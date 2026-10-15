Kingston liderem na rynku DRAM

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Kingston Technology Europe została uznana za największego na świecie niezależnego dostawcę modułów DRAM. Według najnowszego rankingu przychodów opracowanego przez firmę analityczną TrendForce. Kingston utrzymał pozycję numer 1, osiągając szacowany udział w rynku na poziomie 62%. Wg. TrendForce światowy rynek modułów DRAM w 2025 r. wygenerował przychody w wysokości około 21.2 mld dolarów. Oznacza to wzrost o 59% rok do roku oraz wyraźne przyspieszenie w porównaniu z 7-procentowym wzrostem odnotowanym w 2024 r. Rozwój rynku napędzały rosnące ceny pamięci DRAM oraz większy wolumen dostaw w drugiej połowie roku. Z raportu wynika, że przychody firmy Kingston wzrosły w 2025 r. o 48% rok do roku, co umocniło jej pozycję lidera. Pięciu największych dostawców modułów DRAM odpowiadało łącznie za zaledwie 77% całkowitych przychodów, a sam Kingston miał niemal dwie trzecie rynku.







W 2025 r. na rynku pamięci DRAM doszło do istotnej zmiany. Na początku roku producenci modułów zwiększali zapasy pamięci DDR4 w związku z obawami dotyczącymi ceł oraz planami dostawców pamięci dotyczącymi zakończenia cyklu życia produktów DDR4. W kolejnych miesiącach rosnące zapotrzebowanie ze strony dostawców usług chmurowych, obsługujących obciążenia związane z agentową sztuczną inteligencją, znacząco zwiększyło zużycie DRAM w serwerach. Ten gwałtowny wzrost ograniczył dostępność pamięci dla komputerów osobistych i zastosowań konsumenckich, co przyczyniło się do wzrostu cen oraz poprawy wyników rynku modułów.



Wiodąca w branży skala zakupów firmy Kingston pozwoliła jej strategicznie zarządzać zapasami przez cały 2025 r. Gdy w drugiej połowie roku ceny pamięci DRAM wzrosły, Kingston był dobrze przygotowany, by sprawnie odpowiadać na popyt w kanałach dystrybucji, co przełożyło się na bardzo dobre wyniki roczne. TrendForce odnotowało również, że producenci modułów pamięci DRAM w 2025 r. coraz mocniej koncentrowali się na rynku serwerów przemysłowych i korporacyjnych, jednocześnie przyspieszając przejście na ofertę produktów opartych na standardzie DDR5. Kingston nadal rozwija kompleksowe portfolio pamięci przeznaczonych do zastosowań konsumenckich, korporacyjnych, przemysłowych oraz dla centrów danych, pomagając klientom dostosować się do zmieniających się wymagań technologicznych i obciążeń obliczeniowych nowej generacji.















źródło: Info Prasowe - Kingston