Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zalman X3 White RGB to obudowa wagi ciężkiej. Choć należy do segmentu midi tower i mieści płyty główne ATX, z wagą ponad 9 kg należy do najcięższych modeli w klasie. Można zatem liczyć na solidność i wysoką sztywność konstrukcji, którą wykonano w znacznej części z aluminium i hartowanego szkła. W parze z ponadprzeciętną wagą idzie przestronność wnętrza. Obudowa Zalman X3 White RGB pozwala na montaż chłodzeń procesora o wysokości do 175 mm. Zwolennicy zestawów AiO zmieszczą dwie chłodnice, z których jedna może mieć 360 mm długości, druga zaś 120 mm. Z kolei karty graficzne mogą mierzyć do 350 mm. Konstrukcja ma miejsce na maksymalnie siedem kart rozszerzeń PCIe oraz cztery dyski. Można też zainstalować do sześciu wentylatorów.







Zalman X3 White RGB opuszcza linię produkcyjną z czterema fabrycznymi śmigłami. Wszystkie mają średnicę 120 mm i podświetlenie ARGB LED, pozwalające na personalizację. W pakiecie znajdują się też dwie listwy LED oraz komplet filtrów przeciwkurzowych, dzięki którym utrzymanie wnętrza w czystości nie powinno być wyzwaniem. Czołowy panel I/O obejmuje zestaw portów USB, gniazda audio oraz przycisk do sterowania wentylatorami i iluminacją.



Obudowa Zalman X3 White RGB pozwala na beznarzędziowy montaż komponentów, oferuje wygodny dostęp do procesora i ma duży, przezroczysty panel boczny wykonany z hartowanego szkła. Daje on możliwość podziwiania zainstalowanych komponentów i efektów świetlnych, o które producent zadbał instalując cztery wentylatory LED i dodatkowe listwy na górnej ściance.



Obudowa Zalman X3 White RGB jest już dostępna w sprzedaży w cenie około 500 PLN.





Dane techniczne:

• model: X3 White TG RGB

• format: ATX midi tower

• wymiary (W x S x G): 459 x 210 x 430 mm

• materiał: aluminium, stal, hartowane szkło, tworzywo sztuczne

• waga: 9.1 kg

• obsługiwane formaty płyt głównych: ATX, m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 175 mm

• maks. długość karty graficznej: 350 mm

• maks. długość zasilacza: 180 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok 2.5”: 2 + 2 typu combo (3.5” lub 2.5”)

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

- 3 x 120 mm na przednim panelu (fabrycznie zainstalowane)

- 2 x 120 mm na górnym panelu

- 1 x 120 mm na tylnym panelu (fabrycznie zainstalowany)

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak, z chłodnicą 120/240/360 mm

- lista kompatybilnych chłodzeń na stronie producenta

• wyprowadzone złącza:

- 2 x USB 3.0

- 2 x USB 2.0

- 1 x wyjście słuchawkowe

- 1 x wejście mikrofonowe

- 1 x kontroler podświetlenia RGB LED i wentylatorów





















Źródło: Info Prasowe / EntryMedia