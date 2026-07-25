Creative XF1 - Bi-amping, DSP i Hi-Res Audio

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Creative wprowadza na rynek Creative XF1, najnowszy zestaw głośnikowy 2,0 obsługujący format Hi-Res, który został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości dźwięku w domach i osobistych przestrzeniach roboczych. Japonia jest pierwszym krajem, w którym rozpoczyna się jego globalna premiera. W Europie zestaw pojawi się na półkach sklepowych w sierpniu. Zestaw głośnikowy został stworzony z myślą o entuzjastach audio, dla których liczy się zarówno jakość dźwięku, jak i wyjątkowa estetyka kolumn głośnikowych. Przez lata głośniki komputerowe były traktowane jako niezbędny, ale często marginalizowany element stanowiska pracy. Użytkownicy oczekiwali przede wszystkim odpowiedniej głośności, podstawowej jakości dźwięku oraz niewielkich wymiarów. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej.







Komputer stał się centrum rozrywki, pracy zdalnej, streamingu, montażu materiałów wideo, podcastingu, a nawet domowej produkcji muzycznej. Wraz ze zmianą sposobu korzystania z komputerów rosną również wymagania wobec systemów audio. Creative XF1 jest przykładem konstrukcji, która wykracza poza schemat tradycyjnych głośników desktopowych, oferując rozwiązania kojarzone raczej z aktywnymi monitorami odsłuchowymi niż klasycznymi zestawami komputerowymi.



Aktywna architektura inspirowana monitorami studyjnymi

Największą różnicą pomiędzy Creative XF1 a większością dostępnych na rynku głośników komputerowych jest zastosowana architektura elektroakustyczna. Podczas gdy typowe zestawy wykorzystują pojedynczy wzmacniacz obsługujący wszystkie przetworniki, XF1 korzysta z konstrukcji bi-amplified. Oznacza to, że każdy głośnik niskotonowy i wysokotonowy otrzymuje własny tor wzmacniający oraz jest zarządzany przez procesor DSP. Takie rozwiązanie pozwala znacznie precyzyjniej kontrolować pracę przetworników, utrzymywać spójną charakterystykę częstotliwościową przy różnych poziomach głośności oraz skutecznie ograniczać zniekształcenia. Łączna moc zestawu wynosi 72W RMS, co zapewnia duży zapas dynamiki zarówno podczas słuchania muzyki, jak i oglądania filmów czy grania w nowoczesne produkcje wykorzystujące rozbudowane efekty przestrzenne.



55 Hz – 40 kHz. Pasmo szersze niż słyszalny zakres u człowieka

Creative XF1 posiada podwójną certyfikację Hi-Res Audio, obejmującą zarówno połączenia przewodowe, jak i bezprzewodowe. Deklarowany zakres częstotliwości wynosi od 55 Hz do 40 kHz, co znacząco wykracza poza granicę słyszalności ludzkiego słuchu. W praktyce nie chodzi jednak o reprodukcję dźwięków niesłyszalnych dla człowieka, lecz o zachowanie większej ilości informacji w najwyższych zakresach pasma oraz bardziej naturalne odwzorowanie transjentów i mikrodetali. Dzięki obsłudze sygnału do 24 bitów / 96 kHz przez USB-C użytkownicy mogą wykorzystać potencjał współczesnych serwisów streamingowych oferujących muzykę w jakości Hi-Res Audio.



FEA – technologia znana z profesjonalnego projektowania przetworników

Na uwagę zasługują również specjalnie opracowane 3-calowe przetworniki niskotonowe, które zostały zaprojektowane przy wykorzystaniu metody FEA (Finite Element Analysis). Analiza elementów skończonych pozwala inżynierom symulować zachowanie membran, zawieszeń oraz układów magnetycznych jeszcze na etapie projektowania. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie bardziej liniowej pracy przetwornika, ograniczenie rezonansów oraz zmniejszenie poziomu zniekształceń. Choć rozwiązania tego typu są powszechnie stosowane w profesjonalnym audio, w segmencie kompaktowych głośników komputerowych nadal należą do rzadkości.



