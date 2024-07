Polygon Streaming VIVERSE - platforma do przetwarzania przestrzennego

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

VIVERSE, platforma do przetwarzania przestrzennego firmy HTC, uruchamia nową samodzielną usługę dla swojej autorskiej technologii Polygon Streaming, udostępniając ją po raz pierwszy poza VIVERSE. Dzięki temu twórcy będą mogli elastycznie integrować interaktywne modele 3D na różnych urządzeniach, w tym na smartfonach, tabletach, laptopach/komputerach PC lub zestawach XR. Polygon Streaming to idealne rozwiązanie dla każdej branży korzystającej z zasobów 3D, w tym mediów i rozrywki, inżynierii, projektowania przemysłowego, wizualizacji architektonicznej, rozwoju gier i e-commerce. W tych branżach ważne jest, aby udostępniać modele 3D osobom, które nie mają dostępu do zaawansowanego sprzętu i oprogramowania. Klienci i partnerzy często recenzują treści zdalnie i muszą oglądać statyczne modele nieinteraktywne za pomocą udostępniania ekranu lub prezentacji slajdów, które nie mogą przekazać wszystkich szczegółów modelu 3D.







Polygon Streaming firmy VIVERSE to wysoce zoptymalizowana metoda renderowania, która przesyła strumieniowo tylko niezbędne dane poligonów do renderowania widocznych sekcji obiektu 3D. Ta metoda wykorzystuje zaawansowane techniki, takie jak odrzucanie okluzji i adaptacyjne poziomy szczegółowości. Techniki te znacznie zmniejszają zasoby renderowania i wymagania dotyczące przepustowości przy jednoczesnym utrzymaniu niskiego opóźnienia.



Polygon Streaming osiągnął imponujące wyniki w testach, które wykazały, że:

• do 8 razy skrócił się czas ładowania obiektów

• renderowane treści są do 2 razy płynniejsze, podnosząc wyświetlaną średnią liczbę klatek na sekundę (FPS)

• nawet do 81% mogą się zmniejszyć rozmiary całego projektu

Polygon Streaming jest wszechstronny i może być używany do pojedynczego obiektu, a także do zarządzania dziesiątkami zasobów w tym samym świecie. Oznacza to, że całe środowiska można zoptymalizować, maksymalizując wrażenia wizualne dla użytkowników niezależnie od ograniczeń sieciowych i sprzętowych urządzeń. Platforma inteligentnie i automatycznie dostosowuje się do warunków sieciowych i sprzętowych, zapewniając wysoką wierność obrazu i interaktywność. Dzięki temu złożone zasoby 3D i sceny można renderować nawet na urządzeniach niższej klasy.

Inne, kluczowe funkcje Polygon Streaming firmy VIVERSE obejmują:

• Interfejs sieciowy: Łatwe przesyłanie, konwertowanie i zarządzanie zasobami 3D za pomocą konsoli internetowej, zapewniającej wygodny dostęp i monitorowanie wykorzystania pamięci masowej, modeli, projektów i przepustowości.

• Integracja z silnikami gier: Zasoby Polygon Streaming można importować do popularnych silników gier, takich jak Unity i Unreal Engine, co usprawnia przepływ pracy dla deweloperów gier.

• Wersjonowanie dynamiczne: Zasoby 3D można łatwo aktualizować w dowolnym momencie, eliminując potrzebę wdrażania aktualizacji do aplikacji, które je przesyłają strumieniowo.

• Kompatybilność z WebXR: Pełna zgodność ze standardami WebXR zapewnia płynne przeglądanie interaktywnych treści.

























źródło: Info Prasowe - HTC