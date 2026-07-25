Seasonic sponsorem nowego benchmarku 3DMark

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Ekipa oferująca najbardziej popularny benchmark do sprawdzania wydajności urządzeń komputerowych i mobilnych czyli 3DMark, z radością informuje, że do grona ich sponsorów trafiła marka Seasonic. Jak piszą w informacji prasowej: "Seasonic produkuje wysokiej jakości zasilacze komputerowe dla graczy, przedsiębiorstw i nie tylko, więc cieszymy się, że dołączą do naszej podróży, mając najlepszy sprzęt do zasilania grafiki komputerowej. Ten benchmark był przygotowywany od dawna i z wielką przyjemnością podzielimy się nim z Wami, gdy będzie już gotowy. Zaprojektowaliśmy go, aby wykorzystać możliwości obecnego i przyszłego sprzętu w grach do granic możliwości i mamy nadzieję, że pokochacie niesamowite sceny, które nasz zespół graficzny pieczołowicie stworzył".







Logo firmy Seasonic będzie dumnie eksponowane w nadchodzącym teście porównawczym 3DMark, gdzie miliony graczy, entuzjastów technologii, przedstawicieli mediów technologicznych i innych osób będą mogły je zobaczyć, testując najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii gier komputerowych i sprzętu komputerowego.









źródło: Info Prasowe - UL Solutions