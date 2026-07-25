GENESIS - Thor 430 TKL oraz Thor 430 TKL Wireless

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka GENESIS poszerza ofertę klawiatur mechanicznych o dwa nowe modele” Thor 430 TKL oraz Thor 430 TKL Wireless. To kompaktowe konstrukcje w formacie TKL stworzone z myślą o graczach i użytkownikach, którzy oczekują szybkiej reakcji, wysokiego komfortu pracy oraz szerokich możliwości personalizacji. Niskoprofilowa budowa, ciche przełączniki mechaniczne i przemyślane rozwiązania konstrukcyjne sprawiają, że nowe modele sprawdzą się zarówno podczas intensywnej rozgrywki, jak i codziennego użytkowania. Sercem obu konstrukcji są niskoprofilowe przełączniki mechaniczne Outemu z krótszym punktem aktywacji, które pozwalają szybciej rejestrować każde naciśnięcie klawisza.







Przekłada się to na większą dynamikę w grach oraz płynniejsze pisanie, a cicha charakterystyka pracy ogranicza hałas podczas wielogodzinnych sesji przy komputerze. Przełączniki zaprojektowano z myślą o długiej eksploatacji – oferują żywotność sięgającą 50 milionów kliknięć. Projektanci zadbali również o komfort użytkowania. Zastosowanie konstrukcji Gasket Mount w połączeniu z cichymi przełącznikami skutecznie redukuje drgania i poprawia akustykę klawiatury, zapewniając przyjemniejsze odczucia podczas korzystania z urządzenia. Dzięki temu oba modele Thor 430 TKL sprawdzą się nie tylko w grach, ale także podczas codziennej pracy czy wielogodzinnego pisania. Klawiatury Thor 430 TKL oferują również szerokie możliwości personalizacji. Oba modele wyposażono w gniazda Hot Swap, które umożliwiają szybką wymianę przełączników bez użycia narzędzi. Pozwala to w prosty sposób dostosować charakterystykę klawiatury do własnych preferencji i stworzyć konfigurację najlepiej odpowiadającą indywidualnemu stylowi użytkowania.



Najważniejszą różnicą pomiędzy obiema wersjami jest sposób ich podłączenia. Thor 430 TKL Wireless obsługuje aż trzy tryby – bezprzewodowe 2.4 GHz, Bluetooth oraz przewodowe USB, umożliwiając wygodne przełączanie się pomiędzy komputerami i urządzeniami mobilnymi. Wbudowany akumulator o pojemności 3000 mAh zapewnia nawet do 60 godzin pracy na jednym ładowaniu. Model Thor 430 TKL przeznaczony jest natomiast dla użytkowników preferujących klasyczne połączenie przewodowe USB, gwarantujące maksymalną stabilność.



Obie klawiatury wyposażono w podświetlenie RGB z efektem Prismo oraz 21 trybami iluminacji, które pozwala nadać stanowisku indywidualny charakter i ułatwia korzystanie z urządzenia po zmroku. Ponadto nowe modele współpracują z komputerami oraz konsolami PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S i Xbox One X|S, dzięki czemu mogą stać się uniwersalnym elementem stanowiska do grania na różnych platformach.



Funkcjonalność serii uzupełniają rozwiązania zwiększające wygodę codziennego użytkowania. Technologia N-key rollover odpowiada za poprawną rejestrację wszystkich klawiszy naciskanych jednocześnie, co ma szczególne znaczenie podczas potyczek w grach wymagających dziesiątek szybkich kombinacji, np. w gatunku RTS. Regulowane, dwustopniowe nóżki pozwalają dobrać optymalny kąt nachylenia klawiatury, a gumowane elementy podstawy skutecznie zapobiegają jej przesuwaniu się po biurku. W zestawie znajduje się również odpinany przewód USB-C wraz z adapterem, ułatwiający podłączenie urządzeń.



GENESIS Thor 430 TKL oraz Thor 430 TKL Wireless łączą kompaktowe wymiary z rozwiązaniami, których oczekują współcześni gracze. Szybkie przełączniki, konstrukcja Gasket Mount, możliwość wymiany switchy oraz szeroka funkcjonalność sprawiają, że nowe modele stanowią propozycję dla osób poszukujących wygodnej, trwałej i wszechstronnej klawiatury mechanicznej do gier i nie tylko.



Przewidywane ceny:

Thor 430 TKL - 199 PLN

Thor 430 TKL Wireless - 249 PLN.

Klawiatury są już dostępne w sprzedaży.





Najważniejsze cechy:

• Niskoprofilowe przełączniki mechaniczne Outemu z krótkim punktem aktywacji zapewniają szybką reakcję, cichą pracę oraz trwałość sięgającą 50 milionów kliknięć.

• Konstrukcja Gasket Mount redukuje drgania, poprawia akustykę i zwiększa komfort podczas grania oraz pisania.

• Gniazda Hot Swap umożliwiają szybką wymianę przełączników bez użycia narzędzi i łatwe dopasowanie klawiatury do własnych preferencji.

• Kompaktowy format TKL pozwala zaoszczędzić miejsce na biurku, oferując większą swobodę ruchów myszą podczas rozgrywki.

• Wersja Thor 430 TKL Wireless oferuje potrójną łączność 2.4 GHz, Bluetooth i USB, natomiast Thor 430 TKL zapewnia stabilne połączenie przewodowe USB.

• Akumulator o pojemności 3000 mAh w modelu Wireless zapewnia do 60 godzin pracy na jednym ładowaniu.

• Podświetlenie RGB Prismo z 21 efektami pozwala dopasować wygląd klawiatury do własnego stanowiska i ułatwia korzystanie z niej po zmroku.

• Obsługa komputerów oraz konsol PS5, PS4, Xbox Series X|S i Xbox One X|S zapewnia szeroką kompatybilność z różnymi platformami.

• Technologia N-key rollover gwarantuje poprawną rejestrację wszystkich jednocześnie naciskanych klawiszy nawet podczas najbardziej dynamicznej rozgrywki.

• Dwustopniowe składane nóżki, gumowane podstawy oraz odpinany przewód USB-C z adapterem zwiększają wygodę użytkowania i ułatwiają dopasowanie klawiatury do własnych potrzeb.

































źródło: Info Prasowe - Genesis