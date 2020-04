Obudowa Sharkoon TG5 RGB w wersji PRO

Autor: Karol Grynarski (Langley) 0

Wraz z TG5 Pro RGB Sharkoon gruntownie zaktualizował jedną z ich klasycznych wersji: najnowsza obudowa midi ATX stanowi dalszy rozwój popularnego TG5 RGB. Podczas, gdy imponujący wygląd podświetlanego panelu przedniego został zaczerpnięty z jego poprzednika, budka została wyposażona w opcje sterowania i instalacji oferowane w najnowszych modelach. Panel boczny, który jest w całości wykonany ze szkła hartowanego, skupia uwagę na zainstalowanym sprzęcie, a kable, zasilacz i nośniki danych są ukryte. Imponujące efekty świetlne, a także chłodzenie powietrzem zapewniają cztery oryginalnie zamontowane, adresowalne wentylatory LED RGB 120 mm. Odłączana taca wentylatora dla trzech przednich wentyli umożliwia także łatwą instalację systemu chłodzenia wodą.





Przód z podświetleniem RGB.

Trzy adresowalne wentylatory RGB 120 mm oświetlają prawie całą powierzchnię przedniego panelu i nadają TG5 Pro RGB niezrównany wygląd z blaskiem. Kolejny wentylator jest wstępnie podłączony na tylnym panelu, rzucając światło do wnętrza skrzynki. Diody LED mogą być precyzyjnie sterowane i oświetlane według potrzeb za pomocą oprogramowania zgodnych płyt głównych, które mają wyprowadzenie 5V-D z kodowaniem-G lub 5V-D-G. Jeśli płyta główna nie ma tego połączenia, nadal istnieje zakres dwudziestu efektów świetlnych, które można obsługiwać ręcznie.



Inteligentna obudowa.

TG5 Pro RGB został zaprojektowany w celu zwiększenia dostępności i łatwej instalacji. Boczne i przednie panele da się szybko i łatwo zdemontować, umożliwiając nieskomplikowany montaż komponentów. Stały przepływ powietrza zapewniają cztery wentylatory 120 mm. Trzy z nich są umieszczone częściowo w głównej obudowie i bezpośrednio za przednim panelem, zapewniając maksymalny pobór powietrza. Dzięki zdejmowanej tacy wentylatora budka zapewnia wystarczająco dużo miejsca na radiatory o długości do 360 mm.



Pełny widok.

Podczas gdy szklany panel przedni pozwala błyszczeć oświetlonym wentylatorom, panel boczny z hartowanego szkła przedstawia widok zainstalowanego sprzętu. Chcąc nie popsuć dobrego wyglądu, na panelu bocznym nie widać śrub. Panel po prostu opiera się na ramie bocznej, a następnie mocuje za pomocą dwóch śrub z tyłu skrzynki.



Miejsce na komponenty.

Wydajny sprzęt znajdzie wystarczająco dużo miejsca w TG5 Pro RGB. Karty graficzne o długości 40 cm, chłodzenie procesora o wysokości do 16,7 cm i zasilacze o maksymalnej długości 20,5 cm będą wygodnie umieszczone w obudowie. Łatwo też zmieści się dyski do przechowywania danych o różnych rozmiarach. W przypadku trzech dysków twardych 3,5 ”lub czterech dysków twardych 2,5” jest wystarczająco dużo przestrzeni.



Porządek w środku.

Uwaga widza powinna być skupiona na najważniejszych elementach, w tym celu wszelkie zakłócenia w TG5 Pro RGB szybko znikają z pola widzenia. Zasilacz, dyski twarde i dyski SSD można łatwo ukryć w tunelu zasilającym i za tacką płyty głównej. Okablowanie znika poprzez łatwo dostępne przepusty kablowe, gwarantując za każdym razem porządek.

























Źródło: Sharkoon

Format: ATXGniazda na karty rozszerzeń: 7Pomalowana w środku: ✓Beznarzędziowa instalacja: ✓System do uporządkowania kabli: ✓Panel boczny Szkło hartowane: Szkło hartowaneWaga i wymiary:Waga: 8,5 kgWymiary (dł. x sz. x w.): 45,2 x 21,5 x 46,5 cmKompatybilność RGBTyp: AdresowalnePorty: 8Kontrola ręczna: 20 trybówKompatybilność z płytami głównymi: MSI Mystic Light Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion Ready, ASRock Polychrome SyncWyjścia piny RGB: 5V-D-G & 5V-D-coded-GMaks. Miejsca na dyski i napędy3,5": 32,5": 4PortyUSB 3.0 (góra): 2USB 2.0 (góra): 2Audio (góra): ✓Konfiguracja wentylatorówPanel przedni: 3x 120 mm Adresowalny wentylator RGB (w zestawie) lub Chłodnica (opcjonalnie)*Panel tylni: 1x 120 mm Adresowalny wentylator RGB (w zestawie)Panel górny: 3x 120 mm lub 2x 140 mm wentylator (opcjonalnie)KompatybilnośćPłyta główna: Mini-ITX, Micro-ATX, ATXMaks. długość karty graficznej: 40,0 cmMaks. wysokość chłodzenia na procesor: 16,7 cmMaks. długość zasilacza: 20,5 cmMaks. grubość chłodnicy (przód): 5,2 cmOpakowanie zawiera:TG5 Pro RGBZestaw akcesoriówInstrukcjaPozostałe informacje:* Zamiast wentylatorów można zainstalować opcjonalne radiatoryKod kreskowy: 4044951029105379 zł