Bluetooth 6.0 i LDAC – bezprzewodowy Hi-Res Audio

Rosnąca popularność urządzeń mobilnych sprawia, że coraz większego znaczenia nabiera jakość transmisji bezprzewodowej. Creative XF1 wyposażono w moduł Bluetooth 6.0 obsługujący kodeki SBC, AAC oraz LDAC. Ten ostatni umożliwia przesyłanie znacznie większej ilości danych niż standardowy Bluetooth Audio, pozwalając zachować większą szczegółowość nagrań. Dla użytkowników korzystających ze smartfonów, tabletów czy laptopów oznacza to możliwość bezprzewodowego słuchania muzyki bez konieczności rezygnowania z wysokiej jakości brzmienia.



Nie tylko do gier. Creative XF1 może pełnić rolę monitorów odsłuchowych

Najciekawszym aspektem nowej konstrukcji Creative jest jednak jej potencjał wykraczający poza zastosowania czysto multimedialne. W dokumentacji technicznej producent przewidział specjalny tryb Desktop przeznaczony do odsłuchu bliskiego pola, czyli z odległości mniejszej niż jeden metr. To dokładnie ten sam sposób pracy, w jakim wykorzystywane są profesjonalne monitory studyjne. Dodatkowo zastosowane korkowe podstawki ustawiają przetworniki pod odpowiednim kątem względem słuchacza oraz ograniczają przenoszenie drgań na powierzchnię biurka. W połączeniu z aktywną konstrukcją, sterowaniem DSP oraz rozbudowanym korektorem parametrycznym Creative XF1 może znaleźć zastosowanie podczas:

• montażu materiałów wideo,

• prowadzenia transmisji na żywo,

• nagrywania podcastów,

• tworzenia treści internetowych,

• pracy z cyfrowymi stacjami roboczymi DAW,

• amatorskiej i półprofesjonalnej produkcji muzycznej.



Choć nie są to monitory referencyjne przeznaczone do profesjonalnego masteringu, oferują poziom kontroli i przejrzystości niespotykany w większości klasycznych zestawów komputerowych.



Zaawansowana personalizacja dzięki Creative Nexus

Istotnym elementem ekosystemu jest aplikacja Creative Nexus. Oprogramowanie udostępnia ponad 120 gotowych presetów audio oraz pełnoprawny 10-pasmowy korektor parametryczny pozwalający precyzyjnie regulować częstotliwość, szerokość pasma oraz poziom wzmocnienia.



Do dyspozycji użytkownika oddano również profesjonalne filtry:

• Peaking EQ,

• High Pass,

• Low Pass,

• High Shelf,

• Low Shelf,

• All Pass.



To rozwiązania spotykane przede wszystkim w oprogramowaniu studyjnym i profesjonalnych procesorach DSP.



Łatwa rozbudowa do systemu 2.1

Creative XF1 wyposażono również w dedykowane wyjście subwoofera. Po podłączeniu aktywnego subwoofera system automatycznie wykorzystuje wbudowany filtr górnoprzepustowy, odciążając główne przetworniki od reprodukcji najniższych częstotliwości. Dzięki temu użytkownicy mogą rozpocząć od kompaktowej konfiguracji 2.0, a następnie rozbudować system do pełnoprawnego zestawu 2.1 bez konieczności wymiany głównych głośników.



Podsumowanie

Creative XF1 jest interesującym przykładem ewolucji rynku desktop audio. Producent połączył rozwiązania znane z monitorów odsłuchowych, aktywnych systemów studyjnych i nowoczesnych urządzeń bezprzewodowych, tworząc konstrukcję skierowaną zarówno do miłośników muzyki, graczy i kinomanów, jak również twórców cyfrowych. Aktywna architektura DSP, bi-amping, certyfikacja Hi-Res Audio, obsługa LDAC, możliwość pracy w bliskim polu oraz rozbudowane opcje konfiguracji sprawiają, że Creative XF1 trudno traktować wyłącznie jako kolejny zestaw głośników komputerowych. To uniwersalne narzędzie audio, które równie dobrze odnajduje się podczas rozrywki, jak i pracy kreatywnej.



Cena i dostępność:

Urządzenie Creative XF1 kosztuje 159.99 EURO i będzie dostępne w Polsce od 6 sierpnia 2026 r. na stronie: creative.com/xf1 Informacje na temat dostępności w lokalnych sklepach detalicznych można uzyskać u autoryzowanych sprzedawców.

































źródło: Info Prasowe - Creative