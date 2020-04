GDP Win Max - 8-calowy laptop do gier

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

GDP to marka, która zajmuje się tworzeniem małych laptopów. Jej najnowszym modelem będzie Win Max, wyposażony w 8-calowy ekran IPS o rozdzielczości natywnej 1280 × 800 ( proporcje ekranu 16:10). Jednak chyba ważniejsze jest to, co ukryto w tym niewielkim kadłubku. Sercem małego komputera, jest procesor Intel Core i5-1035G7 (Ice Lake - cztery rdzenie / osiem wątków), z układem graficznym Iris Plus 940, wspieranych przez 16 GB pamięci LPDDR4X RAM i dysk SSD o pojemności 512 GB. Przez port Thunderbolt 3 możemy laptopa podłączyć z zewnętrznym procesorem graficznym, a dodatkowo dostaniemy jeszcze gniazda HDMI, USB Type-C, 1 x USB Type-C 3.1 Gen2 i dwa porty USB Type-A 3.1 Gen1. W laptopa wbudowano joysticki pozwalające na wygodne granie z pominięciem małej klawiatury. Ceny niestety, jeszcze nie podano.























Źródło: TechPowerUP