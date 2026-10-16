GENESIS na PGA

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W dniach 23–25 października marka GENESIS pojawi się na targach Poznań Game Arena, by wspólnie z odwiedzającymi świętować swoje XV-lecie. Na uczestników czekać będą liczne atrakcje, konkursy z wartościowymi nagrodami, spotkania z twórcami internetowymi oraz możliwość sprawdzenia najnowszego sprzętu w praktyce. Nie zabraknie również niespodzianek produktowych, w tym premierowych urządzeń, które zostaną zaprezentowane publiczności po raz pierwszy. Stoisko GENESIS będzie można znaleźć w pawilonie 8, a szczegółowy harmonogram atrakcji i zapisy na poszczególne aktywności będą dostępne na dedykowanej stronie wydarzenia.







Na odwiedzających stoisko GENESIS czekać będzie wiele aktywności, zarówno dla miłośników rywalizacji, jak i osób szukających dobrej zabawy. W programie znajdzie się gra terenowa, a także turnieje w Counter-Strike 2, Fortnite, League of Legends oraz World of Tanks. Nowością będą zawody w overclockingu, przygotowane na platformach Intel i AMD. Każdego dnia targów uczestnicy będą mogli zapisać się na wybrany przedział czasowy i powalczyć o najlepszy wynik. Na koniec dnia zostaną nagrodzeni zwycięzcy obu kategorii, po jednym z każdej platformy. Uzupełnieniem programu będą aktywności sceniczne, w tym popularny Wisielec, curling z wykorzystaniem myszy gamingowej oraz quizy Kahoot. Jak co roku GENESIS będzie także sponsorem Cosplay Show, które pozwoli podziwiać kreatywność i zaangażowanie najlepszych cosplayerów.



Jedną z głównych atrakcji będzie możliwość spotkania popularnych twórców internetowych, którzy przez trzy dni targów poprowadzą aktywności dla odwiedzających stoisko GENESIS. W piątek i sobotę obecna będzie Kasix, znana polska streamerka współpracująca z marką. W programie zaplanowano taneczną rozgrzewkę inspirowaną trendami z TikToka oraz spotkania z fanami w formule meet & greet. Piątek będzie również okazją do spotkania z Czugą, jednym z liderów nurtu Tech Customization w Polsce, który zaprezentuje swoje projekty i podzieli się doświadczeniami. W sobotę na odwiedzających czekać będą aktywności z udziałem Kamila Eatera, twórcy specjalizującego się w tematyce World of Tanks. Poprowadzi on turniej w popularne „czołgi” oraz quizy dla uczestników. Tego samego dnia GeoMex, znany z treści poświęconych geografii, zaprosi odwiedzających do rywalizacji w GeoGuessr i quizie geograficznym. Niedziela upłynie natomiast pod znakiem aktywności z MaaiLinh, streamerką tworzącą treści o tematyce gamingowej i lifestylowej. Ostatnim gościem naszego stanowiska będzie youtuber techowy - Radyjko, który w niedzielę podyskutuje z uczestnikami o tematach związanych z PCtami.



PGA będzie także wyjątkową okazją, by poznać produkty GENESIS, które nie miały jeszcze swojej oficjalnej premiery. Marka przygotowuje niespodzianki obejmujące urządzenia jubileuszowe oraz nowości z kategorii komponentów komputerowych. Odwiedzający jako jedni z pierwszych będą mogli zobaczyć je z bliska i zapoznać się z rozwiązaniami, które wkrótce poszerzą ofertę. To szczególny moment, by wspólnie uczcić XV lat obecności GENESIS na rynku i sprawdzić, co przygotował producent na kolejny etap swojego rozwoju.



Odwiedzający będą mogli również liczyć na liczne konkursy i atrakcyjne nagrody, wśród których znajdą się gadżety, topowe sprzęty GENESIS i wiele więcej, a także 2000 kodów po 100 zł na jeden z premierowych produktów zaprezentowanych na targach. Co więcej, partnerami stosika GENESIS są portal HardPC oraz marka iiyama, która ufunduje dodatkowe nagrody dla uczestników konkursów.



Osoby zainteresowane zakupem sprzętu będą mogły znaleźć produkty GENESIS w strefie sprzedażowej partnera Komputronik. Warto również zwrócić uwagę na specjalną odsłonę jubileuszowej promocji „Ty wygrywasz, my świętujemy”, przygotowanej z okazji XV urodzin marki, której punktem kulminacyjnym jest obecność GENESIS na PGA. Dzięki temu wizyta na targach będzie nie tylko okazją do poznania nowości i skorzystania z licznych atrakcji, ale również do zakupu sprzętu w atrakcyjnych cenach.



Szczegółowe informacje o aktywnościach, dostępnych terminach i zapisach można znaleźć na dedykowanej stronie wydarzenia. Warto sprawdzić ją przed wizytą, aby zaplanować udział w wybranych atrakcjach i nie przegapić najciekawszych punktów programu. Zapraszamy na stoisko GENESIS podczas Poznań Game Arena i wspólne świętowanie XV-lecia marki.









źródło: Info Prasowe - Genesis