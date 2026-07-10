GENESIS - Premiera zasilaczy Nihon o mocy 650 W oraz 750 W

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka GENESIS rozszerza swoją ofertę o zasilacze komputerowe z serii Nihon, obejmującą modele o mocy 650 W oraz 750 W. To nowoczesne jednostki stworzone z myślą o użytkownikach, którzy oczekują wysokiej sprawności energetycznej, stabilnego działania oraz gotowości do współpracy z najnowszymi podzespołami komputerowymi. Seria Nihon łączy nowoczesne standardy z dopracowaną konstrukcją, oferując rozwiązanie zarówno dla graczy budujących wydajne zestawy gamingowe, jak i osób poszukujących niezawodnego zasilacza do zestawu użytkowego. Oba modele zostały zaprojektowane zgodnie ze standardem ATX 3.1, dzięki czemu bez problemu radzą sobie z wymaganiami współczesnych kart graficznych i procesorów.







Obsługa chwilowych skoków poboru mocy zgodnych z aktualnymi wymaganiami rynku pozwala zachować pełną stabilność działania nawet podczas dynamicznych zmian obciążenia. Dodatkowym atutem jest obecność nowoczesnego złącza 12V-2x6 zgodnego ze specyfikacją PCIe 5.1, które zwiększa bezpieczeństwo połączenia oraz zapewnia kompatybilność z najwydajniejszymi kartami graficznymi nowej generacji.



Jednym z kluczowych wyróżników serii Nihon jest wysoka efektywność energetyczna potwierdzona certyfikatami Cybenetics Silver oraz 80 PLUS Bronze. Oznacza to sprawność przekraczającą 88% przy napięciu 230 V, co przekłada się na mniejsze straty energii, niższe temperatury pracy oraz większą stabilność całego systemu. Dodatkowo certyfikat Cybenetics LAMBDA Standard++ potwierdza dobrą kulturę pracy jednostek, zapewniając niski poziom generowanego hałasu nawet podczas intensywnego użytkowania. Wysoka niezawodność zasilaczy Nihon wynika również z zastosowania starannie dobranych komponentów. Konstrukcja opiera się między innymi na wysokiej klasy japońskim kondensatorze głównym oraz podzespołach przystosowanych do pracy w temperaturze sięgającej 105°C. Za skuteczne odprowadzanie ciepła odpowiada wentylator wyposażony w łożysko FDB, które łączy cichą pracę z wysoką trwałością. Dzięki temu zasilacze zachowują stabilne parametry działania nawet podczas długotrwałego obciążenia.



Projektanci zadbali także o bezpieczeństwo użytkowników oraz podłączonych komponentów. Seria Nihon oferuje rozbudowany zestaw zabezpieczeń obejmujący między innymi ochronę przed przeciążeniem, przepięciami, zwarciami czy przegrzaniem. Całość objęto 5-letnią gwarancją producenta, podkreślającą wysoką jakość wykonania oraz pewność działania przez wiele lat. Zasilacze przygotowano również z myślą o wygodzie montażu i estetyce wnętrza nowoczesnych komputerów. Elastyczne, radełkowane przewody ułatwiają prowadzenie okablowania wewnątrz obudowy, a dołączone akcesoria pomagają utrzymać porządek i schludny wygląd gotowej konfiguracji. Dodatkowym atutem jest szeroka kompatybilność z sieciami energetycznymi na całym świecie dzięki obsłudze napięcia wejściowego w zakresie 100–240 V.



Zasilacze GENESIS Nihon oferują dwa warianty mocy – 650 W oraz 750 W. Model 650 W dostępny jest w klasycznej czarnej wersji kolorystycznej, natomiast wariant 750 W dostępny jest zarówno w czerni, jak i eleganckiej bieli, pozwalając użytkownikom lepiej dopasować zasilacz do charakteru budowanego zestawu komputerowego. Dzięki połączeniu nowoczesnych standardów, wysokiej sprawności i solidnej konstrukcji, GENESIS Nihon stanowi idealną propozycję dla osób poszukujących niezawodnego źródła zasilania dla współczesnego komputera.



Dostępność produktu oraz przewidywana cena:

PRZEWIDYWANA CENA BRUTTO DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 249 PLN - 650W / 279 PLN - 750W. DOSTĘPNOŚĆ W SPRZEDAŻY: sklep marki na genesis-zone.com, największe sieci handlowe





Najważniejsze cechy:

• Certyfikaty Cybenetics Silver i 80 PLUS Bronze zapewniają wysoką sprawność energetyczną, niższe straty energii oraz stabilną pracę nawet pod dużym obciążeniem.

• Zgodność ze standardem ATX 3.1 gwarantuje pełną gotowość do współpracy z nowoczesnymi podzespołami i obsługę chwilowych skoków poboru mocy.

• Złącze 12V-2x6 zgodne ze specyfikacją PCIe 5.1 umożliwia bezpieczne zasilanie wydajnych kart graficznych nowej generacji.

• Mocna linia 12 V odpowiada za stabilne dostarczanie energii do najważniejszych komponentów komputera.

• Japoński kondensator główny oraz komponenty przystosowane do pracy w temperaturze do 105°C zwiększają trwałość i niezawodność konstrukcji.

• Wentylator z łożyskiem FDB zapewnia skuteczne chłodzenie, cichą pracę oraz długą żywotność.

• Rozbudowany pakiet zabezpieczeń chroni zasilacz i podłączone podzespoły przed skutkami przeciążeń, przepięć oraz zwarć.

• Obsługa napięcia wejściowego w zakresie 100–240 V pozwala na bezproblemową pracę z sieciami energetycznymi na całym świecie.

• Elastyczne przewody, grzebienie do kabli i rzepy ułatwiają organizację okablowania oraz utrzymanie porządku wewnątrz obudowy.

• Pięcioletnia gwarancja producenta potwierdza wysoką jakość wykonania i niezawodność serii GENESIS Nihon.

• Czarna wersja 650 W oraz czarna i biała wersja 750 W pozwalają łatwo dopasować zasilacz do stylistyki komputera.

































źródło: Info Prasowe - Genesis