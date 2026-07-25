2026-07-25 13:45
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
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Seasonic sponsorem nowego benchmarku 3DMark

Obrazek Seasonic sponsorem nowego benchmarku 3DMark

Ekipa oferująca najbardziej popularny benchmark do sprawdzania wydajności urządzeń komputerowych i mobilnych czyli 3DMark, z radością informuje, że do grona ich sponsorów trafiła marka Seasonic. Jak piszą w informacji prasowej: "Seasonic produkuje wysokiej jakości zasilacze komputerowe dla graczy, przedsiębiorstw i nie tylko, więc cieszymy się, że dołączą do naszej podróży, mając najlepszy sprzęt do zasilania grafiki komputerowej. Ten benchmark był przygotowywany od dawna i z wielką przyjemnością podzielimy się nim z Wami, gdy będzie już gotowy. Zaprojektowaliśmy go, aby wykorzystać możliwości obecnego i przyszłego sprzętu w grach do granic możliwości i mamy nadzieję, że pokochacie niesamowite sceny, które nasz zespół graficzny pieczołowicie stworzył".



Logo firmy Seasonic będzie dumnie eksponowane w nadchodzącym teście porównawczym 3DMark, gdzie miliony graczy, entuzjastów technologii, przedstawicieli mediów technologicznych i innych osób będą mogły je zobaczyć, testując najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii gier komputerowych i sprzętu komputerowego.



Seasonic sponsorem nowego benchmarku 3DMark

źródło: Info Prasowe - UL Solutions
Komentarzy: 1
  1. gemba 2026-07-26 05:35,  kotin
    Avatar Mecenas IN4.pl wiadomość nic
     

    Nie trzeba tak było od razu? :angel:

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