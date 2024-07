Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

GENESIS Helium 312BT to nowoczesny soundbar, będący pierwszym tego typu urządzeniem w portfolio marki GENESIS. Jego niewielkie wymiary oraz elegancki wygląd sprawiają, że doskonale wkomponuje się w każdą przestrzeń z kolei tryb podwójnej łączności (przewodowy oraz BT 5.2) wraz z dotykowymi przyciskami sterującymi czyni odtwarzanie multimediów łatwiejszym niż kiedykolwiek. GENESIS Helium 312BT to przede wszystkim uniwersalność. Wszystko ze względu na tryb podwójnej łączności. To właśnie dzięki niemu GENESIS Helium 312BT może odtwarzać dźwięk zarówno z urządzenia, do którego jest podłączony przewodem USB (będącym również jego zasilaniem), jak i urządzenia przenośnego za sprawą techniki łączności bezprzewodowej BT w standardzie 5.2. Co istotne – zmiana źródła odtwarzanego dźwięku jest prosta i trwa zaledwie chwilę, oferując tym samym wygodę i eliminując konieczność przepinania jakichkolwiek przewodów.







Sterowanie na wyciągnięcie ręki

Sterowanie łatwiejsze niż kiedykolwiek – to jeden z dużych wyróżników GENESIS Helium 312BT, będący efektem zastosowania w pełni dotykowych przycisków umieszczonych na górze urządzenia. Dotykowe przyciski pozwolą na wybór trybu (przewodowy, bezprzewodowy), regulację efektów podświetlenia (wybór dowolnej z 12 opcji) czy ustawienie odpowiedniego poziomu basu. Równie łatwe staje się sterowanie głośnością, za które odpowiada umieszczone centralnie pokrętło.



Nie tylko dla gracza

Klasyczny design, stonowana kolorystyka i przemyślane podświetlenie RGB – wszystko to sprawia, że GENESIS Helium 312BT idealnie wkomponuje się w każde stanowisko gamingowe, choć nie tylko. Uniwersalny charakter tego nowoczesnego soundbara sprawia, że doskonale sprawdzi się on również w trakcie pracy (np. jako narzędzie do odtwarzania multimediów) czy też rozrywce (seriale, podcasty, muzyka).



Sugerowana cena producenta wynosi 149 PLN.





Najważniejsze cechy:

• kompaktowość, dzięki której z łatwością zmieści się na niewielkiej powierzchni np. biurka

• podwójne połączenie (USB oraz BT 5.2) pozwalające na odtwarzanie muzyki z wielu urządzeń, a wszystko to bez konieczności przepinania przewodów

• łatwe korzystanie z funkcji dodatkowych z dotykowymi przyciskami umieszczonymi na froncie oraz pokrętłem głośności

• elegancki design i konfigurowalne podświetlenie RGB (12 efektów), dzięki któremu soundbar wpasuje się w każde stanowisko

• brak dodatkowego zasilania, dzięki czemu ograniczenie ilości przewodów na biurku i pod nim staje się możliwe.



























źródło: Info Prasowe - Genesis