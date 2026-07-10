Shokz OpenDots 2 i OpenDots Air

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Shokz wprowadza do sprzedaży w Polsce dwa nowe modele słuchawek z klipsem: OpenDots 2 i OpenDots Air. To kolejny krok marki w rozwoju kategorii open-ear, która coraz wyraźniej wychodzi poza sport i aktywność outdoorową, odpowiadając również na potrzeby użytkowników szukających komfortowego audio do codziennego stylu życia, rozmów, miasta i pracy. Shokz od lat jest marką kojarzoną przede wszystkim z bieganiem, rowerem i aktywnością na zewnątrz. OpenDots 2 i OpenDots Air zostały stworzone dla osób, które korzystają ze słuchawek przez cały dzień: treningu na siłowni, spaceru, zakupów czy słuchania muzyki i podcastów w mieście, a także pracy przy komputerze i rozmów online.







OpenDots 2 - Codzienny komfort w konstrukcji z klipsem

OpenDots 2 to najbardziej zaawansowane słuchawki Shokz open-ear z klipsem. Model został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy oczekują połączenia wysokiej jakości dźwięku, stabilności, wygody i dyskretnej formy, pasującej zarówno do osobistego stylu, jak i codziennych aktywności. Każda słuchawka waży zaledwie 6.4 g, a kompaktowa konstrukcja typu clip-on stabilnie utrzymuje się na uchu bez nacisku typowego dla klasycznych słuchawek dokanałowych. Dzięki temu OpenDots 2 można wygodnie nosić przez wiele godzin podczas pracy, rozmów, przemieszczania się po mieście, ćwiczeń czy odpoczynku. Za dopasowanie odpowiada konstrukcja JointArc z elastyczną płytką ze stopu niklu i tytanu, która naturalnie dostosowuje się do kształtu ucha. Miękkie silikonowe elementy w punktach styku zwiększają komfort, a minimalistyczna forma sprawia, że słuchawki dobrze wpisują się w codzienny, miejski styl.



Dźwięk zaprojektowany do codzienności

OpenDots 2 korzystają z technologii Bassphere 2.0, MirrorPitch oraz ulepszonego Dolby Audio. Połączenie tych rozwiązań ma zapewnić pełniejsze brzmienie, wyraźniejszy bas, większą głośność i niższy poziom zniekształceń mimo niewielkiej, otwartej konstrukcji słuchawek. Technologia MirrorPitch kieruje dźwięk pod odpowiednim kątem i odbija go w stronę ucha, poprawiając odczuwalną głębię oraz klarowność brzmienia.



Dla użytkowników korzystających ze słuchawek w pracy lub w mieście ważna jest również jakość połączeń. OpenDots 2 zostały wyposażone w mikrofon wykorzystujący przewodnictwo kostne oraz dwa mikrofony wykorzystujące przewodnictwo powietrzne. System wspierany przez redukcję szumów opartą na AI pomaga lepiej wychwycić głos użytkownika i ograniczyć zakłócenia tła, także w bardziej wymagających warunkach, takich jak biuro, ulica, komunikacja miejska czy siłownia.



Codzienna wygoda - Bateria, sterowanie i odporność

OpenDots 2 oferują do 10 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu oraz do 40 godzin pracy łącznie z etui ładującym. Szybkie 5-minutowe ładowanie zapewnia do 2 godzin odtwarzania, a ładowanie bezprzewodowe z certyfikatem Qi zwiększa wygodę codziennego użytkowania. Słuchawki obsługują parowanie wielopunktowe, dzięki czemu można połączyć je z dwoma urządzeniami jednocześnie, na przykład smartfonem i laptopem. To rozwiązanie szczególnie przydatne w pracy hybrydowej, gdy użytkownik przechodzi między rozmową telefoniczną, spotkaniem online i słuchaniem muzyki.



Dynamiczne wykrywanie ucha umożliwia zamienne używanie lewej i prawej słuchawki, automatycznie dostosowując kanały audio. Z kolei nowe przyciski z czujnikiem siły pozwalają sterować muzyką i połączeniami za pomocą prostych gestów, takich jak dotknięcie, ściśnięcie i przytrzymanie. OpenDots 2 są odporne na kurz i wodę zgodnie z klasą IP57 dla słuchawek oraz IP54 dla etui ładującego.





OpenDots Air - Lżejsza propozycja na co dzień

Razem z OpenDots 2 marka Shokz wprowadza również OpenDots Air, czyli lżejszy i bardziej przystępny cenowo model z tej samej serii. To propozycja dla osób, które szukają komfortowych, stylowych słuchawek open-ear do codziennego użytkowania, ale w niższej cenie.



OpenDots Air ważą 6.3 g na słuchawkę i wykorzystują konstrukcję z klipsem, która nie zamyka kanału słuchowego. Model został zaprojektowany tak, aby naturalnie wtapiać się w codzienny look i sprawdzać się w typowych scenariuszach dnia: podczas pracy, rozmów, dojazdów, spacerów czy słuchania muzyki w tle.



Słuchawki oferują technologię akustyczną Bassphere, podwójne mikrofony wykorzystujące przewodnictwo powietrzne, parowanie wielopunktowe oraz dynamiczne wykrywanie ucha. Technologia DirectPitch pomaga ograniczać rozchodzenie się dźwięku poza słuchawki, zwiększając dyskrecję podczas słuchania.



OpenDots Air zapewniają do 9 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu oraz do 36 godzin pracy łącznie z etui ładującym. Szybkie 10-minutowe ładowanie pozwala uzyskać do 2 godzin odtwarzania, a klasa odporności IP55 chroni słuchawki przed potem i zachlapaniami.



Dostępność i ceny

Shokz OpenDots 2 są dostępne w kolorach perłowej bieli, szarości i czerni w sugerowanej cenie detalicznej 849 PLN.

Shokz OpenDots Air są dostępne w kolorach Daybreak Purple i czarnym w sugerowanej cenie detalicznej 599 PLN.

































źródło: Info Prasowe - Shokz