujący pozwala szybko wyciszyć mikrofon bez zmiany ustawień w systemie i płynnie wyregulować głośność. Dzięki obecności klipsa można przypiąć go do odzieży i mieć zawsze pod ręką.



Słuchawki dla graczy Genesis Argon 600 mają kabel o długości półtora metra. Jest on zabezpieczony przed uszkodzeniami tekstylnym oplotem i łączy się z dostarczonymi adapterami. Każdy z nich wydłuża przewód o kolejny metr i oferuje inny wtyk. Jeden ma 4-polowe złącze mini-jack 3,5 mm, drugi zaś dwa trójpolowe mini-jacki 3,5 mm. Słuchawki będą więc pasować zarówno do desktopów z oddzielnymi złączami audio jak i tych wyposażonych w porty typu combo.



Genesis Argon 600 pojawią się sprzedaży w ciągu kilku najbliższych dni w cenie około 149 PLN.





Dane techniczne:

• model: Argon 600

• typ słuchawek: nagłowne, wokółuszne

• przetworniki: dynamiczne, o średnicy 50 mm

• pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

• impedancja: 32 Ohm

• dynamika: 116 dB

• mikrofon:

- czułość: -38 dB

- pasmo przenoszenia: 30 Hz - 16 kHz

• interfejs:

- 2 x mini-jack 3.5 mm (3-polowy)

- 1 x mini-jack 3.5 mm (4-polowy)

• przewód: tekstylny o długości 1.5 metra + adaptery o długości 1 metra

































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia